- Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se infrunta in acest moment in finala turneului pe iarba de la Wimbledon. Romanca lupta pentru al doilea grand slam din cariera, in timp ce americanca pentru numarul 24. Simona Halep a caștigat primul set cu 6-2.

- Meghan Markle și Kate Middleton vor participa, sambata, 13 iulie, la finala feminina de la Wimbledon, disputata intre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA).Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Aceasta…

- Victorie istorica pentru Romania. Simona Halep devine prima romanca ajunsa intr-o finala la Wimbledon. Cu o forta incredibila, Halep a reusit sa o invinga in doua seturi pe Elina Svitolina. In finala de sambata, o va intalni pe legendara Serena Williams. De 23 de ori castigatoare a unui turneu de Grand…

- Jucatoarea româna de tenis Monica Niculescu a câstigat turneul ITF pe iarba de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, duminica, dupa ce a dispus în finala de unguroaica Timea Babos cu 6-2, 4-6, 6-3, scrie Agerpres.Niculescu (31 ani, 142 WTA)…