Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep isi pastreaza un avans considerabil in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor de tenis (WTA), dat publicitatii astazi, cu peste 2.400 de puncte fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki. Halep are peste 2.700 de puncte mai mult decat ocupanta locului secund, germanca…

- Simona Halep implineste, joi, 27 de ani, ea aflandu-se la Beijing, unde va participa, saptamana viitoare, la ultimul turneu de categorie Premier Mandatory din 2018. La fel ca anul trecut, ziua de nastere o "prinde" in China, intre turneele de la Wuhan si de la Beijing.

- 18 titluri WTA a caștigat Simona Halep de-a lungul carierei sale, insa fiecare trofeu pare sa fi fost platit cu dureri și accidentari care se țin lanț de numarul 1 din tenisul feminin mondial. Astazi, Simona Halep iși serbeaza ziua de naștere in China, cu compresii la spate și cu medicamente antiinflamatoare.…

- Simona Halep – Dominika Cibulkova, in turul II al turneului de la Wuhan. Romanca face eforturi pentru a se recupera dupa o accidentare la spate! Simona Halep, care va implini 27 de ani pe 27 septembrie, este condusa de Cibulkova (29 ani,30 WTA) cu 4-2 la partidele directe, ultimul meci incheindu-se…

- Simona Halep a ajuns joi in China, acolo unde va participa la turneele de la Wuhan si Beijing. Numarul 1 WTA a primit la aeroport un buchet de flori, dar si o cutie in care trandafirii portocalii formau initialele turneului de la Roland Garros, primul Grand Slam

- Simona Halep a ajuns la Wuhan. Numarul 1 WTA a avut parte de o primire de gala din partea organizatorilor turneului care se va desfașura in perioada 23-29 septembrie. Simona a fost intampinata la intrarea in hotel cu un buchet de trandafiri și un aranjament floral cu insemnele Grand Slamului caștigat…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a plecat azi spre Asia, acolo unde va participa la turneele de la Wuhan, 23-29 septembrie, și de la Beijing, 1-7 octombrie. Simona Halep și-a anunțat obiectivul pentru finalul acestui an, in care a caștigat primul trofeu de Grand Slam, la Roland Garros. „Mi-ar placea…

- Simona Halep și-a luat ramas bun de la New York. Pe Instagram, liderul WTA se desparte de ultimul turneu de Mare Șlem al anului, pe care l-a parasit inca din primul tur, urmand sa-și ia o pauza de circa o luna. ”Thank you for a great stay”, a scris Simona Halep pe rețeaua de socializare. Romanca zambește,…