Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteanca de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat fara probleme in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins o pe americanca Venus Williams cu 6 2, 6 3, sambata, la Melbourne.Halep se va infrunta in urmatorul meci…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat fara probleme în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o pe americanca Venus Williams cu 6-2, 6-3, sâmbata, la Melbourne.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem din acest an, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-4, 4-6, 6-0 pe canadianul Denis...

- Simona Halep a obținut calificarea in optimile de finala ale Australian Open (unul dintre cele 4 turnee de Mare Șlem/turneele de prim rang din circuitele de tenis masculin-ATP și feminin-WTA). Meciul cu Venus Williams a fost programat pe o arena secundara (Margaret Court Arena), in deschiderea sesiunii…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, si Venus Williams (38 de ani), pozitia a 36-a in ierarhia mondiala, se vor intalni, sambata, de la ora 10:00, in turul al III-lea al turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului. Meciul va avea loc pe arena „Margaret Court”.

- Simona Halep a reușit sa se califice in turul al III-lea al Australian Open 2019, dupa ce s-a impus in fața Sofiei Kenin (37 WTA), in doua ore și 31 de minute. Romanca și-a dominat categoric adversara in primul set, care s-a terminat cu scorul de 6-3, dupa 34 de minute. In cel de al doilea set, Simona…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, nu fara dificultate, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, luni, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe estoniana Kaia Kanepi in trei seturi, cu 6-7 (2), 6-4, 6-2, scrie

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, va avea parte de un debut de foc la editia din acest a turneului Australian Open, primul Mare Slem din 2019. In runda inaugurala a concursului de la Melbourne, sportiva noastra o va intalni pe Kaia Kanepi (33 de ani), pozitia 70 in clasamentul mondial, reprezentanta…