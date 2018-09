Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au fost repartizate, la tragerea la sorti de vineri dimineata, pe jumatati de tablou diferite, informeaza Mediafax.Numarul unu mondial va disputa primul meci dupa implinirea varstei de 27 de ani impotriva unei jucatoare venite din calificari. Turneul de la…

- Simona Halep a explicat cauza durerilor lombare acuzate in timpul meciului cu Dominika Cibulkova (Slovacia), pierdut 6-0, 7-5, marti, in runda a doua a turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.746.000 dolari. „Mi-a fost foarte greu sa joc la inceput pentru ca aveam spatele blocat.…

- Simona Halep a ajuns în China, unde participa la doua turnee, iar pe aeroport a fost primita ca un adevarat superstar.Odata ce a coborât din avion, pe aeroportul Wuhan, numarul 1 mondial a fost așteptata ca o vedeta.Sportiva a primit o cutie de flori cu inițialele…

- Simona Halep a ajuns joi in China, acolo unde va participa la turneele de la Wuhan si Beijing. Numarul 1 WTA a primit la aeroport un buchet de flori, dar si o cutie in care trandafirii portocalii formau initialele turneului de la Roland Garros, primul Grand Slam

- Simona Halep va incasa un bonus urias din partea WTA pentru constanta demonstrata in 2018. Romanca a confirmat prezenta la turneele de la Wuhan si Beijing, astfel ca va indeplini toate criteriile pentru a incasa bonusul de final de an

- Simona Halep și-a luat ramas bun de la New York. Pe Instagram, liderul WTA se desparte de ultimul turneu de Mare Șlem al anului, pe care l-a parasit inca din primul tur, urmand sa-și ia o pauza de circa o luna. ”Thank you for a great stay”, a scris Simona Halep pe rețeaua de socializare. Romanca zambește,…