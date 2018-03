Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep continua sa domine tenisul feminin și conduce detașat in clasamentul WTA. Dupa ce daneza Caroline Wozniacki a fost eliminata la Miami (detalii aici), Simona Halep este sigura de locul 1 WTA pana pe 13 mai, cand se incheie turneul de la Madrid, caștigat anul trecut de jucatoarea noastra.…

- Simona Halep a avut parte de un joc teribil de greu cu frantuzoaica Oceane Dodin in turul II la Miami. Liderul mondial s-a impus in decisiv cu 7 - 5, iar acest fapt a adus la starnirea unor reactii violente din partea acesteia. Simona a lovit de mai multe ori cu racheta de pamant dupa o nereusita…

- "Sunt in spital. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz…

- CFR Calatori mentine si marti decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel ca 11 garnituri de pe ruta Bucuresti – Constanta si retur si Faurei – Galati nu vor circula. In Gara de Nord din Bucuresti cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.Astfel, raman anulate trenurile…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca sambata, in jurul orei 05:30, impotriva lui Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA), semifinalele turneului de la Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. …

- "Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica", a declarat romanca Simona Halep, liderul ierarhiei WTA, pentru Marca, ziarul spaniol numind-o pe romanca "regina tenisului". Intrebata cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti, Simona Halep…

- Deși terenul de pe noul "Ion Oblemenco" s-a prezentat pana acum intr-o stare deplorabila, s-a stabilit, in urma unei intruniri de urgența ce a avut loc azi, ca terenul sa nu fie schimbat inaintea amicalului pe care "tricolorii" il vor disputa cu Suedia la Craiova pe 27 martie. Decizia a fost luata astazi,…

- Dupa ce Ionel Danciulescu a lasat de ințeles ca ar fi pregatit sa o paraseasca pe Dinamo, șefii clubului sunt dispuși sa-i ofere "Corbului" o oferta extrem de avantajoasa in incercarea de a-l convinge sa ramana in "Ștefan cel Mare" și din vara. Concret, Danciulescu ar urma sa fie ofertat pentru ocuparea…

- La mai putin de un an dupa ce a depus armele, organizatia separatista basca ETA se pregateste sa-si anunte dizolvarea, un epilog al celor aproape 60 de ani de lupte sangeroase care nu au dus la infiintarea unui stat independent care sa inglobeze teritorii din Franta si Spania, relateaza vineri AFP,…

- Organizatorii turneului de la Indian Wells au anunțat programul zilei a treia, in care se vor juca meciuri din turul II. Simona Halep, locul 1 WTA și principala favorita a turneului, va juca primul meci la turneul american. Halep o va intalni pe cehoaica Krystina Pliskova, locul 77 WTA. Partida se va…

- Organizatorii de la Indian Wells (7-18 martie) au promis un super bonus de 1 milion de dolari pentru jucatorul sau jucatoarea care va triumfa atât la simplu, cât si la dublu, iar Simona Halep nu rateaza ocazia si va ataca ambele probe ale turneului Premier Mandatory.

- Simona Halep ar putea sa dea lovitura vieții sale la turneul de la Indian Wells, care va avea loc in perioada 8-18 martie. Organizatorii au anunțat ca vor oferi un milion de euro jucatorului sau jucatoarei care va caștiga atat la simplu cat și la dublu la Indian Wells. "Vrem sa incurajam…

- Dupa ce Parlamentul European a decis ca trecerea la ora de vara ne poate afecta sanatatea, Marius Pașcan, deputat PMP, susține aceste concluzii. Propunerea legislativa, inițiata de Marius Pașcan, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene…

- Dupa ce a jucat slab la Sibiu, a hotarat ca nu vrea sa il mai vada la FCSB si in sezonul urmator pe Ovidiu Popescu. Si nu doar pe el il va "pedepsi", ci si pe Mihai Balasa care a comis mai multe erori. Gigi Becali nu vrea sa il vada titular in play-off.

- Dupa ce a jucat slab la Sibiu, a hotarat ca nu vrea sa il mai vada la FCSB si in sezonul urmator pe Ovidiu Popescu. Si nu doar pe el il va "pedepsi", ci si pe Mihai Balasa care a comis mai multe erori. Gigi Becali nu vrea sa il vada titular in play-off.

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Cosmin Contra, 42 de ani, selecționerul echipei naționale, a luat decizia de a se deplasa in Turcia pentru a urmari la treaba 3 romani. Vineri, Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, se va duela cu Bursaspor. Astfel, "Gurița" vrea sa-i monitorizeze pe Cristi Sapunaru și Silviu Lung, dar și…

- Temperaturile extreme și ninsorile abundente din Romania produc noi probleme in fotbalul romanesc. Urmatoarea etapa din Liga 2-a va fi amanata și aceeași decizie ar putea fi luata și pentru Liga 3-a. "Echipele organizatoare, mai puțin CS Mioveni, au solicitat amanarea din cauza condițiilor climaterice…

- Vremea extrema da peste cap programarea examenului de Bacalaureat! Probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului, care ar fi trebuit sa se desfasoare luni si marti, vor fi reprogramate in alte zile, in functie de evolutia vremii, a declarat pentru AGERPRES secretarul…

- Mai multe bulevarde principale din Bucuresti vor fi afectate in cursul zilei de luni, furnizorul de energie electrica anunțind intreruperea energiei. Astfel, curentul va fi oprit pe Ion Mihalache, Calea Moșilor și bulevardul Dacia mai multe ore.

