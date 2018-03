Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP-OCEANE DODIN ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Simona Halep, liderul WTA, a oferit asigurari la Miami ca s-a recuperat dupa problemele pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte „pregatita” sa debuteze la competitia din Florida, care va fi una „foarte dificila”. Halep, revenita…

- Simona Halep n-are probleme de sanatate: ”Ma simt pregatita”. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Simona Halep, revenita in competitie in urma cu doua saptamani, la Indian Wells, unde a fost invinsa in semifinale de japoneza Naomi Osaka, cea care a castigat in final trofeu, a precizat ca se simte "bine" si "nu are probleme sau disconfort"."Acesta este cel mai important lucru. Am jucat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte "pregatita" sa debuteze la competitia din Florida, care va…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul unu mondial, revenit in circuit dupa o absenta de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida din primul tur al turneului de la Miami (Florida), disputata miercuri. Williams (36 ani), devenita…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, turneu dotat cu premii totale in valoare de de 7.972.535 dolari, a declarat dupa ce s-a impus in finala cu 6-3, 6-2 cu Daria Kasatkina din Rusia, ca inca nu-i vine sa creada ca a castigat primul trofeu din cariera ei.…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii ieri, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California), turneu dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, care i-a revenit in cele din…

- Simona Halep (România, 1 WTA) a suferit sâmbata dimineata una dintre cele mai dure înfrângeri ale carierei: 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), în semifinale la Indian Wells, nipona

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, dupa 6-3, 6-2 in finala cu Daria Kasatkina (Rusia), a declarat dupa meci ca inca nu-si crede ochilor ca a castigat primul trofeu din cariera ei, relateaza AFP.''Inca nu pot realiza ce am reusit, inca am impresia…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a castigat turneul WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, in finala caruia a invins-o duminica in doua seturi, 6-3, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina. Osaka (20 ani), care a urcat de pe locul 44 pe 22 in ierarhia…

- Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat o in semifinale pe Simona Halep, a castigat, duminica, turneul de la Indian Wells, informeaza Digi24.ro. Naomi Osaka a invins o in finala de la Indian Wells pe rusoaica Daria Kasatkina, numarul 19 mondial si favorita 20, scor 6 3, 6 2. Japoneza in varsta de…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat-o in semifinale pe Simona Halep, a castigat, duminica, turneul de la Indian Wells, invingand-o in ultimul act pe rusoaica Daria Kasatkina, numarul...

- Japoneza in varsta de 20 de ani a castigat finala intr-o ora si zece minute. In semifinale, ea a trecut de liderul mondial Simona Halep, scor 6-3, 6-0. Pentru Osaka, trofeul de la Indian Wells este primul din cariera in circuitul WTA.

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat-o in semifinale pe Simona Halep, a castigat, duminica, turneul de la Indian Wells, invingand-o in ultimul act pe rusoaica Daria Kasatkina, numarul 19 mondial si favorita 20, scor 6-3, 6-2.Japoneza in varsta de 20 de ani a castigat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri noapte, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza ...

- Naomi Osaka, nr 44 WTA, a invins-o cu un scor categoric pe Simona Halep, liderul clasamentului, in semifinala de la Indian Wells. Ea a avut o atitudine foarte calma dupa meci și spune ca va sarbatori calificarea in finala antrenandu-se.

- Simona Halep a fost eliminata in semifinale la Indian Wells, dupa o infrangere categorica (3-6, 0-6 cu Naomi Osaka), insa liderul mondial a avut momente in care a aratat cel mai bun tenis al sau. WTA a ales drept lovitura zilei un punct superb reusit de Simona in primul set, cand era condusa cu 4-3.Vezi…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka (44 WTA), in doua seturi, cu 6-3,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. "Nu…

- Simona Halep, liderul WTA, a parasit turneul de la Indian Wells, dupa o evoluție jenanta in semifinalele turneului, in care a reușit sa caștige doar trei game-uri (scor 3-6, 0-6, cu japonoeza Naomi Osaka - 44 mondial).

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. "Am incercat totul pentru a fi pregatita sa joc acest meci. Nu caut scuze. Doar explic…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. …

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. UPDATE 09:50 Simona Halep, dupa infrangeerea cu Naomi Osaka: Nu am fost pregatita Simona Halep, locul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. Halep a facut cel mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.Osaka a obtinut astfel prima…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Jucatoarea romana de tenis, Simona Halep, numarul I mondial a fost eliminata de japoneza Naomi Osaka, locul 44 in Clasamentul WTA in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells in doua seturi: 6-3 și 6-0.@Naomi_Osaka_ downs World No.

- Dupa ce Simona Halep si japoneza Naomi Osaka au reusit sa se califice in penultima faza a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, au fost stabilite si celelalte doua semifinaliste. Daria Kasatkina, simpatica jucatoare de 20 de ani din Rusia, clasata pe locul 19 WTA, a obtinut o…

- Naomi Osaka nu se va putea baza pe avantajul celorlalte meciuri in disputa cu Simona Halep. Vremea se va racori la Indian Wells, iar Simona Halep va fi avantajata din acest punct de vedere, jucatoarea japoneza mizand de multe ori pe caldura sufocanta care le bloca

- Liderul mondial Simona Halep joaca sambata dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, urmand sa o infrunte pe japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3. Halep (26 ani), campioana la Indian Wells, a castigat…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martici, 51 WTA, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3. (Detalii aici) In semifinale, Simona Halep o va intalni pe Naomi Osaka. Japoneza de 20 de ani a produs una dintre marile surprize ale turneului și…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 8.648.508 dolari, impunandu-se in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1, in fata...

- Turneul de la Indian Wells, la care Simona Halep va fi principala favorita, va incepe pe 5 martie. Organizatorii competiției au decis sa ofere doua wildcard-uri pentru Eugenie Bouchard, locul 115 WTA, și pentru Victoria Azarenka, locul 203 și dubla caștigatoare la Indian Wells. Cele doua jucatoare nu…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- Simona Halep urmeaza sa revina pe primul loc în clasamentul WTA, însa starea ei de sanatate reprezintî înca o problema.Vlad Predescu, unul dintre doctorii care a tratat-o pe Simona, a dezvaluit ca accidentarea suferita de constanteanca la Australian Open, care…

- Simona Halep a revenit in țara dupa ce a abandonat la Doha. Jucatoarea de tenis n-a dat declarații, a informat telekomsport.ro. Simona Halep s-a retras ieri din turneul de la Doha, unde azi ar fi trebuit s-o infrunte in semifinale pe Garbine Muguruza. Sportiva noastra a acuzat dureri atroce cauzate…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA. Halep, care a anuntat ca nu va participa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24 februarie, cu premii totale de 733.900 dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…