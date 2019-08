Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep – Madison Keys este unul din meciurile din optimile de finala ale tureului de la Cincinatti. Americanca s-a impus in turul 2, cu 6-4, 6-1 in fața Dariei Kasatkina, din Rusia. Ocupanta locului 18 WTA are doar o victorie in compania Simonei, in șase meciuri disputate potrivit digisport.roUltima…

- ​​Asleigh Barty (2 WTA și cap de serie 1) s-a calificat în sferturile competiției de la Cincinnati, dupa ce a învins-o pe Anett Kontaveit (Estonia, 20 WTA), scor 4-6, 7-5, 7-5.Kontaveit a avut break în fața în fiecare set, însa a reușit sa își treaca în…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) o infrunta maine dimineața, de la ora 02:00 , pe americanca Madison Keys (18 WTA, 24 de ani), in turul III al turneului Premier Mandatory de la Cincinnati. Keys a declarat ca o așteapta un meci dificil cu sportiva noastra: „Simona iți returneaza mereu mingea și te face…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) o va infrunta la noapte pe americanca Madison Keys (18 WTA, 24 de ani) in turul III al turneului Premier Mandatory de la Cincinnati. Organizatorii au anunțat ca partida va incepe joi noapte in jurul orei 02:00, ora Romaniei. Partida va fi in direct la TV Digi Sport 2.…

- Simona Halep a vorbit despre duelul pe care il va avea in aceasta noapte in optimile de la Cincinnati, cu americanca Madison Keys. Sportiva noastra a afirmat ca se asteapta la un meci dificil deoarece americanca are un stil care nu e pe placul sau. "Keys loveste foarte puternic mingea si trimite foarte…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in turul III al turneului WTA de la Cincinnati, dupa ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 43 WTA), scor 3-6, 7-5, 6-4. Simona Halep va juca in turul III cu invingatoarea meciului dintre americanca Madison Keys (18 WTA) și rusoaica…

- Dupa un meci greu, care a durat doua ore si patru minute, Simona s a impus in trei seturi, scor 3 6, 7 5, 6 4, in fata jucatoarei din Rusia Ekaterina Alexandrova.Anul trecut, jucatoarea constanteana a ajuns pana in finala turneului de la Cincinnati, meci pe care l a pierdut in fata jucatoarei Kiki Bertens.…

- Naomi Osaka (1 WTA), Ashleigh Barty (2 WTA) și Karolina Pliskova (3 WTA) vor participa la turneul pe iarba de la Birmingham. Prezența celor trei jucatoare la competiția al carui start e programat luni, 17 iunie, consemneaza un lucru inedit. Va fi doar a treia oara in ultimii 7 ani cand intreg podiumul…