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- "E un sentiment minunat, nu e niciodata usor. Am fost emotionata, dar e o placere sa joc pe Central. Am jucat cel mai bun tenis al meu. A fost, la acel moment cel mai important turneu. Mi-a dat incredere ca pot fi o jucatoare de top. Am urcat din ce in ce mai mult. E un sentiment foarte placut.…

- Marius Briceag (25 de ani) poate ajunge la finalul sezonului langa Cosmin Moți și Claudiu Keșeru la Ludogoreț. Pana sa-l transfere pe Baluța, Craiova are șanse importante sa se desparta de un alt fotbalist, fundașul stanga, Marius Briceag. Daca totul va decurge normal, atunci echipa lui Keșeru și a…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri AGERPRES, citand Xinhua.Citeste si: Gest SFIDATOR: Cum a decis Trump sa etaleze…

- Simona Halep a participat, miercuri, la conferinta de presa premegatoare meciului de Fed Cup cu Canada, in ciuda faptului ca nu va juca si a a anuntat cand va sti exact starea in care se afla accidentarea sa.

- O cunoscuta companie americana de produse cosmetice i-a pregatit un pachet de aproximativ 2 milioane de dolari numarului 2 mondial. Simona Halep e la un pas sa rateze aceasta sponsorizare din cauza polticii pe care o are staff-ul sau managerial. La doar cateva zile dupa ce Ion Țiriac a anunțat ca Simona…

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) a luat decizia! Deși a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile României de la Fed Cup, contra Canadei, ea nu va juca, potrivit unui anunț de ultim moment.

- Finala dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki a fost cel mai important eveniment sportiv al debutului de an. Ion Țiriac a vorbit despre momentul critic al Simonei Halep în importantul meci.

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene:…

- Rusoaica Maria Sharapova, locul 48 WTA, va participa la ediția din 2018 a turneului de la Doha, care va incepe pe 12 februarie. Organizatorii turneului la care va participa și Simona Halep au anunțat ca Sharapova, 30 de ani, va primi un wild-card pentru a putea participa la aceasta ediție. Și bielorusa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au trimis in aceasta dimineata o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, in scrisoare, cei doi vorbesc despre procedurile parlamentare care sunt puse in aplicare…

- Acuzații grave dupa ce Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open in fața danezei Caroline Wozniacki! Noul lider mondial e suspectat ca a trisat. Victor Hanescu, fost jucator de Cupa Davis pentru Romania, crede ca daneza a provocat intentionat un moment-cheie ce a dus la finalul nedorit…

- LIVE Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA), se joaca sâmbata, de la ora 10:30, LIVE pe realitatea.net.

- Simona Halep, numarul 1 mondial, imediat dupa ce s-a calificat in optimi la Australian Open, aceasta susține ca are glezna inflamata si dureri. Tatal tenismenei, Stere Halep, a vorbit despre starea sa de sanatate.

- CTP este de parere ca partida dintre Simona Halep și Lauren Davis trebuia sa se termine la egalitate, asta daca regulamentul din lumea tenisului ar fi permis acest scor. Jurnalistul și-a reamintit apoi de un meci de tenis jucat de domnia sa în compania fostului sportiv Ion Țiriac. ”Ar…

- Dat afara de CSM Roman, la fete, tehnicianul Constantin Ștefan se intoarce in Ștefan cel Mare, visand sa devina campion cu Dinamo. Constantin Ștefan revine pe banca celor de la Dinamo dupa o pauza de trei ani. In tot acest timp, tehnicianul a antrenat echipe de fete, pregatind pe HCM Rm. Valcea și CSM…

- Simona Halep a devenit primul lider WTA din istorie care a intrat pe teren la Melbourne cu un echipament no-name. Ion Tiriac a explicat ca aceasta situatie n-a fost cauzata de lipsa unor variante avantajoase.

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- A inceput anul 2018. A inceput tenisul. A inceput Simona Halep. Si noi zicem ca e bine, jocul ei s-a imbunatatit. De ce e bine? Serveste mai tare, returneaza mai precis, nu se mai pierde cu firea si stapaneste imperial jocul de pe fundul terenului, cu clarviziune si cu o deplasare de-a dreptul incredibila.…

- Organizatorii de la Australian Open au facut azi un anunț oficial privind programul primelor doua zile ale competiției de la Antipozi. Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca partea superioara a tabloului masculin și cea inferioara a tabloului feminin, ceea ce inseamna ca Simona Halep va intra…

- Comitetul International Olimpic a anuntat luni ca va fi ''cât se poate de flexibil'' în privinta sportivilor nord-coreeni dornici sa participe la urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna organizate în Coreea de Sud, la PyeongChang, inclusiv

- Simona Halep si Irina Begu au trecut, in semifinale, cu scorul de 6-2, 6-7, 10-6, intr-o ora si 29 de minute de joc, de cuplul Anna Blinkova / Nicola Geuer (Rusia / Germania). De-a lungul intalnirii, perechea romana a servit un as, a comis o dubla greseala si a avut 17 lovituri castigatoare si 15…

- Fostul lider mondial Serena Williams a anuntat, vineri, ca nu va participa la turneul de Grand Slam de la Australian Open, pe care l-a castigat in 2016, din cauza faptului ca nu s-a refacut din punct de vedere fizic.

- Simona Halep si Irina Begu vor juca una împotriva celeilalte în semifinalele turneului de la Shenzhen, însa în aceeasi zi vor face echipa si în proba de dublu a turneului. Simona Halep o domina autoritar pe Irina Begu. Cea mai buna jucatoare…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit intr-o interventie la Romania TV despre controversele iscate in jurul pensionarilor anticipate din cadrul ministerului, dar si despre stadiul recalcularii pensiilor militare. Ministrul sustine ca banii au inceput deja sa se vireze catre oameni, procesul…