Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…

- Cristian Tudor Popescu a laudat jocul și forma Simonei Halep, dupa calificarea in finala de la Madrid pentru a patra oara. Gazetarul a prefațat și finala turneului de tenis, unde jucatoarea romana o poate intalni fie pe Sloane Stephens, fie pe Kiki Bertens. Comentatorul sportiv a mai spus ca „premisele…

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, locul 7 mondial, va fi adversara Simonei Halep in finala de la Madrid Open, dupa ce a invins-o in semifinale pe americanca Sloane Stephens, cap de serie numarul 8.Bertens s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5, dupa o ora si 29 de minute. Citește…

- Simona Halep, locul 3 WTA, care s-a calificat a patra oara în finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, a declarat ca este extrem de motivata de fiecare data când joaca la turneul spaniol, subliniind ca desi nu este înca la potential maxim, pe zi ce trece se simte…

- Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat a patra oara in finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, dupa ce a intrecut-o, in penultimul act, cu scorul de 6-2, 6-7 (2), 6-0, pe elvetianca Belinda Bencic, locul 18 WTA. Halep va disputa finala cu numarul 35 din cariera, a doua din…

- Simona Halep a oferit prima reactie dupa victoria cu Johanna Konta. "A fost un meci greu, pentru ca are multa incredere in ea. Setul secund am gasit ritmul potrivit si am stiut cum sa joc. Am jucat destul de bine si sunt fericita cu aceasta victorie", a spus Simona Halep. Simona Halep,…