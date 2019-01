Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, finalista editiei trecute, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-3, pe americanca Venus Williams, locul 36 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Australian Open.

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 16 WTA) se vor infrunta in șocul optimilor de finala de pe tabloul feminin de la Australian Open. Simona Halep pornește din postura de outsider infruntarea de luni, din „optimi" (detalii AICI). Liderul mondial beneficiaza insa de cateva…

- Aflata în fața celei de-a zecea confruntari cu Serena Williams, Simona Halep a declarat ca americanca este cea mai buna jucatoare din lume. Halep și Williams se vor înfrunta pentru un loc în sferturile de finala de la Australian Open. "Cu siguranta ea este cea mai buna jucatoare…

- Simona Halep o va infrunta in optimile de finala de la Australian Open, pe Serena Williams, intr-o confruntare soc. In turul 3, Simona a trecut, de Venus Williams,dupa o partida excelenta, in doua seturi. Scorul a fost 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc. Simona Halep a evoluat impecabil in primul…

- Castigatoare de maniera clara in fata lui Venus Williams, scor 6-2, 6-3, Simona Halep e gata de infruntarea cu Serena Williams, a opta a carierei, din optimile de finala de la Australian Open.

- Cap de serie numarul 16, Serena Williams continua parcursul perfect la actuala ediție de la Australian Open, americanca cedând doar trei game-uri în partida cu ucraineanca Dayana Yastremska (57 WTA). Serena s-a impus 6-2, 6-1, asigurându-și prezența în optimile competiției de…

- SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) s-a calificat marți in turul secund de la Australian Open, dupa victoria in trei seturi izbutita in fața estonei Kaia Kanepi (33 de ani, 71 WTA), scor 6-7 (2), 6-4, 6-2. In turul secund, Simona Halep o va infrunta joi pe americanca Sofia…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a confirmat prezența la ediția din 2019 a turneului de la Australian Open. Finalista anul trecut, romanca are de aparat 1.300 de puncte. Turneul de la Australian Open se desfașoara in perioada 14-27 ianuarie 2019; Halep se pregatește pentru Australian Open la Sydney,…