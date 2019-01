Stiri pe aceeasi tema

- In jur de o suta din cei circa 1.500 de migranti veniti din America Centrala si ramasi la Tijuana in Mexic dupa dispersarea unei mari caravane la inceputul lunii decembrie au incercat in zadar in timpul noptii de Anul Nou sa patrunda in Statele Unite, relateaza marti France Presse. Citește…

- CFR Cluj trebuie sa gaseasca in acest sezon noi surse de finanțare, dupa ce finanțatorul Nelu Varga a anunțat ca nu va mai aduce bani pentru echipa, scrie Prosport.Citește și: Victor Ponta lanseaza acuzații INCENDIARE: Dragnea și Valcov vor ajunge la inchisoare Nelu Varga a finantat…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat ca Romania este pregatita tehnic pentru a prelua președinția UE, dar nu ințelege pe deplin ce inseamna aceasta misiune. Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat ca Romania este pregatita tehnic, dar a și internalizat…

- Fostul premier Victor Ponta critica regulile instituite de guvern, prin hotarare, pentru inființarea Fondului Suveran, comentand ca, deși n-au semnat nimic, Dragnea și Valcov "nu trebuie sa creada ca la inchisoare vor merge doar “trepadușii" lor!".

- Simona Halep, locul I WTA, este singura jucatoare din Top 15 WTA care nu evolueaza in prima saptamana a noului sezon, intre 31 decembrie si 6 ianuarie. Halep este inscrisa la Sydney, competitie de categorie Premier, programata intre 7 si 12 ianuarie, relateaza News.ro.WTA a anuntat, miercuri,…

- Andrei Pavel, care a colaborat pentru o scurta perioada cu Simona Halep, nu vede cu ochi buni decizia de a incepe sezonul fara a avea un antrenor. "Este decizia ei, insa eu nu cred ca o sa stea foarte mult fara un antrenor. Cred ca ii trebuie un antrenor. Poate pana acum nu a gasit ceea ce…

- Victor Ponta a declarat ca multa lume a avut alte așteptari in ceea ce il privește pe Paul Stanescu: "Aveați alte așteptari, imi pare rau. Anul trecut, in momentul in care foștii mei colegi din PSD, era chiar și domnul Stanescu acolo, s-au ridicat cuminți din banca, de la Parlament, și au…

- Cel mai bun sezon din cariera Simonei Halep a avut un final trist, scrie Romania TV. Prima jucatoare a lumii a fost nevoita sa abandoneze la ultimele turnee la care a fost inscrisa si nu a putut participa la Turneul Campioanelor, din cauza herniei de disc cu care a fost diagnosticata. Simona Halep va…