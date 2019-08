Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (4 WTA) si Madison Keys (18 WTA) se vor infrunta, in noaptea de joi spre vineri (ora 02.00, Digi Sport), iar invingatoarea va juca in sferturi, fie cu Venus Williams (65 WTA), fie cu Vekici (26 WTA).

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) o va infrunta la noapte pe americanca Madison Keys (18 WTA, 24 de ani) in turul III al turneului Premier Mandatory de la Cincinnati. Organizatorii au anunțat ca partida va incepe joi noapte in jurul orei 02:00, ora Romaniei. Partida va fi in direct la TV Digi Sport 2.…

- Simona Halep a vorbit despre duelul pe care il va avea in aceasta noapte in optimile de la Cincinnati, cu americanca Madison Keys. Sportiva noastra a afirmat ca se asteapta la un meci dificil deoarece americanca are un stil care nu e pe placul sau. "Keys loveste foarte puternic mingea si trimite foarte…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul III al turneului WTA de la Cincinnati dupa ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 43 WTA), scor 3-6, 7-5, 6-4. Simona Halep va juca in turul III cu invingatoarea meciului dintre americanca Madison Keys (18 WTA) și rusoaica Daria…

- Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre succesul obținut de eleva sa la Wimbledon, unde a câștigat al doilea trofeu de Grand Slam din cariera. Tehnicianul a precizat ca a crezut ca Halep poate face un turneu bun, mai ales dupa meciul din turul trei cu Victoria Azarenka. "Nu…

- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT FINALA WIMBLEDON 2019. SIMONA HALEP, 27 de ani, 7 WTA, si SERENA WILLIAMS, 37 de ani, 10 WTA, se intalnesc, de la ora 16:00, in FINALA WILMBLEDON 2019, pe terenul central. Meciul SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS este LIVE STREAM VIDEO…

- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) joaca ACUM impotriva americancei Cori Gauff (313 WTA, 15 ani) in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon. Meciul a starnit un interes remarcabil in complexul londonez. Simona Halep - Cori Gauff e liveTEXT AICI Robert Bartlett, jurnalist ESPN, a postat o imagine…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA) joaca azi, de la ora 13.10, in „sferturile” de la Roland Garros. Partida va putea fi urmarita LIVE TEXT pe STIRIPESURSE.RO.Meciul trebuia sa aiba loc miercuri, de la ora 15:00, dar ploaia continua din Paris a amanat…