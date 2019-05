Simona Halep s-a calificat in semifinale la Madrid. Campioana va reveni pe locul doi in lume

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat pentru a patra oara consecutiv in semifinalele turneului de tenis de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a invins-o in minimum de seturi, 7-5, 7-5 pe australianca Ashley Barty.

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a obtinut o victorie facila, dar spectaculoasa, in fata slovacei Viktoria Kuzmova (20 de ani, 46 WTA), scor 6-0, 6-0, dupa doar 45 de minute, in optimile de finala de la WTA Madrid, informeaza Mediafax.Citește și: Harlem Gnohere nu mai poate juca in acest sezon…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, liderul mondial, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut de belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 6-2, 6-3. Osaka a avut nevoie de o ora si 25 de…

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, va evolua cu o jucatoare venita din calificari, in primul tur al turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, conform news.ro.Halep, aflata pe partea de tablou a liderului WTA, japoneza Naomi Osaka, pe care o pate intalni in semifinale,…

- Simona Halep petrece Pastele la Constanta, alaturi de familie si de cei apropiati.Dupa efortul istovitor din semifinala de Fed Cup cu Franta, marea campioana a luat o pauza, pentru a se reface in vederea competitiilor viitoare, primul fiind turneul de la Madrid.Acasa, in aceste zile, Simona s a intalnit…

- Simona Halep, a treia jucatoare in clasamentul WTA, poate reveni pe prima pozitie, in urma turneului de la Miami, la care participa actualmente.Campioana din Constanta poate profita de eliminarea prematura, in turul al treilea, a lui Naomi Osaka, prima jucatoare a lumii, care a fost invinsa cu 4 6,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a calificat fara probleme, luni, in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii in valoare de 9.035.428 dolari, dupa ce a trecut de americanca Danielle Collins, cap de serie numarul 25, cu…

- Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Dubai, dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 23 WTA, scor 6-3, 7-5, dupa o ora și 21 de minute de joc. In sferturi, Simona Halep va juca impotriva invingatoarei…