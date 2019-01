Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca nu va avea antrenor in urmatoarele trei-patru luni, cu toate ca urmeaza un important turneu pentru ea, cel de la Sydney. “Situatia este astfel pentru urmatoarele trei-patru...

- Darren Cahill si-a gasit un nou angajament dupa ce s-a despartit de Simona Halep. Omul care a stat in spatele succesului din 2018 al romancei a acceptat un post in conducerea clubului de fotbal australian Port Adelaide.

- Actualul antrenor al lui Marius Copil si fostul colaborator al Simonei Halep, Andrei Pavel, a vorbit despre posibilitatea de a-l inlocui pe Darren Cahill, intr-un moment in care numarul 1 mondial are de luat o decizie importanta, scrie Mediafax.Simona Halep si Darren Cahill au intrerupt colaborarea…

- Simona Halep, care va reveni in competitii la turneul de la Sydney (7-12 ianuarie), s-a apropiat astfel la 15 saptamani de Caroline Wozniacki, in topul jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute pe primul loc in clasamentul WTA. Simona Halep se distreaza la munte cu Darren Cahill.…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) si australianul Darren Cahill si-au incheiat colaborarea, dar prietenia dintre ei este inca bine legata. Chiar daca nu vor mai merge impreuna la turnee, cei doi s-au intalnit din nou la munte, in Austria, unde isi petrec cateva zile de vacanta, informeaza Mediafax.Halep…

- Simona Halep, 27 de ani, liderul WTA, a hotarat sa nu angajeze un antrenor in perioada urmatoare, dorind sa participe pe cont propriu la cateva turnee, in startul sezonului 2019. „Sunt inca in vacanta, m-am gandit, dar nu voi avea antrenor in perioada urmatoare, vreau sa merg singura la niste turnee…

- Ilie Nastase (72 de ani) e primul nume mare din tenis care reactioneaza dupa ce Simona Halep si Darren Cahill au anuntat intreruperea colaborarii."Nasty" nu vede nimic in neregula cu acesata decizie si spune, din pozitia in care se afla, liderul mondial nu mai are nevoie de antrenor ca sa…

- Fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase, in varsta de 72 de ani, a reacționat dupa ce Simona Halep si Darren Cahill au anuntat intreruperea colaborarii, precizand ca liderul mondial nu mai are nevoie de antrenor ca sa fie competitiva. „Mi se pare ca e normala. Au mai fost situatii d-astea. Se intampla,…