- Petra Kvitova s-a impus ieri, in semifinalele turneului de la Doha, impotriva liderului mondial Caroline Wozniacki, la capatul unui meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5. Astfel ca Simona Halep urca din nou pe primul loc in clasamentul WTA, insa rocada se va produce abia dupa…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, va reveni pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat in perioada 19 – 24 februarie. Halep, care a mai fost lider mondial timp de 16 saptamani, intre 7 octombrie 2017…

- Petra Kvitova a reusit sa se impuna sambata, in semifinale la Doha, contra liderului mondial Caroline Wozniacki, la capatul unui meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5.

- Cehoaica Petra Kvitova a reusit sa se impuna contra primei jucatoare a lumii, daneza Caroline Wozniacki, la capatul unui meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5, in turneul de la Doha. In urma acestei eliminari a danezei, Simona Halep va urca din nou pe primul loc in…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va juca finala turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, cu spaniola Garbine Muguruza, duminica, dupa ce a dispus de daneza Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, cu 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, sambata, in semifinalele competitiei din…

- Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a beneficiat, vineri, de abandonul germanei Julia Goerges, locul 10 WTA si cap de serie numarul 9, la scorul de 6-4, 2-1 si s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha. Germana a acuzat o accidentare la sold.Kvitova va…

- Simona Halep s-a retras inaintea semifinalei turneului Premier 5 de la Doha, cu Garbine Muguruza, dupa ce vineri a invins-o cu 6-0, 6-4 pe cea mai tanara jucatoare din Top 50 WTA, Catherine Bellis. Halep a lasat de inteles pe finalul meciului din sferturi ca ar avea cateva probleme la…

- Simona Halep a mai primit o veste proasta. Wozniacki a batut-o pe Kerber și ramane lider mondial. Simona Halep a mai primit o lovitura la puțin timp dupa ce a anunțat ca s-a retras din turneul de la Doha , dar și din cel de la Dubai, din pricina unei tendinite. Simona Halep putea ajunge din nou lider…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-0, 6-4, pe Catherine Bellis (SUA), locul 48 WTA, venita din calificari, in sferturile de finala ale Qatar Open. Dupa acest succes, Halep a urcat iar pe primul loc in lume, cel puțin pana la finalul meciului dintre…

- Monica Niculescu a fost deranjata atat de atitudinea danezei Caroline Wozniacki din timpul meciului, cat si de declaratiile date de adversara sa la final. Romanca a acuzat, la randul ei, lipsa de fair-play a liderului mondial, in partida din optimile de finala ale turneului de la Doha. …

- Simona Halep e, din nou, lider mondial! Halep a eliminat-o pe Anastija Sevastova, in numai doua seturi. A fost 6-4, 6-3 pentru Halep. Halep e primul loc in clasamentul live WTA, asta pana la meciul lui Caroline Wozniacki cu Monica Niculescu. Daca Wozniacki pierde, Halep ramane lider mondial. Daca…

- Simona Halep e, din nou, lider mondial! Halep a eliminat-o pe Anastija Sevastova, in numai doua seturi. A fost 6-4, 6-3 pentru Halep, care in sferturile turneului de la Doha o va intalni pe Catherine Bellis, locul 48 WTA, venita din calificari.Halep e primul loc in clasamentul live WTA, asta…

- Situatia este neschimbata in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, cu daneza Caroline Wozniacki pe primul loc, urmata la 349 de puncte de romanca Simona Halep. Cele doua participa saptamana aceasta la turneul de la Doha si s-ar putea intalni doar in finala.…

- Veste extraordinara primita astazi de Simona Halep (2 WTA). Organizatorii turneului Premier de la Dubai i-au acordat Simonei un wild card, iar eleva lui Darren Cahill va avea șansa sa câștige puncte esențiale în lupta cu Wozniacki pentru locul 1 mondial, scrie ProSport. Halep este tot…

- Simona Halep poate reveni rapid pe primul loc dupa ce Caroline Wozniacki a anunțat ca nu va participa la turneul de la Dubai. Astfel, diferența dintre Wozniacki, aflata pe primul loc mondial și Simona Halep se reduce semnificativ. În acest moment Simona Halep…

