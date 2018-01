Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer este modest și considera ca la varsta lui nu mai poate fi considerat un favorit la castigarea unui turneu de Mare Slem, mai ales in fata unor jucatori precum Rafael Nadal sau Novak Djokovic. Cu toate acestea,campionul elvețian a subliniat ca va face tot posibilul pentru a castiga Australian…

- Simona Halep este gata sa porneasca intr-o noua aventura la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al sezonului. La Melborune, Romania va mai fi reprezentata pe tabloul feminin de simplu de Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu, iar la baieți, de Marius Copil.

- Simona Halep iși va incepe marți campania de la Melbourne, jucand in continuare in echipamentul fara sigla. Primul turneu de Mare Șlem in care va fi favorita principala, Australian Open 2018, iar o Simona Halep zambitoare il declara "nu foarte diferit, dar special pentru mine. E frumos sa fii in aceasta…

- Simona Halep joaca la Australian Open in același echipament ca la Shenzhen! Liderul WTA se afla in aceste zile in discuții avansate cu firme de echipament sportiv pentru incheierea unui contract. Pana la parafarea unei ințelegei, Simona Halep va evolua la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian…

- Aflata la Melbourne, acolo unde marti va debuta la Australian Open, primul turneul de Mare Slem al anului, Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a anuntat obiectivul pe care si l-a propus pentru 2018. Cea mai valoroasa jucatoare de tenis a lumii a anuntat ca vrea sa castige un turneu de Grand Slam.

- Simona Halep este hotarata: ”Am un singur scop, sa caștig un turneu de Mare Șlem!”. Numarul 1 WTA, Simona Halep va debuta, marți, in primul tur de la Australian Open, impotriva sportivei din țara gazda a turneului, Destanee Aiava. „Antrenorul meu este australian si mi-a spus ca ea este o jucatoare foarte…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a fost invinsa de americanca Bernarda Pera cu 4-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne. Irina Bara (22 ani, 183…

- Fara sponsor in preajma startului primului turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep a anunțat pe pagina sa de Facebook ca nu s-a ințeles cu nicio companie inca. "Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunț ca nu e nimic semnat deocamdata și ca managementul…

- Simona Halep incepe, in premiera, un turneu de Mare Slem din postura de principala favorita la editia 2018 a Australian Open-ului, programata in perioada 15-28 ianuarie. Cinci jucatoare au sanse matematice de a o depasi in clasament la capatul celor doua saptamani de intreceri.

- Serena Williams nu va participa la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018, insa ii transmite Simonei Halep ca vrea s-o devanseze din postura de lider al clasamentului WTA. "Sunt constienta de recordurile din tenis. Nu e niciun secret ca tintesc 25 de titluri de Mare Slem. Si cred ca faptul…

- Maria Sharapova (locul 47 WTA) va participa la Australian Open și o avertizeaza pe Simona Halep ca vrea sa-i ia locul in fruntea clasamentului WTA. "Obiectivul meu suprem este locul 1 WTA. Voi munci pentru a reveni acolo. Am multe oportunitati pentru a ajunge, dar sunt multe fete care au sanse sa castige.…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA.

- Cele sase reprezentante ale Romaniei direct acceptate pe tabloul principal femini de simplu au fost repartizate simetric, cate trei pe fiecare jumatate, la tragerea la sorti de joi, efectuata pe terenul Margaret Court, din Melbourne.

- Maria Sharapova a fost aleasa de organizatorii de la Australian Open pentru a aduce trofeul pe arena Margaret Court inaintea tragerii la sorti a tabloului feminin. Decizia a starnit controverse, insa oficialii Marelui Slem australian au o explicatie plauzibila. Traditia turneului spune ca trofeul poate…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Chris Evert (63 de ani), castigatoare a 18 titluri de Mare Slem, o vede favorita pe Simona Halep (26 de ani) la castigarea editiei din acest a Australian Open. Fosta mare campioana din Statele Unite ale Americii este convinsa ca actualul numar 1 mondial și-a revenit dupa ce anul trecut a pierdut finala…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- Jucatoarele romane de tenis Alexandra Dulgheru si Irina Bara au ajuns, joi, la Melbourne, in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, in timp ce Alexandra Cadantu a pierdut in turul inaugural. Alexandra…

