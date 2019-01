Stiri pe aceeasi tema

- Parcursul actualului lider mondial s-a oprit in optimile actualei editii a turneului de la Melbourne. Simona Halep a parasit Australian Open 2019 invinsa de Serena Williams, nu fara lupta insa. Poate cel mai asteptata infruntare din circuitul feminin a inceputului de an s-a decis dupa o ora si 47 de…

- Duelul dintre Simona Halep, locul unu mondial, si Serena Williams, locul 16 WTA, are loc astazi, de la ora 10.00, in optimile de finala la Australian Open, fiind primul din sesiunea de seara de pe arena Rod Laver, informeaza MEDIAFAX.Serena e un adevarat "cosmar" pentru romanca, in ...

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul Mare Șlem al anului. In turul al treilea, sportiva noastra a trecut de Venus Williams (38 de ani), pozitia a 36-a in ierarhia mondiala, in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o ora…

- Alaturi de romanca, mai sunt nominalizate Caroline Wozniacki, cu o salopeta adidas purtata la Australian Open, tinuta inspirata din vara australiana, Serena Williams, cu celebrul sau "catsuit" Nike de la Roland Garros, Andrea Petkovic, cu rochia adidas in stil retro, purtata tot la Roland Garros,…