- Eliminata in sferturile de finala de la Sankt Petersburg de Daria Kasatkina, Caroline Wozniacki si-a marit avansul la 350 de puncte (7.965, fata de 7.616 ale Simonei), dar adevarata batalie se va da pe cimentul din Qatar. In 2017, Caro a ajuns in finala turneului, pierduta in fata Karolinei Pliskova…

- Simona Halep ar putea redeveni lider mondial chiar mai repede decat se astepta, inca de la turneul de la Doha. Pentru acest lucru, Simona Halep trebuie sa aiba un parcurs mai bun la turneul din Qatar decat actualul lider mondial, daneza Caroline Wozniacki.

- Detronata de Caroline Wozniacki dupa finala de la Australian Open, Simona Halep poate recastiga statutul de lider mondial al tenisului feminin la turneul de la Doha (Qatar), programat intre 12 si 17 februarie 2018. Tot ce trebuie sa faca Simona e sa obtina o performanta mai buna decat a danezei.

- Dupa ce a invins-o pe Simona Halep in finala de la Australian Open, Caroline Wozniacki a preluat și șefia WTA. Insa, ieri, nordica a fost invinsa la Sankt Petersburg, iar sportiva noastra poate spera din nou la locul 1 mondial.

- Premiul Simonei Halep pentru finala disputata la Australian Open aproape ca s-a injumatatit dpa ce castigul a fost impozitat. Finalista turneului de la Melbourne a primit un cec in valoare de 1,6 milioane de dolari, dupa infrangerea cu Caroline Wozniacki. Numai ca din acesti bani…

- Caroline Wozniacki, caștigatoarea de la Australian Open și noul numar 1 mondial din WTA, a avut parte de o primire fastuoasa la Sankt Petersburg, turneul pe cae il joaca in aceasta saptamana. Organizatorii turneului din Rusia au premiat-o pe Wozniacki intr-o ceremonie asemanatoare cu cea de care a avut…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open.Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne, pe Simona Halep,…

- Americanca Serena Williams nu mai figureaza in clasamentul WTA, dupa ce nu a jucat in ultimul an. Ea a nascut o fetita in septembrie 2017 si va reveni luna viitoare pe teren, in Cupa Federatiei. Serena Williams va reveni pe teren in februarie, atunci cand va evolua in echipa de Fed Cup a Statelor Unite.…

- Caroline Wozniacki a preluat sefia in clasamentul mondial dupa cele 16 saptamani in care Simona Halep a ocupat prima pozitie. Rocada s-a facut odata cu finala castigata de daneza la Australian Open in fata romancei, scor 7-6, 3-6, 6-4. Elina Svitolina, Garbine Muguruza si Karolina Pliskova completeaza…

- WTA a publicat noul clasament, actualizat dupa Australian Open 2018, caștigat de Caroline Wozniacki. Dupa ce a invins-o pe Simona Halep și a caștigat primul turneu de Grand Slam, Caroline Wozniacki a urcat pe locul 1 WTA, avand 7.965 de puncte. Pe locul 2 este Simona Halep, cu 7.715 de puncte, iar pe…

- Invinsa dramatic in finala de la Australian Open, Simona Halep a cedat locul intai din ierarhia WTA (dupa 16 saptamani consecutive), noul lider mondial fiind, incepand de luni, Caroline Wozniacki.Se actualizeaza.

- Astazi, Simona Halep putea scrie una dintre cele mai frumoase pagini din istoria sportului romanesc. La capatul unui meci fantastic, plin de dramatism și emoție, Caroline Wozniacki s-a impus in finala Australian Open in fața Simonei Halep.