- Simona Halep, amenințata de Serena Williams: ”Eu nu joc tenis ca sa fiu a doua sau a treia!”. Aflata pe primul loc in ierarhia tenisului mondial femini, Simona Halep simte in ceafa rasuflarea fierbite a fostului numar 1 WTA, Serena Williams. Sportiva din Statele Unite nu va participa la Australian Open,…

- Simona Halep a ajuns de cateva zile in Australia și a inceput deja pregatirile intense pentru primul turneu de Mare Șlem al anului. In aceasta dimineața, liderul din clasamentul WTA s-a antrenat alaturi de Darren Cahill pe Rod Laver Arena. Turneul de la Australian Open se va desfașura in perioada 15-30…

- Simona Halep, favorita la Australian Open: ”Dispune de toate armele necesare”. Simona Halep (26 de ani) se afla in fața primului mare examen al anului, participarea la Australian Open (15-28 ianuarie). O competiție unde este favorita certa, in opinia lui Mihai Rusu. Fostul tenismen stabilit in Germania…

- Australian Open 2018 va incepe pe 15 ianuarie, in noapte de duminica spre luni. Parerile despre pregatirea unui turneu de Mare Șlem sunt imparțite: unii jucatori prefera sa mearga din timp la fața locului, alții sa participe la turnee. Pana la startul primului turneu de Grand Slam au mai ramas cinci…

- Simona Halep, vanata de daneza Caroline Wozniacki. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”. Intre romanca și nordica exista o distanța de doar 300 de puncte WTA. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”, a admis Wozniacki, care spre deosebiore de Halep, a avut trecere la sponsorul de echipament Adidas, fiind…

- Maria Sharapova s-a antrenat la Australian Open. Ce simbol a avut pe tricou. Rusoaica ”Masha”, cea care a eliminat-o pe Simona Halep de la ultima ediție a US Open, din 2017, a prezentat o forma buna, in pofida faptului ca a parasit turneul de la Shenzhen (China) in fața semifinalelor. La Shenzhen, Halep…

- Angelie Kerber (29 de ani și 22 WTA) s-a calificat optimile de finala ale turneului de la Sidney, dupa victoria dramatica impotriva Luciei Safarova, scor 6-7, 7-6, 6-2, și continua inceputul perfect de colaborare cu Wim Fissette. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in…

- Cu exact o saptamana inainte de startul intaiului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, deja se poate trage o linie și sub ea apar primele impresii. Saptamana de debut a sezonului 2018 a scos in fața cateva nume deloc surprinzatoare și, de asemenea, a agațat semne de intrebare in dreptul altora.…

- Simona Halep si-a aflat adversara din finala turneului WTA de la Shenzhen din China. Liderul mondial a trecut fara prea mari batai de cap de compatrioata Irina Begu, asta dupa ce a dispus de ea cu scorul de 6 – 1, 6 – 4. In ultimul act al acestei competitii, Simona se va duela cu sportiva din Cehia,…

- Serena Williams va lipsi de la Australian Open. Simona Halep va fi principala favorita la Melbourne. Intrecerea va avea loc in intervalul 15-28 ianuarie. De 23 de ori caștigatoare de turnee de Mare Șlem, Serena a anunțat ca va lipsi de la prima mare competiție din 2018, anunțul fiind facut de sportiva…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Maria Sharapova s-a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen, dupa ce a trecut de Zarina Diyas, scor 6-3, 6-3. In timpul meciului, rusoaica de 30 de ani a aparut cu o vanataie pe umarul drept, iar fanii s-au intrebat ce s-a intamplat cu fostul lider WTA. La conferința de presa, Masha explicat…

- Garbine Muguruza, ocupanta pozitiei secunde in clasamentul WTA, a primit un wild card pentru turneul de la Sydney si ar putea sa o intreaca pe Simona Halep in ierarhia mondiala, inaintea primului Mare Slem al anului. Dupa ce s-a ratras de la Brisbane din cauza unei accidentari (detalii AICI), Muguruza…

- SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Numarul 1 mondial joaca contra Arinei Sabalenka în sferturile de finala de la Shenzen. SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Halep…

- Inceput bun de an pentru Simona Halep. Constanteanca in varsta de 26 de ani a castigat inca un meci la competitia din China, asigurandu-si prezenta in sferturile turneului de la Shenzhen. Dar si postura de principala favorita la primul Mare Slem din 2018, Australian Open. Romanca aflata pe prima pozitie…

