- Simona Halep, campioana de la Wimbledon, s-a intors luni in țara și a fost primita de catre autoritați in salonul oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coanda”. Simona Halep a zburat de la Londra la București cu un avion special pus la dispozitie de compania British Airways. Britanicii au profitat…

- In vederea recunoașterii oficiale a impresionantei performanțe inregistrate de Simona Halep, prima jucatoare de tenis din Romania caștigatoare a turneului de la Wimbledon, ministrul Educației Naționale a emis astazi, 15 iulie 2019, un ordin, prin care denumirea Clubului Sportiv Universitar „Știința”…

- Numele Simonei Halep a fost acordat Clubulului Sportiv Universitar „Știința” din Constanța. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a semnat luni un ordin pentru schimbarea numelui, in onoarea primei campioane romance de la Wimbledon. Ecaterina Andronescu a intampinat-o pe Simona Halep la sosirea…

- ​Clubul Sportiv Universitar „Știința” din Constanța va purta, începând de luni, 15 iulie, numele Simonei Halep, pentru recunoașterea performanței jucatoarei de tenis, informeaza Ministerul Educației printr-un comunicat remis HotNews."În vederea recunoașterii oficiale…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) revine azi in Romania dupa succesul de la Wimbledon. GSP LIVE transmite in direct imagini cu sosirea Simonei și conferința acesteia. Simona Halep aterizeaza la ora 17:00 pe aeroportul Henri Coanda și va fi primita la Salonul Oficial. GSP LIVE are o ediție speciala dedicata…

- ​Simona Halep a postat, duminica, pe retelele de socializare, câteva imagini de la sedinta foto oficiala cu trofeul de la Wimbledon, obtinut în urma cu o zi. “Pozând cu noul meu cel mai bun prieten la noul meu club”, a scris sportiva pe Twitter.Posing with my…

- "Este incredibil, nu atat victoria, ci modul cum a jucat, cum a crezut in jocul ei, modul in care nu a asteptat greselile adversarei, modul cum a servit in momentele importante. Pe de alta parte, nu este numai victoria mea, suntem o echipa mare, foarte important a fost in opinia mea Teo Cercel, preparatorul…

- Jucatoarea din Constanta continua sa atinga borne nemaintalnite in tenisul romanesc, dupa victoria din semifinale cu Elina Svitolina, 6-1, 6-3, si calificarea in premiera in ultimul act al turneului de la Londra.