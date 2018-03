Stiri pe aceeasi tema

- HALEP - WANG LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM Digi BNP Paribas Open - VIDEO. Halep, campioana la Indian Wells in 2015, va juca pentru un loc in sferturi cu chinezoaica Qiang Wang, care a dispus de Kristina Mladenovic cu 6-1, 6-2. "M-am antrenat acum cateva zile cu ea. E o adversara…

- În repetate rânduri, Simona Halep si-a demonstrat dexteritatea si la alte sporturi decât tenis. Asa cum ne-a obisnuit, numarul 1 WTA jongleaza la antrenamente cu mingea pe picior.

- Simona Halep, locul 1 WTA, se simte excelent la Indian Wells, unde s-a calificat in optimile competiției, unde o va intalni pe Qiang Wang, locul 55 WTA. Meciul se va juca azi, de la ora 20:00. La antrenamentele din California, Simona Halep se distreaza alaturi de Darren Cahil. Pe langa tenis, Simona…

- SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // Simona Halep, 26 de ani, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate în optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.

- Simona Halep nu a avut un meci facil contra americancei de 19 ani Caroline Dolehide, in turul III de la Indian Wells. Romanca a pierdut categoric primul set, 1-6, și a a avut nevoie de tie-break pentru a duce meciul in decisiv, pe care l-a caștigat la 2. In setul secund, cand conducea cu 3-2, Simona…

- "Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si top-spin-ul ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme in setul secund, dar am vrut sa raman acolo, sa lupt pana la sfarsit. Dupa ce am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o mare sansa sa castig meciul. Am simtit-o cazuta putin…

- Simona Halep a reusit si in 2018 sa castige meciul de debut la Indian Wells, asa cum a facut-o pana acum la fiecare editie in care a luat startul. Revenita in circuit dupa trei saptamani, romanca a invins-o cu 6-4, 6-4 pe Kristyna Pliskova (ocupanta locului 77 WTA), in 75 de minute de joc. Astfel,…

- Simona Halep este pregatita pentru Indian Wells. Numarul 1 WTA a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata la Australian Open, pe 27 ianuarie. ”Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- "Cand am venit la Indian Wells eram putin suparata. Nu simteam bine mingea, dar Darren Cahill mi-a zis «Ai lipsit 3 saptamani si e normal ce se intampla». Nu simt presiune, mai ales de cand am devenit lider mondial, imi place sa fiu pe cea mai inalta treapta in ierarhia mondiala si desigur…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Simona Halep revine pe teren dupa pauza pe care a luat o in urma accidentarii la picior, urmand a evolua, in SUA, la turneul de la Indian Wells, in care il va avea alaturi si pe antrenorul Darren Cahill. Intrecerea se desfasoara in perioada 7 18 martie, fiind transmisa in direct in Romania de Digi Sport.…

- Simona Halep a plecat astazi spre SUA pentru a participa la turneul de la Indian Wells și spune ca-l va avea alaturi de ea, din nou, pe antrenorul Darren Cahill. "Am vorbit aproape zilnic, el (n.r. Darren Cahill) a plecat deja de acasa, ii trebuie ceva timp sa ajunga oriunde din Australia. Totul e OK,…

- Darren Cahill este pregatit sa fie detronat. Desi se afla in vacanta, nu alaturi de Simona Halep la Doha, australianul in varsta de 52 de ani sta cu ochii pe tenis: Roger Federer este la o victorie distanta de revenirea pe prima pozitie ATP.

- Iata programul romancelor la Doha: Simona Halep – Ekaterina Makarova, nu inainte de ora 15:00 Sorana Cirstea – Elise Mertens, nu inainte de ora 16:00 Monica Niculescu – Magdalena Rybarikova, nu inainte de ora 17:30 Mihaela Buzarnescu – Jelena Ostapenko, nu inainte de…

- SIMONA HALEP DOHA. Darren Cahill n-a insotit-o pe Simona Halep la Doha, iar sportiva a dezvaluit motivul pentru care australianul nu s-a deplasat in Qatar. SIMONA HALEP DOHA. Simona Halep, ocupanta locului 2 in ierarhia WTA, sustine ca Darren Cahill se afla in vacanta. "Este in vacanta, chiar…

- Simona Halep a facut anunțul așteptat de toți fanii de la Doha. Românca de pe locul 2 WTA a specificat la conferința de presa ca va juca în turneul din Qatar. ”Voi juca la acest turneu. Înca mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona, în cadrul…

