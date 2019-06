Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a coborat de pe locul 3 pe locul 8, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, cu 3.963 de puncte, dupa ce nu si-a aparat trofeul cucerit anul trecut la Roland Garros, fiind eliminata la editia din acest an in sferturile de finala. Lider este in continuare japoneza Naomi Osaka, cu 6.486…

- Aflata in Romania, Simona Halep, 27 de ani, a inceput pregatirile pentru sezonul pe iarba, care va debuta cu turneul de la Eastbourne (23-29 iunie).C Va fi ultima repetiție inainte de cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului, cel de la Wimbledon (1-14 iulie). “Merg sa ma obisnuiesc cu iarba.…

- SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Simona Halep, locul 3 WTA, va evolua, sambata, de la ora 12:00, cu Lesia Turenko, din Ucraina, locul 27 WTA, in turul al treilea al turneului de la Roland Garros.

- Cu o saptamâna înaintea turneului de la Roland Garros, unde anul trecut a cucerit titlul si are de aparat 2.000 de puncte, Halep se afla la 953 de puncte de liderul Naomi Osaka si la 152 de puncte de Karolina Pliskova (Cehia), care a urcat pe doi, cu un salt de cinci pozitii dupa titlul…

- Petra Kvitova (2 WTA), campioana en-titre de la Madrid, crede ca turneul patronat de Ion Țiriac este aproape de anvergura unui Mare Șlem. Petra Kvitova debuteaza astazi la Madrid, contra Sofiei Kenin (37 WTA). Simona Halep va debuta la Madrid impotriva unei jucatoare din calificari. E pe aceeași parte…

- Simona Halep (27 de ani) va cobori incepand de luni pana pe locul 3 in clasamentul WTA, jucatoarea noastra urmand sa fie devansata de Petra Kvitova (29 de ani), care și-a asigurat poziția secunda dupa calificarea in semifinale la turneul de la Stuttgart. Deși zgura e suprafața favorita a Simonei Halep,…

- Spre deosebire de ierarhia WTA, care se concentreaza pe fiecare performanta obtinuta de sportive la turneele importante, clasamentul americanilor are la baza un algortim matematic si pune accent pe valoarea adversarelor pe care jucatoarele de top le intalnesc in partidele pe care le disputa.…

- WTA a anunțat clasamentul "Power Index", clasament care presupune rezultatele inregistrate pe zgura in ultimii patru ani. Halep este lider detașat in acest clasament, ocupand locul 1 cu 4090,5 puncte. Pe locul doi se afla Kiki Bertens cu 2059,25 de puncte, informeaza sport.ro.Citește și: …