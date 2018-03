SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mondial Simona Halep joaca sambata dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, urmand sa o infrunte pe japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Halep se desprinde la 1.120 de puncte de Wozniacki daca se califica in finala de la Indian Wells Calificarea intr-o finala…

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA ONLINE. Meciurile vor avea loc sambata dimineata: primele vor juca Williams si Kasatkina, de la ora 04:00, iar Halep si Osaka vor intra pe teren in jurul orei 05:30, dupa incheierea primei semifinale. Vineri dimineata s-a stabilit si a doua semifinala de la Indian Wells,…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca in aceasta seara sa ajunga intr-o noua finala la Indian Wells. Romanca, campioana in California la ediția din 2015, se va lupta pentru prezența in ultimul act cu sportiva japoneza Naomi Osaka (locul 44 WTA), cea care a produs surpriza in sferturile de finala,…

- Dupa victoria in fata croatei Petra Martic, Simona e in semifinale la Indian Wells si o va intalni din nou pe Naomi Osaka, japoneza care a invins-o surprinzator pe Karolina Pliskova. Anul trecut, Halep a eliminat-o pe Osaka la turneul de la Miami, in turul al doilea. Liderul mondial a vorbit despre…

- Simona Halep a trecut in trei seturi de Petra Martic, scor 6-4, 6-7(5), 6-3, iar la final a recunoscut ca nu stie cum a reusit sa se califice in semifinale. Liderul mondial a vorbit si despre conditiile meteo, care i-au ingreunat jocul, dar si despre prezenta la meciul surorilor Williams.…

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA).Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-o partida care a durat…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports.Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat peste doua ore,…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Simona Halep a declarat, joi, dupa victoria obtinuta in fata croatei Petra Martici, in sferturile de finala de la Indian Wells, ca jucatoarele au evoluat in conditii dificile din cazua vantului puternic care a batut in orasul californian si a glumit, spunand ca nu stie cum a castigat. "A fost…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca astazi, in jurul orei 22:00, impotriva Petrei Martic (27 de ani, 51 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep a…

- SIMONA HALEP PETRA MARTIC LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT INDIAN WELLS. SIMONA HALEP, 1 WTA este la un singur meci de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Romanca o va intalni in sferturile de finala, miercuri, nu inainte de ora 22:00, pe PETRA MARTIC, 51 WTA. DIGI…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- SORANA CIRSTEA - VENUS WILLIAMS INDIAN WELLS LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT. Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu fara drept de apel, cu 6-2, 6-3, intr-un duel romanesc desfasurat joi, in prima runda a turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de…

- Jucatoarea romana Irina Begu a fost invinsa de Karolina Pliskova (Cehia), cu 7-6 (4), 6-1, vineri, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Pliskova (25 ani), a cincea favorita, s-a impus dupa o ora si 32 de minute. Begu a inceput foarte…

- Jucatoarea romana Irina Begu a fost invinsa de Karolina Pliskova (Cehia), cu 7-6 (4), 6-1, vineri, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

- Simona Halep a declarat, dupa debutul cu victorie la Indian Wells, ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa munceasca pe teren si sa lupte pentru a obtine victoria. „Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- In aceasta noapte, la Indian Wells, Romania trimite doua jucatoare la duel cu cele mai de succes surori ale tenisului european actual. In jurul orei 01:00, urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, duelul Simona Halep - Kristyna Pliskova, urmat de meciul Irina Begu - Karolina Pliskova.…

- Serena Williams, banuita de dopaj. Jucatoarea americana de tenis a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la o astfel de autorizatie,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Irina Begu s-a calificat în turul secud al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a trecut de jucatoarea sârba Alexandra Krunic.Begu a reușit sa își învinga adversara în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 6-1.În etapa urmatoarea…

- Jucatoarea Irina-Camelia Begu, locul 36 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, trecand in prima runda de sportiva sarba Alexandra Krunic, numarul 47 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1.Romanca s-a impus intr-o ora si 44 de minute, conform News.ro.…

