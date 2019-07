Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep a postat, duminica, pe retelele de socializare, câteva imagini de la sedinta foto oficiala cu trofeul de la Wimbledon, obtinut în urma cu o zi. “Pozând cu noul meu cel mai bun prieten la noul meu club”, a scris sportiva pe Twitter.Posing with my…

- Sosirea campioanei de la Wimbledon a fost anuntata pentru luni, ora 15:07, la Salonul Oficial de pe Aeroportul Henri Coanda. Simona Halep, locul 7 WTA, a castigat sambata turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din cariera, dupa ce a invins-o in finala, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Romanca a intrat in randul membrilor de onoare al All England Lawn Tennis and Croquet Club. Inființat in urma cu 150 de de ani, exclusivistul club londonez numara…

- Intre 1-14 iulie 2019, „batranul” Wimbledon și-a deschis porțile pentru ediția cu numarul 133, una care „promitea” sa fie o pagina importanta in istoria tenisului; „All England Lawn Tennis and Croquet Club” s-a „ținut de cuvant”, in și prin evoluția celor mai buni jucatori din lume… Marea finala a probei…

- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT FINALA WIMBLEDON 2019. SIMONA HALEP, 27 de ani, 7 WTA, si SERENA WILLIAMS, 37 de ani, 10 WTA, se intalnesc, de la ora 16:00, in FINALA WILMBLEDON 2019, pe terenul central. Meciul SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS este LIVE STREAM VIDEO…

