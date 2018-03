Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a câstigat joi meciul cu sportiva franceza Oceane Dodin (locul 98 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5, si s-a calificat în turul trei al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, dotat cu premii totale

- Niculescu s-a impus intr-o ora si 35 de minute. Romanca o va intalni in faza urmatoare pe castigatoarea confruntarii Ajla Tomljanovic (Australia, locul 90 WTA, beneficiara a unul wild card) – Sloane Stephens (SUA, locul 12 WTA, cap de serie 13). Premiul pentru participarea in turul trei pe tabloul de…

- Simona Halep va debuta la Miami Open 2018 impotriva lui Oceane Dodin, locul 98 WTA, o sportiva din Franța, venita din calificari. Cele doua vor evolua in turul al doilea, iar meciul va fi LIVE VIDEO pe Digi Sport 2 și LIVE TEXT pe Digi24.ro, nu mai devreme de ora 21:00.

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open, potrivit news.ro. Dodin a trecut in primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, dupa doua ore…

- LIVE TEXT Simona Halep – Oceane Dodin, in turul 2 la Miami, in turul 2 la Miami, turneu de tenis dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, joaca direct in runda secunda cu franțuzoaica Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA), jucatoare venita din…

- Niculescu a trecut in runda inaugurala de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 75 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc. In turul doi, Niculescu va evolua in compania slovacei Magdalena Rybarikova, favorita 17, care a avut bye in runda inaugurala. Niculescu si Rybarikova…

- Turneul de la Miami a inceput in aceasta noapte si, din pacate, a consemnat prima eliminare a unei jucatoare din Romania.Este vorba despre Mihaela Buzarnescu, care a fost eliminata in turul inaugural, de belgianca Kirsten Flipkins. Romanca a cedat in doua seturi, scor 2-6, 3-6, dupa o ora…

- Simona Halep, locul I WTA, este acceptata direct in turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, faza in care va evolua cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA sau cu o jucatoare din calificari.Daca se va califica, Halep ar putea juca impotriva polonezei…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Simona Halep a reușit sa se califice mai departe în turneul de la Indian Wells, dupa o victorie extrem de grea în fața unei jucatoare venite prin intermediul unui wild card.Astfel, numarul 1 mondial a reușit sa o învinga pe americanca Caroline Dolehide (locul 165 WTA),…

- Simona Halep, liderul WTA, a acces, astazi, in „optimile" turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca a obținut o victorie chinuita in fața americancei in varsta de 19 ani, Caroline Dolehide.

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Indial Wells. Romanca se dueleaza in turul II de la Indian Wells cu cehoaica Kristyna Pliskova (77 WTA). Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Irina Begu (36 WTA) s-a calificat, miercuri noapte, in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, impunandu-se intr-o ora si 45 de minute in fata Alexandrei Krunic (47 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1. Irina Begu va joaca la dublu cu Simona Halep, in aceasta seara.

- Monica Niculescu – Roberta Vinci, in turul doi al calificarilor pentru Indian Wells 2018. E finala pentru primul tur! Meciul e marți, de la 21.00. ACTUALIZARE 22.19. Monica Niculescu – Roberta Vinci 6-0, 6-4 Jucatoarea romana, locul 71 WTA, a acces, luni, in ultimul tur al calificarilor la turneul de…

- Monica Niculescu – Roberta Vinci, in turul doi al calificarilor pentru Indian Wells 2018. Jucatoarea romana, locul 71 WTA, a acces, luni, in ultimul tur al calificarilor la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, trecand in prima runda de sportiva americana Ann Li, numarul 479 mondial. …

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 1 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-0, pe germana Carina Whitthoeft, locul 52 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al Qatar Open Wozniacki s-a impus in 57 de minute si va da piept in optimi cu Monica Niculescu, locul 92 WTA, sau cu Magdalena…

- Monica Niculescu (locul 92 WTA) a invins-o pe Maria Șarapova (locul 41 WTA) și s-a calificat in turul 2 de la Doha ( Qatar), scor 4-6, 6-4, 6-3. Partida a fost de-a dreptul extenuanta pentru cele doua jucatoare, ținand cont ca meciul a ținut doua ore și 40 de minute. Potrivit gsp.ro,…

- Simona Halep ar putea rezolva cat de curand problema sponsorului tehnic! Romanca de 26 de ani are doua oferte foarte importante, ambele depasind doua milioane de euro pe an.Cele doua firme care lupta cot la cot pentru a obtine semnatura finalistei de la Australian Open sunt Under Armour si…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, lidera ierarhiei WTA, s-a calificat, ieri, in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open (Melbourne), dupa ce a trecut in penultimul act de germana Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, la capatul unei partide splendide. Simona Halep a avut un debut de meci…

