- Simona Halep s-a antrenat azi pentru prima oara dupa turneul de la Melbourne. A doua jucatoare a lumii se afla de marți la Cluj-Napoca, unde a urmat un tratament pentru problemele de la picioare. Ea și-a testat puterile atat dimineața, cat și dupa-amiaza pe hard-ul din Sala Polivalenta. La prima ședința…

- Simona Halep (2 WTA) a aparut, astazi, la Cluj, purtand un tricou Nike la prima sedinta de pregatire de dupa Australian Open. Americanii au considerat ca romanca are un mare potential de marketing, spre deosebire de Adidas.

- Simona Halep a ajuns pe prima pagina a ziarelor de sport din intreaga lume, atunci cand, la un turneu foarte important, Australian Open, de Grand Slam, a jucat intr-un echipament facut manual, in China. Nu mai era sponsozizata de Adidas, care nu a vrut sa mareasca pretul prelungirii colaborarii. A

- Simona Halep a ajuns la un acord cu Nike, cel mai important brand de echipament sportiv din lume, anuntul oficial urmand a veni peste cateva zile. Este o lovitura importanta data de sportiva noastra, care va face astfel un pas in fata dupa despartirea de Adidas. Cel mai probabil, oficializarea…

- Simona Halep nu face parte din echipa Romaniei, din cauza unei accidentari suferite la Australian Open, dar a fost prezenta la dineul oficial. Simona Halep, detaliul care dezvaluie numele noului SPONSOR TEHNIC. Este un gigant mondial FOTO Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan si Raluca…

- Simona Halep (2 WTA) a fost astazi surprinsa intr-un echipament complet al celor de la Nike. Prezenta la Cluj pentru meciul de Cupa Fed dintre Romania și Canada, Simona Halep a fost asaltata pe aeroport de jurnaliști. In timpul declarațiilor, camerele de vedere au surprins vestimentația provenita suta…

- Simona Halep, locul 2 mondial, nu va evolua pentru Romania in jocul Canada, din Fed Cup, fiind nerefacuta dupa accidentarea suferita la Australian Open. Astazi, romanca a oferit detalii in privința starii sale de sanatate.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Cluj ca urmeaza un tratament pentru piciorul accidentat si ca vineri sau sambata va sti mai mult despre evolutia acestuia. Ea si-a exprimat inca o data regretul de a nu putea juca pentru echipa Romaniei in Fed Cup,…

- Simona Halep a ajuns marți seara la Cluj, unde urmeaza sa efectueze un tratament revoluționar pentru a-și rezolva problema de la talpa. In ciuda ultimelor speculații, fostul lider mondial din WTA nu va juca in meciul din Fed Cup cu Canada. Simona Halep a ținut sa le transmita un mesaj susținatorilor…

- Absența Simonei Halep de la meciul de Fed Cuo contra Canadei este importanta, dar fetele lui Segarceanu sunt convinse ca o pot suplini. "Romania nu sta doar in Simona, putem face trei echipe de FED CUP cu jucatoarele de acum", spune Sorana Cirstea.

- Simona Halep a precizat, intr o postare pe pagina personala de Facebook, care sunt motivele ce au stat la baza decizieri sale de a nu evolua in meciul din Fed Cup contra Canadei.Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu ma si incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din pacate…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost convocata, in premiera, in echipa Romaniei de Fed Cup, urmand sa completeze lotul, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) nu va putea evolua, din motive medicale, conform declaratiei capitanului nejucator al reprezentativei tricolore, Florin…

- Halep a oferit o imagine incredibila la Australian Open, dupa ca e disputat toate jocurile la Melbourne intr-un echipament no name, fara sigla unui brand mondial. Ramasa fara sponsor tehnic la finalul anului trecut, Simona Halep a jucat cu o rochie comandata pe un site din China, la Australian Open.Situatia…

- Romanian tennis player Simona Halep, world no.2, was nominated in Romania's Fed Cup team for the match against Canada, in the first tour of the World Group II, according to a press release sent to AGERPRES. Florin Segarceanu, Romania's team nonplaying-captain also convened Sorana Cirstea (WTA's…

