Simona Halep o înfruntă azi pe Serena Williams în finala de la Wimbledon! Se joacă de la ora 16.00, pe Eurosport 2 Simona Halep și Serena Williams iși vor disputa titlul la ediția din 2019 a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, al treilea al sezonului. Cele doua se vor infrunta pentru a 11-a oara in cariera. Simona Halep - Serena Williams, finala de la Wimbledon, se disputa de la ora 16:00, pe Eurosport 2. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT de Libertatea. Simona Halep - Serena Williams, finala de la Wimbledon. Drumul pana la ultimul act Atat Simona Halep, cat și Serena Williams au pierdut set pe parcurs. ”Simo” a cedat unul singur la Mihaela Buzarnescu, iar Serena a lasat cate un set in partidele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

