- Simona Halep a avut probleme doar in startul meciului. Cori Gauff a lovit lung, a fost jucatoarea mai agresiva și a izbutit sa și conduca, scor 2-1. Simona Halep și-a ridicat treptat nivelul jocului, a greșit mult mai puțin și a inchis setul dupa 43 de minute, scor 6-3. In setul secund, romanca a…

- Simona Halep a castigat primul set din optimile de finala de la Wimbledon, impotriva americancei de 15 ani Cori Gauff. Dupa un set intens disputat, Halep s-a impus cu 6 la 3.Simona Halep are șansa sa atinga sferturile de finala ale Marelui Șlem de la Wimbledon. Meciul cu Cori Gauff se disputa…

- Simona Halep s-a calificat vineri în optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a învins-o cu 6-3, 6-1 pe belarusa Victoria Azarenka într-un duel dintre doi fosti lideri mondiali ai tenisului feminin.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sapte WTA, a fost invinsa joi de germanca Angelique Kerber, locul 5 in ierarhia mondiala, in doua seturi, 6-4, 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari.…

- Simona Halep, 7 WTA, a dezvaluit ca se astepta la un meci dificil deoarece iarba este o suprafata imprevizibila. "A fost un meci dificil, stiam ca joaca bine si precauta pentru ca pe iarba e dificil. Pana la final a fost bine, m-am simtit puternica pe picioare si nu am gresit prea mult. M-am…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta pe Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA) in sferturile de finala de la Roland Garros. Meciul va avea loc miercuri, dupa ora 12:00. Halep e campioana en-titre la Roland Garros, unde s-a impus anul trecut dupa o finala spectaculoasa cu Sloane Stephens, scor 3-6,…

- Simona Halep, numarul 3 mondial, s-a calificat, luni, în sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, cu 6-1, 6-0, de jucatoarea poloneza Iga Swiatek, locul 104 WTA. Halep, cap de serie numarul 3, s-a impus rapid în fața jucatoarei de 18 ani,…

- SIMONA HALEP-BELINDA BENCIC 6-2, 6-7 (2), 6-0. „Ma simt puțin obosita, meciul a fost intens. Ea a jucat extrem de rapid. Dupa ce am pierdut setul secund, m-am liniștit și am vrut sa deschid terenul mai mult, sa fiu mai agresiva. Statusem mult in spatele terenului și mi-am dat seama ca nu puteam domina…