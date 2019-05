Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a scapat de marea rivala de la Roland Garros in viziunea bookmakerilor. Olandeza Kiki Bertens (27 de ani, 4 WTA) a abandonat in meciul din turul secund cu Viktoria Kuzmova (21 de ani, 46 WTA), la scorul de 1-3. Simona Halep (3 WTA) și poloneza Magda Linette (87 WTA) se…

- Simona Halep (3 WTA) și poloneza Magda Linette (87 WTA) se infrunta joi, in jurul orei 18:30, in turul II de la Roland Garros. Simona Halep - Magda Linette e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Infruntarea dintre Simona Halep și Magda Linette este a patra a zilei de joi de pe arena Suzanne-Lenglen…

- Simona Halep, detinatoarea titlului la Roland Garros, a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-2, 3-6, 6-1 intr-un meci din prima runda a turneului de la Paris, al doilea de Mare Slem al anului. Halep, a treia favorita, s-a impus ...

- Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, o va intalni in primul tur la Roland Garros pe Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA). Ziua și ora intalnirii inca n-au fost anunțate, dar cel mai probabil meciul se va juca luni, 27 mai. ”Cariera mea nu sta in turnee de Mare Șlem, joc tenis pentru ca iubesc sa fac…

- Meciurile de pe tabloul principal de la Roland Garros 2019 vor avea loc in perioada 26 mai - 9 iunie, informeaza mediafax.ro. In primul tur, Simona Halep o va infrunta pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA.Daca va trece in turul al doilea, romanca va evolua cu invingatoarea dintre sportiva franceza…

- Mats Wilander (54 de ani), fost lider mondial si actual analist la Eurosport, este un admirator al Simonei Halep (27 de ani, 2 WTA) si a declarat ca i-ar placea sa lucreze împreuna cu campioana noastra, dar ca va ramâne la actuala meserie, relateaza Mediafax.Suedezul a câstigat…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) este favorita lui Mats Wilander la caștigarea Roland Garrros 2019 și ar vrea o finala contra americancei Serena Williams (37 de ani, 11 WTA). Wilander a venit in Romania in calitate de reprezentant al Eurosport, postul TV care va transmite Roland Garros in perioada 26…

- Taylor Townsend, o sportiva care apare pe radarul pasionatilor de tenis cu precadere in turneele din Statele Unite, dar si in concursurile de Mare Slem, va juca pentru a treia oara in cariera impotriva Simonei Halep. Halep a castigat cu lejeritate ambele partide in fata lui Townsend: 6-4, 6-1, la Cincinnati…