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- Halep pierdut finala cu Wozniacki dupa o partida extrem de disputata, incheiata dupa doua ore și 50 de minute, cu scorul de 6-7, 6-3, 4-6. Meciul a fost unul dramatic pentru Simona care afectata de caldura și umiditatea ridicata de la Melbourne, dar și de durerile de la piciorul stang, a cerut…

- Simona Haleo, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, iși disputa finala Australian Open azi, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita livetext pe ȘTIRIPESURSE.RO. Caștigatoarea meciului va fi de luni numarul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din cariera.Simona Halep se afla in…

- Simona Halep se afla in fața meciului carierei! Romanca și Caroline Wozniacki au ajuns in ultimul act al turneului de la Melbourne, dupa meciuri chinuitoare. Au salvat mingi de meci, Halep chiar de doua ori, cu Davis, și cu Kerber. In plus, Simona a purtat cu ea in aceste aproape doua saptamani și…

- Simona Halep a ales sa nu participe la turneul de la Sank Petersburg, care este saptamana viitoare, asta dupa ce a ajuns in finala la Australian Open. Acolo o va intalni pe Caroline Wozniacki, maine, de la ora 10:30, in direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.RO. Romanca a fost inlocuita la turneul Premier…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Azi, Simona a susținut antrenamentul inaintea marelui meci chiar pe arena Rod Laver, fiind insoțita Darren Cahill. Romanca a parut intr-o stare destul de buna, fara sa acuze oboseala…

- Ce a spus Simona Halep la conferința de presa de dupa semifinala cu Angelique Kerber, caștigata joi, 6-3, 4-6, 9-7, și calificarea in premiera in finala de la Australian Open. Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca poate a treia sa finala de Grand Slam, pe care o va juca sambata la Melbourne,…

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinalele de la Australian Open pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic si epuizant. In finala, Halep se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, care a trecut…

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Australian Open, dupa un meci dramatic în fața jucatoarei germane Angelique Kerber.Dupa finalul meciului, numarul 1 mondial a precizat ca se bucura ca a rezistat pâna la final, fiind cea de-a doua partida foarte lunga din…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a reușit cea mai buna performanța din cariera la Melbourne, reușind sa se califice in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2.Dupa victoria fenomenala in fața Karolinei Pliskova, Simona Halep a scapat de o…

- Simona Halep s-a calificat, sâmbata, în optimile primului Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci istoric.Halep a înfruntat-o pe americanca Lauren Davis într-un meci maraton, care a durat 3 ore și 45 de minute.Numarrul 1 mondial a pierdut…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de Australian Open 2018, turneu la care va debuta marți dimineața, in jurul orei 05:30, cu australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA Romanca a vorbit, intr-un interviu pentru organizatori, despre primul locul 1 și despre traseul pe care-l are la competiția…

- Simona Halep ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste WTA , dat publicitatii luni, cu peste 300 de puncte avans fata de urmatoarea clasata, informeaza Agerpres.ro. Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele…

- Stere Halep se distreaza in timp ce Simona trage tare sa-și pastreze poziția de lider mondial. Stere Halep s-a saturat sa bata lumea-n lung și-n lat ca sa-și vada fata, pe Simona, jucand și incercand sa-și apere locul 1 mondial caștigat cu atata chin la sfarșitul anului trecut. Stere Halep se distreaza…

- Veste imensa pentru Simona Halep la finalul acestui an. Romanca are un mare avantaj si se poate mentine pe primul loc WTA pentru mult timp de acum inaite. Desi in acest moment lupta pentru primul loc WTA pare foarte stransa, avand in vedere ca Simona are o diferenta mica de puncte in fata lui Garbine…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda), potrivit site-ului WTA. …

- Simona Halep a facut o radiografie a anului 2017, an in care a devenit lider mondial, reușind o premiera in istoria tenisului feminin romanesc. Romanca a vorbit despre victoria din semifinalele turneului de la Beijing in fața Jelenei Ostapenko, meci in urma caruia a devenit numarul unu mondial.Citește…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p). Locul 4 este ocupat de de jucatoarea…

- Simona Halep a bifat a opta saptamana consecutiva in postura de lider mondial, cu 6.175 de puncte acumulate. Podiumul este completat de Garbine Muguruza (6.135) si Caroline Wozniacki (6.015). Mihaela Buzarnescu a mai urcat o pozitie, aflandu-se acum pe 59 in lume. Pentru sportiva de 29 de ani este cea…