- Simona Halep, Irina Camelia Begu, Monica Niculescu, Raluca Olaru si Mihaela Buzarnescu vor evolua in proba de dublu la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului.Simona Halep face pereche cu Irina Begu, iar in primul tur vor evolua cu perechea Nicole Melichar (SUA)/ Kveta…

- * Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista. Fostul lider WTA…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista.Fostul lider…

- S-au stabilit semifinalele turneului Premier de la Dubai, iar patru jucatoare extrem de puternice se vor lupta vineri pentru un loc in ultimul act. Garbine Muguruza (Spania, favorita 2) o intalneste pe Daria Kasatkina (Rusia), iar Elina Svitolina (Ucraina, favorita 1) se dueleaza cu Angelique Kerber…

- HALEP - BELLIS LIVE la DOHA. ONLINE STREAM Digi Sport QATAR OPEN - VIDEO. SIMONA HALEP o va intalni pe CATHERINE BELLIS in sferturile de finala la QATAR OPEN. Partida incepe la ora 16:00 și este LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi Online. Meciul este LIVE TEXT pe Antena3.ro.

- SIMONA HALEP-ANGELIQUE KERBER ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2…

- Victoria reusita miercuri de Simona Halep (1 WTA) in sferturi la Australian Open, scor 6-3, 6-2 cu Karolina Pliskova (6 WTA), este de o importanta uriasa! Pe langa faptul ca s-a calificat in prima semifinala a carierei la Melbourne, Halep da un tun financiar, eliminand in acelasi timp o rivala din…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. SIMONA HALEP si KAROLINA PLISKOVA vor juca al treilea meci al zilei pe Rod Laver Arena, cea mai mare din Melbourne Park, cu o capacitate de aproape 15.000 de locuri. Meciul SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA…

- EUROSPORT va transmite LIVE VIDEO meciul dintre SIMONA HALEP și KAROLINA PLISKOVA de la AUSTRALIAN OPEN. Partida este ONLINE STREAM și pe EUROSPORT PLAYER, de la ora 06:00. Simona Halep o va înfrunta pe Karolina Pliskova (a sasea favorita), din Cehia, în sferturile de finala de la Australian…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. SIMONA HALEP si KAROLINA PLISKOVA vor juca al treilea meci al zilei pe Rod Laver Arena, cea mai mare din Melbourne Park, cu o capacitate de aproape 15.000 de locuri. Meciul SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA…

- Simona Halep face o declaratie indrazneata, la aproximativ 48 de ore dupa ce a jucat meciul cu cele mai multe game-uri din istoria turneului feminin de la Australian Open si la sase zile dupa ce s-a prabusit pe teren, cu grimase de durere, dupa o miscare gresita in timpul meciului din primul tur,…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Simona Halep va juca în optimile de finala la AUSTRALIAN OPEN cu japoneza Naomi Osaka, nr. 72 WTA. LIVE VIDEO pe EUROSPORT de la ora 08:00 și ONLINE STREAM pe Eurosport Player. În turul 3, Naomi…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Timea Bacsinszky, semifinalista editiei trecute a turneului de la Roland Garros, a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca nu va lua parte la Openul Australiei 2018, nefiind complet refacuta dupa problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele luni. …

- Simona Halep, tenismana numarul 1 mondial, a câștigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a învins-o, azi, în finala, pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-2, 6-3. Halep a confirmat jocul bun din semifinale si s-a impus în…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a câstigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a învins-o, duminica, în finala, pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-2, 6-3. Halep a confirmat jocul bun din semifinale…

- Simona Halep – Karolina Pliskova (duminica, ora 13.00), finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship,…

- Simona Halep - Johanna Konta LIVE VIDEO DIGI SPORT 2 STREAMING ONLINE: Konta (26 de ani, locul 9 WTA) conduce cu 3-1 la meciurile directe din intrecerile WTA. Ultima data, insa, Simona Halep s-a impus cu 6-4, 7-6 (1) in sferturile turneului de la Cincinnati , unde sportiva din Romania avea sa joace…