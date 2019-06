Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep, locul 7 WTA, a declarat, luni, ca nu va mai juca în Cupa Federatiei daca formatul competitiei se va schimba, potrivit News.ro. "Iubesc FedCup, nu as modifica ceva. Daca se va schimba ceva, nu voi mai juca. Îmi place formatul actual. Daca îl modifica, va fi complicat…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, nu pare convins de necesitatea unei reforme a Ligii Campionilor, potrivit revistei germane Der Spiegel, care va aparea sambata, scrie AFP. "Daca ma intrebati care este...

- In cadrul unei intalniri cu presa, Simona Halep a vorbit, vineri, despre ce inseamna pozitia de detinatoare a trofeului de la Roland Garros si cum urmeaza sa abordeze turneul care sta sa inceapa

- Simona Halep a declarat ca nu stie daca anul viitor va putea evolua in echipa Romaniei de Cupa Federatiei, insa a precizat ca isi doreste in continuare sa castige aceasta competitie potrivit news.ro.Intrebata de corespondentul Digi Sport la Stuttgart daca va dori sa o ia de la capat anul viitor…

- Bianca Andreescu (23 WTA/18 ani) are o ascensiune fantastica in acest an, insa n-a absolvit examenul de Bacalaureat. Sportiva din Canada cu origini romanești s-a intors acasa unde se recupereaza și anunța ca va incepe sa invețe pentru examenul maturitații. „Acum este un moment bun pentru mine sa fiu…

- Capitanul nejucator al echipei Frantei, Julien Benneteau, a convocat jucatoarele cel mai bine clasate pentru semifinala cu Romania din Cupa Federatiei. Acesta sunt Caroline Garcia (21 WTA), Pauline Parmentier (53), Alize Cornet (54) si Kristina Mladenovic (63). Acestea vor da piept in aceasta faza…