- Simona Halep, analizata de englezi: ”Este ridicol sa gandești ca numarul 1 poate fi nesponsorizat”. The Guardian i-a dedicat, luni, un amplu material Simonei Halep si parcursului ei la Australian Open, iar jurnalistii englezi s-au axat pe doua teme. „Simona Halep a parut o «nefavorita», imbracata memorabil…

- Simona Halep a coborat pe locul 2 in clasamentul WTA, dat publicitatii, luni, dupa Australian Open. Halep a fost 16 saptamani lider WTA si, dupa finala pierduta la Melbourne, in fata Carolinei Wozniacki, daneza a revenit dupa sase ani pe locul I WTA.Dupa calificarea in turul al treilea al…

- Cotidianul britanic The Guardian a scris, luni, într-un material dedicat turneului feminin de simplu din cadrul Australian Open, ca Simona Halep a fost implicata în cele mai frumoase partide ale competitiei si ca si-a câstigat o noua „legiune” de admiratori în…

- Americanca Serena Williams nu mai figureaza in clasamentul WTA, dupa ce nu a jucat in ultimul an. Ea a nascut o fetita in septembrie 2017 si va reveni luna viitoare pe teren, in Cupa Federatiei. Serena Williams va reveni pe teren in februarie, atunci cand va evolua in echipa de Fed Cup a Statelor Unite.…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup dintre Romania și Canada: ”Sper sa fiu bine” . Dupa finala pierduta la Australian Open in fața danezei Caroline Wozniacki, Simona Halep a vorbit și despre meciul Romania – Canada, din Fed Cup. ”O sa am foarte mare grija de corpul meu. Dupa aceea vedem. Fed…

- Simona Halep a fost dusa la spital și e pe perfuzii. Tenismena a început sa se simta rau dupa finala de la Australian Open unde a fost înfrânta de adversara sa, Caroline Wozniacki. Conform primelor informații, Simona Halep ar fi avut probleme cu tensiunea și a ajuns…

- Simona Halep a intrat intr-o minivacanța dupa finala de la Australian Open, astfel ca nu va participa la turneul de la Sankt Petersburg. In privinta revenirii, ea a declarat ca va lua o decizie dupa ce va face un control medical amanunțit. "Cat de lunga va fi vacanța mea? Nu va zic! Meciul…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Multi romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Simona Halep s-a calificat in premiera in finala Australian Open dupa ce a trecut de Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7. In lipsa unui sponsor tehnic, in curand urmand a semna cu Nike, sportiva numarul unu in clasament, s-a afisat pe teren purtand o pereche de incaltaminte a vechiului brand ce-i asigura…

- Serena Williams (36 de ani) a fost convocata in echipa de Cupa Fed a Statelor Unite ale Americii pentru infruntarea cu Olanda. SUA va infrunta Olanda in Fed Cup, iar antrenorul Kathy Rinaldi a anunțat componența echipei. Surorile Williams și Coco Vandeweghe au fost deja alese, in timp ce a 4-a componenta…

- Simona Halep este tot un zambet la antrenamente. In continuare, fara sponsor pe bluza, dar cu șapca Adidas. Liderul WTA a coborat in arena, pentru antrenamentele de dinaintea startului la Australian Open. Comentatorii straini au remarcat relaxarea din jocul romancei. De asmenea, antrenorul Darren Cahill…

- Simona Halep (1 WTA) va debuta la Australian Open in noaptea de luni spre marti, insa nu si-a gasit inca un sponsor tehnic si a anuntat ca va purta aceeasi rochie rosie pe care a avut-o si la turneul de la Shenzhen. Liderul mondial a povestit cum si-a ales tinuta dupa ce a incetat colaborarea cu Adidas:…

- Inainte de Australian Open 2018, Simona Halep a participat la turneul de la Shenzen, pe care l-a caștigat. La competiția din China, Simona a jucat fara sponsor tehnic, dupa ce l-a finalul anului s-a desparțit de Adidas, iar acum, romanca a dezvaluit cum a facut rost de echipament. "Oamenii mei lucreaza…

- Maria Sharapova s-a antrenat la Australian Open. Ce simbol a avut pe tricou. Rusoaica ”Masha”, cea care a eliminat-o pe Simona Halep de la ultima ediție a US Open, din 2017, a prezentat o forma buna, in pofida faptului ca a parasit turneul de la Shenzhen (China) in fața semifinalelor. La Shenzhen, Halep…