- Romanian tennis players Simona Halep and Mihaela Buzarnescu will play against each other in the second round of the Wimbledon tournament, the 3rd Grand Slam of the year, after Buzarnescu defeated American Jessica Pegula, 6-4, 6-4, on Monday.Buzarnescu (31, WTA's 53) sealed her victory after…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a invins-o in primul tur de la Wimbledon pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA), scor 6-4, 7-5, avansand in turul secund, unde va da peste compatrioata Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 47 WTA). Halep a avut un meci mult mai greu decat…

- Ele vor fi adversare in turul al doilea la Wimbledon, dupa ce in runda inaugurala a celui de-al treilea Grand Slam al anului au trecut de Aliaksandra Sasnovich, respectiv Jessica Pegula. Halep a obținut o victorie “muncita” in fața jucatoarei bieloruse, numarul 36 WTA. Ea s-a impus in doua seturi, 6-4,…

- Mihaela Buzarnescu a invins-o in primul tur de Jessica Pegula (SUA), locul 72 WTA, scor 6-4, 6-4. In turul al doilea, Mihaeala Buzarnescu va evolua contra Simonei Halep, care conduce cu 1-0 in intalnire directe. Simona Halep o invinge pe Aliaksandra Sasnovich, la Wimbledon 2019, scor 6-4, 7-5.…

- Mihaela Buzarnescu (31 de ani, locul 47 WTA) a trecut de americanca Jessica Pegula (25 de ani, locul 74 WTA), scor 6-4, 6-4, si va juca in turul secund de la Wimbledon cu Simona Halep (27 de ani, 7 WTA). Calificarea in turul al doilea este recompensata la Wimbledon cu un premiu de 72.000 de lire sterline…

- Ieri, s-au stabilit tablourile de simplu la turneul de la Wimbledon, Romania fiind reprezentata de sase jucatoare, plus Marius Copil in turneul masculin. Cea mai bine clasata jucatoare romana, Simona Halep (7 WTA) o va intalni, luni, in premiera pe Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 37 WTA. In…

- La Londra a avut loc tragerea la sorti pentru al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon 2019. Jucatoarea numarul 1 a Romaniei, Simona Halep, desemnata cap de serie numarul 7, debuteaza impotriva jucatoarei din Belarus Aliaksandra Sasnovich și ar putea sa joace in turul

- Eliminata la Madrid Open, Mihaela Buzarnescu redevine a doua romanca, dupa Simona Halep, in Top 30 mondial. In 2019, Buzarnescu ramane cu un singur turneu unde a izbutit sa lege doua victorii la simplu.