- Simona Halep este in finala la Australian Open dupa ce a invins-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci foarte intens, tensionat, cu rasturnari de situatie, exceptional ca si o prima concluzie. Romanca a salvat si doua mingi de meci ale adversarei. Dupa 2 ore si 20 de minute de joc, dar…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Simona Halep s-a calificat, sâmbata, în optimile primului Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci istoric.Halep a înfruntat-o pe americanca Lauren Davis într-un meci maraton, care a durat 3 ore și 45 de minute.Numarrul 1 mondial a pierdut…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Simona Halep s-a calificat lejer in turul trei la Australian Open. Numarul unu mondial, constanțeanca a invins-o in doua seturi pe canadianca Eugenie Bouchard, scor 6-2,6-2. Simona a incheiat conturile cu sportiva din Canada dupa doar 66 de minute de joc.

- Principala favorita a competitiei de la Melbourne, Simona Halep, nu a avut probleme in meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut in doua seturi, 6-2, 6-2. In faza urmatoare a competitiei, Halep va juca impotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2. Halep (26 ani) a incheiat conturile…

- Simona Halep (26 de ani), numarul 1 WTA, nu a avut mila de Eugenie Bouchard (23 de ani), locul 112 mondial, in turul II al turneului Australian Open. Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2.

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Romanca s-a declarat mandra de prestația sa…

- Simona Halep a caștigat lejer partida cu Eugenie Bouchard. Romanca a reușit un meci senzațional in turul doi al turneului de la Melbourne, invingand-o pe canadianca in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2.

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, s-a calificat in turul al treilea al Australian Open si o va intalni pe Simona Halep, locul I WTA, daca romanca va trece de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in mansa a doua, potrivit news.ro.

- Americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, s-a calificat in turul al treilea al Australian Open si o va intalni pe Simona Halep, locul I WTA, daca romanca va trece de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in mansa a doua.Davis a invins-o, joi, cu scoruld e 4-6, 6-0, 6-0, pe germana…

- Irina Begu a fost eliminata, miercuri, de la turneul de tenis Australian Open, disputat la Melbourne, dupa ce a fost învinsa de croata Petra Martic.Românca a pierdut meciul în doua seturi, cu scprul 6-4, 7-6(3).Pentru parcursul sau, Begu va primi 80.000 de…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea al Australian Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 3-6, 6-2, 7-5, pe sportiva croata Jana Fett, locul 119 WTA.Condusa cu 5-1 in decisiv, Wozniacki a salavat doua mingi de meci la…

- Caroline Wozniacki s-a calificat miraculos in turul 3, dupa un thriller cu Jana Fett. Simona Halep a fost aproape sa scape de o adversara in lupta pentru supremația mondiala și pentru titlul de la Australian Open. Daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA), care trecuse de Mihaela Buzarnescu in primu tur,…

- Constanteanca Simon Halep, locul 1 WTA si principala favorita de la Australian Open, a avansat ieri in turul doi al primului turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins o cu 7 6, 6 1 pe tanara de 17 ani Destanee Aiava, o reprezentanta a gazdelor clasata pe locul 193 in ierarhia mondiala si beneficiara…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al doilea de la Australian Open, însa nu fara câteva emoții.Numarul 1 monfial a învins-o pe australianca Destanee Aiava în doua seturi, cu scorul 7-6 (5), 6-1.Românca a recunoscut ca nu a început…

- Principala favorita a intrecerii feminine de la Australian Open, Simona Halep s-a calificat in turul secund al competitiei, dupa o victorie in doua seturi, 7-6, 6-1 impotriva sportivei din Australia, Destanee Aiava.

- Simona Halep s-a accidentat in debutul setului al doilea cu Destanee Aiava. In al doilea punct din game-ul doi, romanca a calcat greșit și a cazut. Simona Halep a acuzat probleme la glezna stanga și a cerut intervenția mediului. Cu piciorul bandajat, Simona Halep a jucat foarte prudent si…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA s a calificat in turul secund al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Simona Halep a invins o in doua seturi scor 7 6; 6 1 pe sportiva din Australia Destanee Aiava. Dupa un prim set foarte echilibrat, Simona Halep…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…

- Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Melbourne, noteaza Agerpres.ro.Halep (26 ani) a pierdut in primul tur la editia de anul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, a patra favorita, s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o cu 7-5, 7-5 pe unguroaica Timea Babos, cap de serie numarul opt, potrivit AGERPRES. Citeste si: RATB…