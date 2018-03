Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. …

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Naomi Osaka nu se va putea baza pe avantajul celorlalte meciuri in disputa cu Simona Halep. Vremea se va racori la Indian Wells, iar Simona Halep va fi avantajata din acest punct de vedere, jucatoarea japoneza mizand de multe ori pe caldura sufocanta care le bloca

- Liderul mondial Simona Halep joaca sambata dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, urmand sa o infrunte pe japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Simona Halep are un parcurs de excepție la ediția din acest an a turneului de la Indian Wells. Locul 1 WTA tocmai s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory, iar șansele sa ajunga și mai sus sunt foarte mari.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata marti.…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- "Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si top-spin-ul ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme in setul secund, dar am vrut sa raman acolo, sa lupt pana la sfarsit. Dupa ce am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o mare sansa sa castig meciul. Am simtit-o cazuta putin…

- Jucatoarea americana Sachia Vickery, locul 100 mondial, s-a impus in fata Garbinei Muguruza, scor 2-6, 7-5, 6-1, dupa doua ore si 12 minute de joc. Si sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul 54 de WTA, in varsta de 18 ani, s-a impus in fata Johannei Konta dupa un meci care a durat doua ore…

- Simona Halep a declarat, dupa debutul cu victorie la Indian Wells, ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa munceasca pe teren si sa lupte pentru a obtine victoria. „Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Maria Sharapova a fost eliminata de la Indian Wells. Rusoaica a ajuns ciuca batailor in circuitul WTA. Deși are statut de superstar in tenisul mondial, ”Masha” nu reușește sa lege victoriile, iar despre turnee caștigate – nici vorba. Sharapova, 30 ani, 41 WTA, a fost invinsa, in aceasta dimineața, in…

- Simona Halep a plecat foarte devreme in SUA, cu o saptamana inaintea turneului de la Indian Wells (7-18 martie), declarand ca starea ei de sanatate s-a imbunatatit. Constanteanca a fost rezervata insa in privinta sanselor pe care le are la castigarea competitiei de categorie Premier Mandatory.…

- Simona Halep a ajuns la nivelul la care poate face avere fara sa depuna prea mari eforturi. Nu doar contractele de publicitate ii aduc Simonei sume cu multe zerouri, ci si bonusurile acordate de Asociatia Tenisului Feminin (WTA), iar Halep trebuie sa se prezinte la Indian Wells pentru a nu rata…

- Simona Halep a revenit in țara dupa ce a abandonat la Doha. Jucatoarea de tenis n-a dat declarații, a informat telekomsport.ro. Simona Halep s-a retras ieri din turneul de la Doha, unde azi ar fi trebuit s-o infrunte in semifinale pe Garbine Muguruza. Sportiva noastra a acuzat dureri atroce cauzate…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului Australian Open, la Melbourne, a fost internata timp de patru ore in spital pentru deshidratare, in noaptea de sambata spre duminica, a anuntat canalul ESPN, citat de WTA Insider. Halep, invinsa cu 7-6 (2),…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a învins-o în trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep…