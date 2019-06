Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de zilele precedente, fara set pierdut, Simona Halep (7 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, in proba de simplu feminin /dupa ce a invins-o pe slovena Polona Hercog cu 6-1; 4-6; 6-3, dupa o ora si 48 de minute/; la dublu, impreuna cu Raluca Olaru,…

- Simona Halep, 7 WTA, a dezvaluit ca se astepta la un meci dificil deoarece iarba este o suprafata imprevizibila. "A fost un meci dificil, stiam ca joaca bine si precauta pentru ca pe iarba e dificil. Pana la final a fost bine, m-am simtit puternica pe picioare si nu am gresit prea mult. M-am…

- Simona Halep (7 WTA) s-a calificat in sferturile turneului de la WTA Eastbourne – simplu, dupa un meci destul de complicat in fața unei sportive din Slovenia, Polona Hercog (60 WTA). Partida a durat aproximativ doua ore și s-a incheiat in 3 seturi, scor 6-1; 4-6; 6-3.Halep participa la primul…

- Simona Halep a declarat, marti, dupa calificarea in optimile de finala ale turneului de la Eastbourne, la simplu, ca a ajutat-o mult faptul ca in urma cu doua zile a jucat si la dublu, anunța news.ro.“M-am simtit foarte bine, am simtit mingea. Meciul de dublu pe care l-am jucat m-a ajutat…

- Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, marti, pe Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 29 WTA, in turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Eastbourne.Halep s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-0. CITEȘTE ȘI: Gelozia, intre sentiment și boala. Ce legatura teribila…

- In optimi, Halep ar putea juca impotriva Barborei Strycova din Cehia, locul 51 WTA, sau cu Qiang Wang din China, locul 15 WTA, in sferturi, cu germana Angelique Kerber, locul 6 WTA si si cap de serie numarul 4, in semifinale cu australianca Ashleigh Barty, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, sau…

- Simona Halep (27 de ani, 8 WTA) va participa incepand de luni la intrecerea pe iarba de la Eastbourne, competiție premergatoare turneului de la Wimbledon. Aventura britanica a Simonei Halep a inceput azi. Romanca, ajunsa pe locul 8 in clasamentul WTA, s-a antrenat pentru prima oara pe gazon, sub privirile…

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…