- Simona Halep a terminat anul 2018 pe primul loc in ierarhia WTA, iar, dincolo de glorie și de banii caștigați in circuit, ea este asaltata și cu oferte de sponsorizare. Sportiva din Constanța a anunțat astazi ca a semnat un nou contract de sponsorizare, de data aceasta cu o banca din Romania. Suma pe…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a revenit la antrenamente dupa perioada de refecere si vacanta de dupa finalul sezonului, iar la prima sedinta de pregatire l-a avut aproape pe Florin Segarceanu.Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei a acceptat sa-i dea o mana de ajutor in aceasta…

- Simona Halep, numarul unu mondial la tenis, a primit, miercuri, titlul de cetatean de onoare al minicipiului Calarasi.Halep a fost ovationata de toti cei prezenti in sala de spectacole Barbu Stirbei. Citește și: SURSE Toți salariații din Romania sunt vizați! Ce se intampla cu creșterea…

- Constanteanca Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial al tenisului feminin, a sosit astazi la Calarasi, pentru o serie de activitati care ii sunt inchinate. In parteneriat cu Comunitatea Aromana din Romania filiala Calarasi, reprezentantii Primariei Municipiului Calarasi au intampinat o pe…

- Castigatoarea titlului de Grand Slam de la Roland Garros in 2018, Sioma halep este asteptata la Calarasi peste o saptamana unde i se acorda titlul de cetatean de onoare al orasului de pe malul Borcei.

- Simona Halep, 27 de ani, liderul WTA, a hotarat sa nu angajeze un antrenor in perioada urmatoare, dorind sa participe pe cont propriu la cateva turnee, in startul sezonului 2019. „Sunt inca in vacanta, m-am gandit, dar nu voi avea antrenor in perioada urmatoare, vreau sa merg singura la niste turnee…

- Demarata in urma cu o luna, ampla campanie ZIUA de Constanta dedicata istoricului Adrian V. Radulescu are in spate o frumoasa intamplare, ce se leaga si de numele proaspat numitului cetatean de onoare al orasului Calarasi, istoricul Constantin Tudor. De la propunerea redactorului sef al cotidianului…

- Autoritațile locale din Hunedoara îi vor acorda lui Adrian Marcu, fostul antrenor al Simonei Halep, titlul de &"Cetațean de Onoare&" al municipiului, în semn de recunoaștere a întregii sale activitați profesionale