Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep live cu Eugenie Bouchard! Un meci de zile mari se anunța marți, cand Halep joaca primul meci din turneul de la Dubai impotriva candiencei Eugenie Bouchard. Partida se joaca pentru turul 2 al competitiei in jurul orei 12:00, și poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 1 sau online pe site-ul…

- Simona Halep live cu Eugenie Bouchard! Un meci de zile mari se anunța marți, cand Halep joaca primul meci din turneul de la Dubai impotriva candiencei Eugenie Bouchard. Partida se joaca pentru turul 2 al competitiei in jurul orei 12:00, și poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 1 sau online pe site-ul…

- Simona Halep - Eugenie Bouchard, WTA Dubai // Inaintea debutului la turneul din Emirate, Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, e sfatuita sa-și gaseasca cat mai repede un anumit tip de antrenor. Simona Halep evolueaza azi in turul II al turneului de la Dubai contra lui Eugenie Bouchard. Partida va fi liveTEXT…

- Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, continua parcursul la turneele din țarile arabe. De la Doha, unde a jucat finala, s-a mutat la Dubai, competiție cu premii totale de 2.828.000$, insa nu l-a inclus in staff și pe belgianul Thierry van Cleemput, de care a decis sa se desparta dupa numai o saptamana de…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) o infrunta pe Eugenie Bouchard (24 de ani, 79 WTA) in turul secund de la WTA Dubai. Partida are loc marți, dupa ora 12:00. Halep - Bouchard e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2. Daca trece de Bouchard, Halep se va duela cu invingatoarea…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) o va infrunta pe mai vechea rivala Eugenie Bouchard (24 de ani, 80 WTA) in turneul WTA Premier de la Dubai. Partida dintre Simona Halep și Eugenie Bouchard va avea loc marți, la o ora ce va fi anunțata ulterior Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport.…

- Simona Halep (3 WTA) va juca astazi, de la ora 15:30, in semifinalele turneului de la Doha impotriva ucrainencei Elina Svitolina (7 WTA). Partida e in direct la TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Scorul infruntarilor directe e in favoarea Elinei Svitolina, 4-2. Ucraineanca a caștigat ultimele 3 meciuri.…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta joi pe Julia Goerges (30 de ani, 16 WTA), in sferturile turneului WTA Premier de la Doha. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. ...