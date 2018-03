Stiri pe aceeasi tema

- O felicitam pe Simona Halep: ocupanta a primei pozitii in ierarhia mondiala a tenisului feminin, Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells. Romanca a trecut de jucatoarea americana Caroline Dolehide, in varsta de 19 ani, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, scor 1-6,…

- Simona Halep a declarat ca miscarea in teren si faptul ca a fost mai puternica pe picioare au reprezentat cheia succesului din dificila partida jucaa impotriva americancei de 19 ani Caroline Dolehide."Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si ei este foarte greu de returnat.…

- Simona Halep a declarat, dupa debutul cu victorie la Indian Wells, ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa munceasca pe teren si sa lupte pentru a obtine victoria. „Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat…

- Simona Halep se intoarce pe teren intr-un meci oficial la Indian Wells (turneu de categorie Premier Mandatory), jucatoarea noastra urmand sa o intalneasca in turul al doilea pe Kristyna Pliskova. "Mi-am revenit dupa finala pierduta la Australian Open, a fost dificil", a precizat liderul mondial.

- Irina Begu s-a impus intr-o ora si 44 de minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5. Premiul pentru participarea in turul doi este de 25.465 de dolari si 35 de puncte. Jucatoarea Monica Niculescu, locul 71 WTA, venita…

- Simona Halep a luat Oscarul la Australian Open, pentru ”lupta pana la finala”. Australian Open 2018 a decernat premiile Oscar. Cea mai buna performanța feminina: Simona Halep ! Cea mai buna performanta masculina, Roger Federer ! La Australian Open 2018, Simona a ajuns in finala, unde a cedat dramatic…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 150.000 de dolari, gratie unei victorii facile in fata britanicului Liam Broady, cu 6-2, 6-1. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul favorit al competitiei,…

- Simona Halep se afla la Constanta si se recupereaza, dupa accidentarea de la Doha. Starea sa de sanatate este buna, iar aceasta va putea participa la Indian Wells. Andrei Pavel, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a marturisit faptul ca tenismena va fi pe teren din luna martie, participand…

- Calificata in semifinalele turneului WTA de la Doha, Simona Halep a trebuit sa se retraga din turneu din cauza unei accidentari la picior. Dupa ce a efectuat un RMN, rezultatele au aratat ca jucatoarea noastra ar avea tendinita și lichid la al patrulea deget de la un picior, urmand sa lipseasca…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 1 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-0, pe germana Carina Whitthoeft, locul 52 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al Qatar Open Wozniacki s-a impus in 57 de minute si va da piept in optimi cu Monica Niculescu, locul 92 WTA, sau cu Magdalena…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, lidera ierarhiei WTA, s-a calificat, ieri, in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open (Melbourne), dupa ce a trecut in penultimul act de germana Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, la capatul unei partide splendide. Simona Halep a avut un debut de meci…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Mulți romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Simona Halep este in finala la Australian Open dupa ce a invins-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci foarte intens, tensionat, cu rasturnari de situatie, exceptional ca si o prima concluzie. Romanca a salvat si doua mingi de meci ale adversarei. Dupa 2 ore si 20 de minute de joc, dar…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat, in premiera, in finala turneului Australian Open. In semifinale, campioana noastra a trecut de Angelique Kerber (29 de ani), pozitia a 16-a in ierarhia mondiala, scor 6-3, 4-6, 9-7.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7 pe germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep este pentru prima data in finala Australian Open. “A fost foarte greu, tremur si sunt foarte emotionanta. Stiam ca acest…

- Primul set a fost castigat de catre Halep cu 6-3, al doilea de catre Kerber cu 6-4, iar in setul decisiv Simona s-a impus cu 9-7. Partida a durat 2 ore si 20 de minute. Este pentru prima data cand Simona Halep se califica in finala Australian Open. Ea va disputa finala cu Caroline Wozniachi, locul 2…

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER: 6-3, 4-6, 9-7. Simona Halep este eroina actualei editii a Australian Open. Numarul 1 mondial a oferit un nou meci epic, dus dincolo de limita tie-break-ului. Stire in curs de actualizare. SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER: 6-3, 4-6, 7-7, au trecut…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7.

- Simona Halep este in culmea fericirii, dupa ce a mai inscris o victorie de exceptie la Australian Open. La cateva minute, dupa ce s-a impus in fata lui Naomi Osaka, tenismena romanca a oferit un interviu. Printre marturirisile facute, Simona Halep i-a multumit antrenorului ei, Darren Cahill, pentru…

- Naomi Osaka a deschis meciul cu game castigat pe serviciu. A pus in actiune forehandul si a trimis doua lovituri castigatoare. La 3-2 pentru Osaka, Halep a castigat un game extrem de important. A egalat si imediat a facut break si nu a mai cedat niciun joc pana la finalul primul set, pe care avea sa-l…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka (20 de ani), poziția a 72-a in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 08:00, in optimile de finala ale turneului Australian Open. Deși este mai slab cotata decat campioana noastra, jucatoarea din Asia este cunoscuta pentru agresivitatea…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat astazi in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. In runda urmatoare va juca impotriva invingatoarei partidei Barbora Strycova – Karolina Pliskova.

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si 45 de minute.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA s a calificat in turul secund al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Simona Halep a invins o in doua seturi scor 7 6; 6 1 pe sportiva din Australia Destanee Aiava. Dupa un prim set foarte echilibrat, Simona Halep…

- Simona Halep și Irina Camelia Begu se califica in finala de dublu a turneului de la Shenzhen (China) dupa ce le inving pe Blinkova & Geuer! Fetele noastre le vor intalni maine dupa finala de simplu dintre Simona și Siniakova ...

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen.

- Simona Halep va evolua in finala turneului de la Shenzhen, dupa ce a caștigat partida disputata, vineri, in semifinale, cu Irina Begu, scor 6-1, 6-4. Simona Halep, lidera WTA, și Irina Begu (locul 43 WTA) s-au intalnit, astazi, in semifinalele turneului de la Shenzhen, și s-au duelat pentru un loc in…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Shenzhen Open dupa ce a invins-o, scor 6-1, 6-4, pe romanca Irina Begu, locul 43 WTA. “A fost un meci greu stiu ca e o jucatoare buna. Am fost destul de puternica sa raman acolo si sa lovesc mingea tare. Sunt foarte mandra de victoria mea, a fost un…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, calificandu-se pentru a doua oara in finala turneului de la Shenzhen.Determinata si agresiva, Halep si-a continuat evolutiile de nivel ridicat in acest inceput…

