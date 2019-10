Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a deplasat marți la Cluj-Napoca, acolo unde a participat la acțiunea "întâlnește-ți campionii", manifestare la care au putut lua parte copiii cu vârste între 3 și 7 ani. Pe lânga Halep, la eveniment s-au aflat și Ion Țiriac și Ilie Nastase. Scopul…

- Guvernatorul Bancii Nationale Mugur Isarescu va deveni cetatean de onoare al Capitalei, dupa ce o propunere lansata chiar de primarul Gabriela Firea a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Rafinaria Petromidia Navodari a sarbatorit 40 de ani de activitate, pe 5 septembrie, printr o ceremonie de amploare, care a strans, in localitatea vecina a Constantei, oficiali, jurnalisti si invitati de pe doua continente, din Romania, Moldova, Bulgaria, Georgia si Kazahstan. La eveniment, trei angajati…

- Pelicula in care actorul nascut la Botoșani - și proaspat deținator al Titlului de Cetațean de Onoare in orașul natal - are rol principal a avut premiera mondiala la Festivalul de la Cannes.

- „Am avut placerea de a primi astazi (n.red. luni), 26 august, la Primaria municipiului Cluj-Napoca, vizita unei delegații condusa de Primarul General al orașului Dortmund, dl. Ullrich Sierau. În cadrul întâlnirii am prezentat profilul municipiului Cluj-Napoca, parcursul economic…

- Romania va juca impotriva echipei naționale a Rusiei, in play-off-ul Fed Cup by BNP Paribas, de anul viitor. Intalnirea va avea loc in Romania, pe teren propriu, pe 7 și 8 februarie.Caștigatoarele celor opt meciuri de baraj se vor califica la turneul final de la Budapesta, turneu final programat intre…

- In sedinta de astazi a Consiliului Local Iasi, consilierul local Florentin Ciobotaru a venit cu propunerea ca jucatoarei de tenis Simona Halep sa i fie acordat titlul de cetatean de onoare al municipiului moldav.In acest sens, intr o sedinta viitoare a municipalitatii iesene se va inainta un proiect…

- Mot face referire la derapaje si greseli in discursul public ale unor personalitati si ii recomanda lui Stefan Popa Popa's sa-si ceara scuze. "Constat cu foarte mare regret ca anumite personalitati ajung sa derapeze mult in discursul public, gandesc in clisee si prefera sa gafeze decat…