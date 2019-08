Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Nicole Gibbs, adversara Simonei Halep in turul I al US Open, a suferit de cancer la glandele salivare, fiind operata cu succes in luna mai, anunța news.ro.Gibbs a anuntat, la 14 mai, ca sufera de o forma rara de cancer si din acest motiv nu va evolua in acest an la turneul…

- Simona Halep s-a declarat multumita de prestatia ei. "Sunt foarte fericita ca voi juca din nou in sferturi. Este un turneu special, m-am simtit bine astazi si cred ca si celor din tribunele-a placut meciul", a spus Simona Halep. Simona Halep, in sferturile de finala la Wimbledon dupa…

- Simona Halep a declarat, miercuri, in conferinta de presa de dupa meciul castigat la Wimbledon in fata Mihaelei Buzarnescu, ca in momentul in care a intrat pe teren si-a spus ca este “o adversara normal”, pentru a nu-si pierde concentrarea in fata colegei din echipa de Fed Cup, informeaza news.ro.…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek, scor 6-1, 6-0. Partida, incheiata in urma cu putin timp, a contat pentru faza optimilor.

- Simona Halep joaca, luni, în optimi la Roland Garros, în al patrulea meci de pe terenul Philippe Chatrier. Adversara ei va fi jucatoarea poloneza în vârsta de 18 ani Iga Swiatek, locul 104 WTA, anunța news.ro. Meciul lui Halep cu Swiatek va…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și-a aflat adversara din turul III de la Roland Garros. Romanca o va intalni pe ucraineanca Lesia Tsurenko (30 de ani, 27 WTA), care a trecut de Aleksandra Krunic, scor 7-5, 5-7, 11-9. Partida Halep - Tsurenko va avea loc sambata, la o ora ce va fi anunțata ulterior.…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, a vorbit despre meciul cu Magda Linette (87 WTA) din turul II de la Roland Garros, caștigat in trei seturi, scor 6-4, 5-7, 6-3. Halep va juca sambata in turul 3 impotriva invingatoarei dintre Aleksandra Krunic (76 WTA) și Lesia Tsurenko (27 WTA). „Nu am știu la…

- Jucatoarea de tenis Nicole Gibbs a fost operata cu succes de cancer la glandele salivare, ea anuntand pe retelele de socializare ca perioada de indisponibilitate va fi mai mare decat a estimat initial, astfel ca nu va putea evolua la turneul de la Wimbledon, relateaza News.ro.Citește și: Simona…