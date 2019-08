Stiri pe aceeasi tema

- Japoneza Naomi Osaka se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, romanca Simona Halep ramane pe patru, in timp ce americanca Madison Keys a urcat pe 10. Keys a reusit un salt de opt pozitii dupa titlul cucerit la Cincinnati. Halep…

- Naomi Osaka este noul lider WTA, in clasamentul dat publicitatii luni. Tenismena din Japonia a depasit-o pe australianca Ashleigh Barty, in urma parcursului de la Rogers Cup (Toronto, Canada), si revine pe prima pozitie. Osaka a mai petrecut 21 de saptamani in pozitia de lider mondial, in perioada 28…

- Serena Williams, locul 11 WTA și finalista anul trecut la Wimbledon, se prgatește sa debuteze in sezonul de iarba, dar nu este la curent cu situația din tenisul mondial feminin. Intrebata de reporteri daca stie cine e numarul 1 mondial WTA, Serena Williams a fost luata pe nepregatite și a recunoscut…

- Ashleigh Barty a caștigat turneul WTA de la Birmingham (Anglia), dupa ce a invins-o in finala pe Julia Goerges din Germania, scor 6-3, 7-5. Jucatoarea din Australia devine astfel noul lider mondial WTA. Totodata, Barty e a doua sportiva din istorie nascuta la Antipozi care urca pe primul loc in clasamentul…

- Simona Halep se mentine pe locul 8 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis WTA , dat publicitatii luni 17 iunie, in timp ce primul loc este ocupat in continuare de japoneza Naomi Osaka.Podiumul ierarhiei WTA este completat de australianca Ashleigh Barty, campioana de la Roland…