- Simona Halep a facut anunțul așteptat de toți fanii de la Doha. Romanca de pe locul 2 WTA a specificat la conferința de presa ca va juca in turneul din Qatar. ”Voi juca la acest turneu. Inca mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona, in cadrul unei conferințe de presa, potrivit…

- Echipa Romaniei va intalni, la 21 si 22 aprilie, pe teren propriu, reprezentativa Elvetiei, in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit, marti, la tragerea la sorti.Cele mai cunoscute jucatoare elvetiene sunt: Timea Bacsinszky, locul 42 WTA, Belinda Bencic, locul 73 WTA,…

- Dupa ce s-a antrenat in ultimele zile in echipamente Nike, Simona Halep a spulberat in aceasta dimineața orice dubiu și a anunțat ca a ajuns la o ințelegere cu firma americana. Imediat dupa ce Simona Halep a facut mult-așteptatul anunț, Darren Cahill și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram…

- Veste extraordinara primita miercuri de Simona Halep (2 WTA). Organizatorii turneului Premier de la Dubai i-au acordat Simonei un wild card, iar eleva lui Darren Cahill va avea sansa sa castige puncte esentiale in lupta cu Wozniacki pentru locul 1 mondial, scrie zf.ro.

- Veste extraordinara primita miercuri de Simona Halep (2 WTA). Organizatorii turneului Premier de la Dubai i-au acordat Simonei un wild card, iar eleva lui Darren Cahill va avea sansa sa castige puncte esentiale in lupta cu Wozniacki pentru locul 1 mondial, scrie ProSport.

- Dupa ce Simona Halep (26 de ani) a pierdut in fata danezei Caroline Wozniacki, aceasta este ocupanta locului 2 WTA. Daneza a anuntat faptul ca nu va participa la turneul din Dubai, acest lucru creand un avantaj Simonei Halep.

- Caroline Wozniacki traverseaza cea mai buna perioada din viața ei. A caștigat primul sau turneu de Grand Slam, a devenit numarul 1 WTA, dupa ce a invins-o pe Simona Halep in finala la Australian Open, iar veștile bune par sa nu se opreasca aici.

- Simona Halep a postat un mesaj dupa finala pierduta la Australian Open 2018. Romanca s-a declarat satisfacuta de prestația de la Melbourne, i-a mulțumit antrenorului Darren Cahill și spera sa mai aiba oportunitatea de a caștiga inca un Grand Slam. Simona Halep, locul 11 in topul all-time al…

- Chris Evert, una dintre cele mai mari jucatoare de tenis din istorie si o sustinatoare declarata a Simonei Halep, a dezvaluit de i-a transmis Darren Cahill inaintea finalei pe care romanca a pierdut-o la Australian Open in fata lui Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Antrenorul ustralian…

- Simona Halep a fost amendata cu 12.000 de euro de catre organizatorii Australian Open dupa gestul facut de antrenorul Darren Cahill, care i-a transmis un mesaj in timpul semifinalei cu germanca Angelique Kerber, potrivit mediafax.ro.

- Veștile proaste par sa nu se mai termine pentru Simona Halep! dupa ce a pierdut fotoliul de lider mondial și trofeul de la Australian Open, Simona primește inca o lovitura.Organizatorii turneului australian au anunțat ca au amendat-o cu 12.000 de euro pentru gestul facut de Darren Cahill in…

- Efortul celor doua saptamani de la Australian Open a avut repercusiuni asupra starii de sanatate a Simonei Halep. Conform celor de la WTA, care citeaza ca sursa ESPN, post de televiziune la care este angajat și antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, jucatoarea din Romania a ajuns azi-noapte la un…

- Simona Halep (26 de ani) a cedat dramatic finala de la Australian Open, scor 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki (27 de ani), iar multi fani ai romancei blameaza zeii sportului alb pentru acest rezultat! "De ce a pierdut Halep desi a luptat ca la Termopile? Doar era jucatoarea mai buna,…

- Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a trecut peste durerea infrangerii romancei in finala Australian Open. Australianul de 52 de ani a fost surprins de camere in timp ce o felicita pe Wozniacki la vestiare.Citește și: Simona Halep, declarație EMOȚIONANTA facuta in fața jurnaliștilor,…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca astazi de la 10:30 in finala Australian Open. Fanii danezi au luat cu asalt arena Rod Laver cu o ora inaintea partidei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT AICI și in direct pe Eurosport 1. ...

