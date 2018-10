Simona Halep, premiata la cinci categorii intr-un sondaj al revistei New York Times

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) domina cea mai mare parte a categoriilor unui sondaj inițiat de New York Times o data la patru ani. Christopher Clarey, specialistul New York Times in tenis, a publicat astazi articolul despre cele mai eficiente, spectaculoase și inedite lovituri din tenisul mondial.…

- Cel mai nou sondaj de CURS de tip OMNIBUS (perioada 20 septembrie – 1 octombrie) a masurat gradul de incredere al romanilor in personalitațile politice, iar topul este unul cu surprize. Citește și: SONDAJ CURS Klaus Iohannis domina topul prezidențiabililor, dar Calin Popescu Tariceanu se…

- Numarul 1 mondial a dezvaluit într-un interviu acordat New York Times ca a mai mers la un control medical și a primit vești bune. ”Am mers la înca un medic astazi si mi-a spus ca sunt libera sa joc. Problema exista, discul vertebral s-a deplasat.…

- Simona Halep a acordat un interviu pentru New York Times in care a vorbit despre sezonul ei, accidentarea suferita la spate si ce a schimbat in ultimul timp. „In ultimul an am lucrat cu un psiholog, el...

- Simona Halep are un sezon de gratie in circuit, iar acest aspect se resimte si in sumele incasate. Conform Forbes, romanca este a 8-a in topul sportivelor cu cel mai mare venit din acest an, cu 7.7 milioane de dolari.

- Romanii il venereaza pe Aresenie Boca, mai mult chiar decat pe Isus Hristos. Insa vor sa semene mai degraba cu Gigi Becali. Iar in topul romanilor cu care ne mandrim ii așeaza laolalta pe Simona Halep, Nadia Comaneci, Alexandru Ioan Cuza și Nicolae Ceaușescu.

- Simona Halep se situeaza abia pe locul 8 la capitolul castiguri. A castigat pana in prezent 26.214.792 de dolari, dar alte sapte jucatoare se pot lauda cu sume mult mai mari. Pe primul loc se afla Serena Williams (SUA), cu 84.811.149 de dolari, urmata de sora sa, Venus, cu 40.585.544 de dolari. In continuare…