- Dupa ce a castigat turneul de Grand Slam de la Wimbledon, Simona Halep are in fata o noua oportunitate. Oficialii WTA au anuntat ca, anul acesta, la Turneul Campioanelor care se va disputa la Shenzhen, castigatoarea competitiei va incasa cel mai mare premiu din istoria tenisului. Asadar, campioana din…

- Simona Halep a revenit astazi in Romania dupa ce a facut istorie la Turneul de la Wimbledon, unde a reușit sa obțina al doilea trofeu de Grand Slam din cariera. Campioana a fost intampinata in Salonul Oficial al aeroportului Henri Coanda.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a caștigat Wimbledon 2019 dupa ce a invins-o in finala pe Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2, in doar 56 de minute. Chris Evert, caștigatoare a 18 turnee de Grand Slam, a analizat victoria Simonei Halep contra Serenei Williams și a avut doar cuvinte…

- Fosta sportiva Nadia Comaneci a declarat, sâmbata, pentru Reuters, ca Simona Halep a avut o prestatie incredibila în finala de la Wimbledon cu Serena Williams si ca acum este momentul ca toata România sa se bucure de succesul fostului lider WTA, informeaza News.ro. “A fost o…

- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (nr. 7 WTA, 27 de ani) o intalneste, in aceasta dupa-amiaza, pe Elina Svitolina (nr. 8 WTA, 24 de ani), in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Cele doua sportive se cunosc foarte bine, sunt vecine in clasamentul mondial, asa ca…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Julia Goerges, intr-o partida disputata sambata. Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut la All England…

- Sylvain Bruneau (antrenorul sportivei cu origini românești) a oferit detalii în legatura cu starea de sanatate a Biancai Andreescu. Câștigatoarea de la Indian Wells are din nou probleme cu umarul, iar prezența sa la Wimbledon este pusa serios sub semnul întrebarii, informeaza…