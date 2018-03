Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (1 WTA) a parasit turneul de la Miami dupa un meci pe care l-a inceput foarte bine, insa a scazut brusc ritmul jocului in setul al doilea. Agnieszka Radwanska a profitat de numeroasele greseli ale liderului mondial si a obtinut calificarea in optimile competitiei (scor 3-6, 6-2, 6-3). Halep…

- Liderul mondial Simona Halep si ocupanta pozitiei a 32 a in ierarhia WTA, poloneza Agnieszka Radwanska, se intalnesc astazi in 16 imile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.Partida va incepe in jurul orei 19.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2. Pana in prezent, cele doua…

- Simona Halep, locul 1 WTA joaca de la ora 19:00 in turul III de la Miami contra polonezei Agnieszkei Radwanska, 32 WTA. Meciul este liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. liveTEXT de la 19:00 Simona Halep - Agnieszka Radwanska Partida Halep - Radwanska este a 2-a de pe arena centrala,…

- Simona Halep a scapat de coșmarul Naomi Osaka. Jucatoarea japoneza de tenis a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial.…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, a fost invins in meciul sau de debut la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 dolari, asa cum s-a intamplat si la Indian Wells, la inceputul acestei luni. Djokovic, calificat direct in turul…

- Simona Halep, liderul WTA, va juca in turul trei al turneului Miami Open, in compania polonezei Agnieszka Radwanska, locul 32 mondial si cap de serie numarul 30, sambata, nu inainte de ora 19.00, conform programului anuntat de organizatori.Cele doua sportive au mai fost adversare de zece ori,…

- La Miami, Osaka a invins-o in primul tur pe Serena Williams, scor 6-3, 6-2. Svitolina s-a impus in turul doi in fata japonezei cu scorul de 6-4, 6-2. Naomi Osaka a trecut de adversare redutabile la turneul de la Indian Wells, pe care l-a castigat: Maria Sarapova, Agnieszka Radwanska, Karolina Pliskova,…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal in calitate de lucky loser, in mansa a doua a Miami Open.

- L'Equipe a laudat jocul bun facut de Oceane Dodin in meciul cu Simona Halep de la Miami Open, dar a remarcat faptul ca jucatoarea romanca a stiut sa sufere si sa accepte loviturile puternice ale adversarei, inainte de a-si plasa ea insasi contraatacul, castigator de cele mai multe ori.

- DIGI SPORT LIVE MIAMI SIMONA HALEP OCEANE DODIN LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Simona Halep va debuta la Miami Open 2018, joi, nu inainte de ora 21:00, impotriva lui Oceane Dodin, locul 98 WTA, o sportiva din Franța, venita din calificari. Cele doua vor evolua in turul al doilea de la Miami Open, iar…

- Simona Halep n-are probleme de sanatate: ”Ma simt pregatita”. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Serena Williams, fostul lider mondial in tenis, nu a reușit sa treaca de primul tur de la Miami Open 2018, unde a pierdut in fața lui Naomi Osaka, in doua seturi, 6-3, 6-2. Dezamagita de infrangerea suferita, Williams a plecat imediat dupa meci și a refuzat sa participe la conferința de presa.

- LIVE TEXT Simona Halep – Oceane Dodin, in turul 2 la Miami, in turul 2 la Miami, turneu de tenis dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, joaca direct in runda secunda cu franțuzoaica Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA), jucatoare venita din…

- Simona Halep, care se afla pentru a 20-a saptamana pe primul loc in clasamentul WTA, este de parere ca acest loc ar trebui ocupat de Serena Williams, care a revenit in circuitul WTA, dupa ce a nascut o fetița, in septembrie 2017. Citeste si: Proiect SOC la ministerul Justitiei: Ce INFRACTIUNE…

- Aflata la al doilea turneu dupa revenirea in circuitul WTA, Serena Williams va avea parte de un meci extrem de dificil in primul tur de la Miami, acolo unde o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, castigatoarea de la Indian Wells. Fostul tenismen James Blake, directorul turneului Miami Open, este de parere…

- Fostul tenismen James Blake, acum directorul turneului Miami Open, a declarat ca regula stabilirii capilor de serie ar trebui schimbata, pentru ca jucatoare precum Serena Williams sa beneficieze de statut de favorite la revenirea in circuit dupa o perioada de maternitate, informaeza BBC."Are…

- Simona Halep (locul 1 WTA) a incercat sa explice infrangerea drastica suferita in semifinalele de la Indian Wells (scor 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka). Liderul mondial a precizat ca momentul decisiv al partidei a fost cel din game-ul sapte, cand a ratat o minge de break, iar apoi si-a pierdut serviciul. "Nu…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Serena a tras linie la capatul primului turneu WTA jucat dupa revenirea in circuit. Americanca in varsta de 36 de ani a fost invinsa in 87 de minute de sora sa mai mare, Venus Williams, in turul trei al turneului de la Indian Wells, scor 6-3, 6-4.

- Simona Halep, locul 1 WTA, iși continua azi parcursul la Indian Wells. Jucatoarea noastra va juca in optimile turneului contra chinezoaicei Qiang Wang, locul 55 WTA. Organizatorii au anunțat programul zilei. Simona Halep va juca impotriva lui Qiang Wang de la ora 20:00, ora Romaniei. Meciul va fi in…

- Simona Halep, dupa calificarea la Indian Wells: ”A fost o zi frumoasa pentru mine!”. Simona Halep s-a calificat in turul III al turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a dispus, scor 6-4, 6-4, de Krystina Pliskova. A fost un meci in care Simo s-a intrebuințat destul de serios pentru a trece de…

- Simona Halep, in turul III la Indian Wells. Cu cine va juca Simo in aceasta faza a turneului din California. Calificata direct in turul II al competiției, Simona Halep a jucat, sambata dimineața, in compania sportivei cehe Krystina Pliskova. Simona Halep s-a impus, scor 6-4, 6-4, dupa un meci disputat,…

- Serena Williams spune ca a fost ”putin ruginita” la primul meci din circuitul profesionist dupa o pauza de mai bine de un an de zile. Fostul lider mondial s-a impus in doua seturi, 7-5 6-3, in meciul cu Zarina Diyas, in primul tur al Indian Wells, potrivit Mediafax. In fata unui public entuziasmat,…

- Simona Halep a decis, dupa primul antrenament la turneul din Qatar, ca va evolua la Doha, unde o va intalni astazi in turul al 2-lea pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 31 WTA. Meciul va incepe la ora 10.00 (DigiSport). Halep ...

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sâmbata, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mândra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a câstigat finala de la Australian Open în fata Simonei…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Germana Angelique Kerber a declarat, joi, ca a facut tot ce a putut pentru a fructifica una dintre cele doua mingi de meci avute in meciul cu Simona Halep, din semifinalele AusOpen, dar romanca a jucat prea bine si astfel le-a ratat.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul jucat de Simona Halep cu Angelique Kerber, in cadrul semifinalei de la Melbourne. Jurnalistul a declarat la Digi Sport 1 ca meciul cu Kerber a fost unul crucial pentru cariera Simonei, jucatoarea inlocuind strategia defensiva cu un atac permanent.…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, favorita numarul 4 a turneului WTA de la Sydney, a fost eliminata din primul tur al acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 7-5, de poloneza Agnieszka Radwanska, intr-o partida disputata…

- Simona Halep va juca impotriva Arynei Sabalenka (73 WTA) in sferturile de finala ale turneului de la Shenzhen, de la ora 10:00. Meciul va putea fi urmarit in direct pe TV Digi Sport 2 si liveTEXT pe GSP.ro. ...