- Simona Halep a fost întrebata la conferinta de presa de dupa victoria cu Angelique Kerber, din semifinalele de la Australian Open, despre situatia gleznei accidentate în primul tur. “În semifinala nu m-am mai gândit la asta. Dar acum piciorul drept e mai rau,…

- Simona Halep s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2 pe sportiva ceha Karolina Pliskova. Performanța romancei l-a uimit și Darren Cahil, antrenorul Simonei. Momentul a fost amintit și pe pagina de Twitter a Australian Open.

- Simona Halep este in culmea fericirii, dupa ce a mai inscris o victorie de exceptie la Australian Open. La cateva minute, dupa ce s-a impus in fata lui Naomi Osaka, tenismena romanca a oferit un interviu. Printre marturirisile facute, Simona Halep i-a multumit antrenorului ei, Darren Cahill, pentru…

- CTP este de parere ca partida dintre Simona Halep și Lauren Davis trebuia sa se termine la egalitate, asta daca regulamentul din lumea tenisului ar fi permis acest scor. Jurnalistul și-a reamintit apoi de un meci de tenis jucat de domnia sa în compania fostului sportiv Ion Țiriac. ”Ar…

- Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data in cariera ei in optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene, din partea tatalui, in varsta de 20 de ani, va evolua cu Simona Halep, locul I WTA, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-4, 6-2,…

- Veștile privind starea Simonei Halep dupa accidentarea suferita la glezna in timpul partidei cu Destanee Aiava nu sunt tocmai bune. Antrenorul romancei, Darren Cahill, a declarat in presa internaționala, ca RMN-ul efectuat de Simona nu a scos la iveala o ruptura a vreunui ligament, dar romanca are…

- Veștile privind starea Simonei Halep dupa accidentarea suferita la glezna in timpul meciului de ieri cu Destanee Aiava nu sunt tocmai imbucuratoare, dupa cum afirma antrenorul sau, Darren Cahill. Potrivit declarațiilor acestuia din presa internaționala, RMN-ul efectuat de Simona nu a scos la iveala…

- Mihaela Buzarnescu (57 WTA, 29 de ani) a pierdut, sambata, finala turneului de la Hobart, scor 1-6, 6-4, 3-6, in fata belgiencei Elise Mertens (39 WTA, 22 de ani), dupa un meci intrerupt de patru ori din cauza ploii. Totusi, saltul spectaculos al tenismenei a fost salutat de Cristian Tudor Popescu…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat a doua oara turneul de categorie WTA, International Shenzhen Open, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-0, pe detinatoarea titlului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6. Acesta este al 16-lea trofeu…

- Antrenorul australian Darren Cahill a vorbit despre progresele facute de Simona Halep fața de anii precedenți și a identificat aspectul care a ajutat-o pe românca sa ajunga pe primul loc în clasamentul WTA. "De multe ori o vedeam ca nu își simte jocul, așa ca ceda destul…

- Darren Cahill, australianul care o pregatește pe Simona Halep, a vorbit despre criticile la care e supus constant din partea fanilor romani ai liderului mondial, care ii reproșeaza ca nu reușește sa imbunatațeasca anumite particularitați din jocul romancei. "Priviți-va mai bine pe voi inșiva. Nu sunt…

- "Nu poti fi numarul 1 in lume si sa ajungi in finale de Grand Slam fara a avea capacitatea de a castiga un Grand Slam. Este o chestiune de a continua sa muncesti din greu si de a face ceea ce trebuie zi de zi pentru a te pune intr-o buna pozitie. Daca in trecut a avut unele accidentari si probleme…

- Simona Halep s-a antrenat pentru noul sezon WTA in Romania, alaturi de tehnicianul Darren Cahill. Dupa cateva saptamani petrecute in tara noastra, australianul s-a declarat foarte multumit de pregatirea pe care a facut-o cu numarul 1 WTA, precizand totodata ca marea provocare din 2018 pentru Halep va…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), care se va desfasura in perioada 29 ianuarie - 4 februarie 2018 s...

- Inaintea revenirii pe terenul de tenis, Simona Halep a vorbit deschis despre cea mai mare problema pe care o are si careia nici macar australianul Darren Cahill nu i-a gasit rezolvare. Simona spune ca incearca din rasputeri sa invete cum sa-si controleze emotiile in timpul momentelor cheie, deoarece…

