Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a plecat astazi spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup 2019, competiție organizata la Toronto, intre 5 și 11 august, informeaza gsp.ro. Simona și-a luat la revedere de la iubitul sau, Toni Iuruc, inainte de a face check-in-ul, cei doi imbrațișandu-se tandru.…

- Simona Halep a plecat în Canada, unde va participa, începând de saptamâna viitoare, la Rogers Cup. Competiția de la Toronto este prima la care românca ia partde dupa ce a câștigat trofeul de la Wimbledon, iar aceasta a declarat ca viața sa este una frumoasa, așa cum…

- ​Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 6 WTA, s-a retras de la turneul Rogers Cup, de la Toronto, din cauza unei probleme la antebrat, a anuntat, vineri, Tennis Canada. Sportiva în vârsta de 29 de ani, care a câstigat Rogers Cup în 2012, s-a accidentat initial la antebrat…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a plecat astazi spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup, competiție organizata anul acesta la Toronto. „Este tot o suprafața rapida, n-o sa fie atat de dificil sa ma adaptez. Mai dificil e s-o iei de la capat dupa un succes atat de mare. Dar m-am odihnit destul…

- Aflata intr-o scurta vacanța, dupa triumful de la Wimbledon, Simona Halep, 27 de ani, se relaxeaza pe insula greceasca Santorini, alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc, 40 de ani. Gandurile de a-și oficializa relația in fața ofițerului de Stare Civila ii dau tarcoale sportivei clasate pe locul 4 in topul…

- Simona Halep si Ion Tiriac au rememorat finala de la Wimbledon, in cadrul evenimentului organizat, miercuri, pe Arena Nationala, in care campioana de la All England Club si-a prezentat trofeul cucerit, potrivit news.ro.Simona Halep a fost ovationata de peste 20.000 de spectatori pe Arena Nationala,…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Calendarul WTA continua cu seria turneelor nord-americane. Primul cu adevarat important este cel Premier de la San Jose, in perioada 19 iulie - 4 august. Simona…

- Simona Halep, locul 7 WTA, va participa si la editia din acest an a turneului de la Toronto, Rogers Cup, la care este detinatoarea trofeului, informeaza News.ro.La competitie vor participa, între altele, si liderul WTA Ashleigh Barty (Australia), americanca Serena Williams si sportiva canadiana…