- Jucatoarea romanca de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep si-a asigurat pentru inca o saptamana pozitia…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a învins-o în trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep…

- Simona Halep, pregatita pentru Australian Open: ”Locul 1 si un titlu de Grand Slam e tot ce-si poate dori un jucator de tenis”. Simona Halep a terminat anul 2017 in forța, reușind sa se impuna fara prea mari emoții in turneul demonstrativ din Thailanda. Acum, Simona Halep se gandește la 2018 și, in…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de noul sezon și are planuri mari pentru primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Romanca a vorbit despre planurile pe care le are pentru turneul de la Melbourne și spune ca marea dorința pentru 2018 este caștigarea unui turneu de Mare Șlem. "Sunt…

- Toata lumea se asteapta ca Simona Halep sa sparga gheata in turneele de Grand Slam dupa ce a preluat sefia clasamentului. Nu si casele de pariuri, care ii dau sanse mici romancei la primul Mare Slem din 2018.

- WTA a dat publicitații capii de serie la Australian Open 2018, primul turneu de Mare Șlem al anului. Primii 10 favoriți sunt, in ordine, Simona Halep, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki, Karolina Pliskova, Venus Williams, Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia, Johanna Konta și CoCo Vandeweghe…

- Simona Halep a terminat anul pe primul loc in ierarha ATP, iar faptul ca romanca a fost cea mai buna jucatoare la finalul anului se pare ca starneste furia multor rivale din lumea tenisului mondial. Ultima care a sarit la gatul romancei a fost Maria Sharapova. Rusoaica a fost criticata de multe…

- Simona Halep și Marius Copil, impreuna la Gala Elle Style Awards 2017. Imaginația fanilor s-a aprins. ”Va sta bine impreuna”, au comentat, pe rețele sociale, fanii tenisului, la vederea fotografiei cu cei mai buni reprezentanți ai Romania, la ora actuala. Poza a fost postat de jucator, pe contul sau…

- Simona Halep a inceput a 9-a saptamana ca lider mondial. Și-a schimbat purtatorul de cuvant. Daca staff-ul tehnic a ramas același, fiind compus din antrenorii Darren Cahill și Andrei Pavel, Simona Halep (26 de ani), devenita oficial numarul 1 WTA pe 9 octombrie și care va ramane pe aceasta poziție cel…

- Simona Halep a postat pe contul de Facebook un mesaj prin care anunța ca va avea un nou membru in staff-ul ei. Cosmin Hodor va face parte din echipa liderului WTA in calitate de manager de comunicare și proiecte speciale. El a devenit la sfarșitul anului 2016 director operational al Stejarii Country…

- Simona Halep s-a hotart sa nu mai accepte trucurile Mariei Sharapova. Liderul clasamentului WTA spune ca e gata sa ia masuri atunci când rusoaica va încerca sa o scoata din ritm. Jucatoarea de tenisa recunoscut ca este deranjata de faptul ca unele jucatoare din circuit folosesc…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, iubește tenisul și are, in continuare, planuri mari la acest capitol, insa recunoaște ca iși dorește sa se bucure și de alte aspecte ale vieții. Intr-un interviu acordat pentru Canal 33, tenismena numarul 1 mondial a dezvaluit varsta la care se va retrage din sport…

- Fosta mare jucatoare de tenis Chris Evert a fost intrebata de reprezentantul site-ului oficial al WTA pe cine ar miza ca va caștiga in premiera un turneu de Mare Șlem in 2018. Americanca a nominalizat-o pe Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA). “O aleg pe Simona Halep, pentru ca ar fi putut sa caștige…

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…

- In cazul unui nou succes la Australian OPen, Serena Wiliams va caștiga cel de-al 24-lea sau titlu de Mare Șlem și o va egala, astfel, pe australianca Margaret Court. "Serena se antreneaza deja in sala, pentru a-și reintra treptat in forma", a declarat spaniolul Ruben Mateu, fizioterapeutul…

- Marius Copil este pe locul 92 ATP. A cazut 14 locuri in clasamentul mondial. Daca la fete o avem pe Simona Halep pe primul loc WTA, la masculin, Romania are un singur jucator intre primii 100 ai lumii. Ardeanul Marius Copil a prins semifinalele, la challengerul del a Brest, dar a picat in clasament…