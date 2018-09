Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) este calificata pentru a cincea oara consecutiv la Turneul Campioanelor. Romanca e de parere ca Naomi Osaka (7 WTA) poate produce surpriza la Singapore. Simona Halep și Angelique Kerber sunt singurele jucatoare calificate matematic la Turneul Campioanelor. Naomi Osaka…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a plecat azi spre Asia, acolo unde va participa la turneele de la Wuhan, 23-29 septembrie, și de la Beijing, 1-7 octombrie. Simona Halep și-a anunțat obiectivul pentru finalul acestui an, in care a caștigat primul trofeu de Grand Slam, la Roland Garros. "Mi-ar placea…

- Germanca Angelique Kerber este a doua jucatoare calificata la Turneul Campioanelor de la Singapore, dupa romanca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, care conduce detasat in clasamentul WTA Race, a anuntat luni WTA. Fost N.1 mondial, Kerber, acum locul 3 WTA, are un sezon…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 41 ca lider in clasamentul WTA, cu 1.926 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 851 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a castigat Rogers Cup, iar daneza, finalista anul trecut, a fost eliminata…

- Simona Halep, locul 1 WTA, este prima jucatoare care se califica in acest an la Turneul Campioanelor, competiție care se va juca la Singapore, in perioada 21-28 octombrie. Dupa ce a caștigat turneul de la Montreal, Simona Halep, 26 de ani, și-a adus aminte ce a vorbit cu fratele ei in 2014. "Este ceva…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat al 18-lea turneu din cariera, al treilea in acest an, al doilea la Montreal, dupa ce s-a impus, duminica, in finala Rogers Cup, cu scorul de 7-6, 3-6, 6-4, in fata americancei Sloane Stephens, locul 3 WTA. Cu acest succes, Simona si-a marit avansul in clasamentul…

- Simona Halep este prima jucatoare de tenis care și-a asigurat deja calificarea in competiția de simplu de la Turneul Campioanelor 2018 de la Singapore, anunța intr-un comunicat WTA. Competiția se va desfașura intre 21 și 28 octombrie și are in joc premii in valoare de 7 milioane de...

- Romania ar putea avea doua jucatoare la Turneul Campioanelor de la Singapore. Gratie triumfului de la San Jose, Mihaela Buzarnescu va urca, de luni, pe pozitia 13 a clasamentului WTA pe anul 2018. Astfel, ea are sanse mari sa o insoteasca pe Simona Halep la competitia care incheie anul.