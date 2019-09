Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 6 WTA) s-a calificat in turul II la Beijing dupa victoria categorica reușita contra suedezei Rebecca Peterson (24 de ani, 53 WTA), scor 6-1, 6-1, informeaza gsp.ro. Meciul a fost presarat și cu momente mai dificile, dar nu din pricina jocului. Simona a ridicat vocea și s-a certat…

- Simona Halep (6 WTA) s-a calificat in turul secund al turneului Premier Mandatory din Beijing (China), duminica dimineața, dupa ce a trecut de suedeza Rebecca Peterson (53 WTA), scor 6-1, 6-1, informeaza Mediafax.Halep a revenit pe teren la patru zile dupa abandonul in optimile de finala ale…

- Simona Halep (6 WTA) o infrunta pe Rebecca Peterson (53 WTA), in primul tur al turneului de la Beijing, informeaza Mediafax.Cele doua sportive s-au mai intalnit pe teren, in anul 2013, in primul tur al turneului de la Bastad, cand Simona Halep a invins-o pe Peterson, cu scorul de 6-4, 6-0,…

- Simona Halep (6 WTA) o infrunta pe Rebecca Peterson (53 WTA), in primul tur al turneului de la Beijing, relateaza mediafax.Cele doua sportive s-au mai intalnit pe teren, in anul 2013, in primul tur al turneului de la Bastad, cand Simona Halep a invins-o pe Peterson, cu scorul de 6-4, 6-0,…

- Simona Halep (6 WTA) o va infrunta pe suedeza Rebecca Peterson (53 WTA), in primul tur al intrecerii Premier Mandatory din Beijing (China). Partida va avea loc luni sau marți, in funcție de programul care va fi stabilit de catre organizatori, conform Mediafax.Rebecca Peterson este o jucatoare…

- Simona Halep, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, va evolua cu suedeza Rebecca Peterson, venita din calificari, in turul I al turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing. Cele doua sportive s-au mai intalnit o data, in 2013, cand Halep a castigat cu 6-4, 6-0, in turul I al turneului de…

- Simona Halep, locul 6 mondial si cap de serie numarul 6, va evolua in compania unei jucatoare venite din calificari in primul tur la turneul de categorie Premier Mandatory de la Beijing, conform news.ro.In cazul in care va trece in turul doi, Halep va evolua contra invingatoare din meciul…

- Simona Halep (6 WTA), favorita numarul 4, va evolua direct în turul al doilea la turneul Wuhan Open, faza în care o va întâlni pe învingatoarea partidei dintre Barbora Strycova (Cehia, 31 WTA) și Xiyu Wang (China, 140 WTA), beneficiara unui wild-card."Dongfeng…