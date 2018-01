Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep – Lauren Davis, un meci pentru istoria tenisului. De ce este o partida de poveste. Jocul din turul 3 de la Australian Open a durat 3 ore, 44 de minute și 58 de secunde. Un meci agonizant, in care a salvat 3 mingi de meci. S-a terminat cu scorul 4-6, 6-4, 15-13 pentru liderul WTA. Francesca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Simona Halep a trait o adevarata drama la Australian Open! Locul 1 WTA a fost aproape de a fi eliminat de la primul Mare Șlem al alunului de locul 76 WTA. Romana a fost, pur și simplu, umilita de o americanca. Lauren Davis a avt 3 mingi de meci.Halep a invins-o, sambata, cu scorul de 4-6,…

- SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. În turul al treilea la Melbourne, Halep o va înfrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA). Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial si principala favorita, sustine in noaptea de vineri, 19 ianuarie, spre sambata, 20 ianuarie, meciul din turul trei al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea constanteana o va intalni pe Lauren Davis SUA, 76 WTA , meciul fiind…

- Simona Halep se dueleaza in aceasta noapte cu americanca Lauren Davis, in turul III de la Australian Open. Duelul dintre Simona Halep și Lauren Davis va incepe la ora 02:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Simona Halep și Lauren Davis, 24 de ani, s-au mai duelat o singura data…

- Halep - Davis. Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul pentru ziua de sambata a turneului de la Melbourne. Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, va juca in noaptea de vineri spre...

- Simona Halep s-a calificat dupa o victorie superba in turul al treilea de la Australian Open, insa liderul mondial se gandește serios daca va mai intra pe teren sambata, 20 ianuarie, in meciul cu sportiva din USA, Lauren Davis, locul 76 WTA. Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineața, de la ora 02:00, in turul III de la Australian Open. Romanca se dueleaza cu americanca Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Simona Halep va evolua in noaptea de vineri spre sambata, la ora 02.00, ora Romaniei, in turul al treilea la Australian Open, cu americanca Lauren Davis, locul 76 WTA. Meciul dintre cele doua este primul de pe arena Rod...

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua in noaptea de vineri spre sambata, la ora 02.00, in turul al treilea la Australian Open, cu americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, transmite News.ro . Meciul lui Halep cu Davis este primul de pe arena Rod Laver. Tot in turul trei, tot de la…

- Simona Halep continue sa sufere dupa entorsa de la picior și spune ca ia in calcul sa nu joace meciul din turul 3 de la Australian Open cu Lauren Davis (76 WTA). "Am alergat mult (n.r. cu Eugenie Bouchard), am tras de mine si cel mai important e ca am rezistat. In ultimele doua zile nu prea m-am antrenat,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a trecut fara probleme de Eugenie Bouchard, calificandu-se in turul 3 la Australian Open. Sportiva a vorbit deja despre urmatoarea confruntare, cea cu Lauren Davis.

- Simona Halep a marturisit, joi, ca a avut dureri pe tot parcursul meciului castigat impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2, in turul secund al turneului de la Australian Open, dar s-a aratat increzatoare si a precizat ca nu ia in calcul sa se retraga. "E greu sa ma pot concentra…

- Principala favorita a competitiei de la Melbourne, Simona Halep, nu a avut probleme in meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut in doua seturi, 6-2, 6-2. In faza urmatoare a competitiei, Halep va juca impotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA) in turul III la Australian Open 2018 . Meciul va avea loc sambata și va fi transmis in direct de Eurosport. Simona Halep s-a calificat in turul III dupa o victorie in doua seturi cu Eugenie Bouchard . Lauren Davis a ajuns…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-2, pe sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, calificandu-se in turul al treilea al Australian Open. Simona Halep nu a parut sa aiba probleme de mobilitate din cauza accidentarii suferite la glezna stanga. Ea a acoperit…

- Siomona Halep e mandra de prestatia ei, mai ales ca a fost obtinuta in conditiile in care inca resimte dureri dupa accidentarea suferita la glezna in primul tur. "Am jucat foarte bine astazi, chiar daca nu e simplu sa joci contra ei. Am simtit mingea, am reusit sa deschid terenul si am gasit…

- Simona Halep a trecut ușor de Eugenie Bouchard, in turul secund de la Australian Open 2018, scor 6-2, 6-2. A tras concluziile dupa meci, cand a vorbit și despre accidentarea la glezna. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0!…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2.

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Romanca s-a declarat mandra de prestația sa…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- SIMONA HALEP - EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT. Simona Halep, locul I WTA, va evolua, joi, dupa ora 10.00, cu sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in turul al doilea al Australian Open. Aceasta intalnire este prima a sesiunii de seara, pe arena Margaret Court. SIMONA HALEP…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca joi in turul II la Australian Open impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, locul 112 WTA. Meciul se va disputa de la ora 10:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In primul tur, contra australiencei Destanee Aiava, Simona Halep a…

- Simona Halep a efectuat un RMN dupa accidentarea suferita in timpul partidei cu Destanee Aiava, din turul intai de la Australian Open, iar acesta nu a scos la iveala vreo ruptura a vreunui ligament. Sunt insa si vesti mai putin bune: zona este in continuare inflamata, iar durerile pe care le resimte…

- Simona Halep a afirmat ca nu crede ca are ceva rupt la glezna stanga. Simona Halep, acuzata de RASISM la Australian Open 2018. Declaratii SCANDALOASE facuta de ROMANCA "Am simtit o pternica durere pe teren, dar nu am avut timp sa vad ce am. Am fcaut un dus, am facut stretching si am…

- Simona Halep, locul 1 WTA se va duela joi cu Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in turul doi de la Australian Open. Dupa victoria din turul 1, Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1, Simona Halep a vorbit despre infruntarea cu Bouchard și despre meciul jucat in 2014, la Wimbledon, in semifinale, cand canadianca…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul II la Australian Open, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. (Detalii aici) Dupa meci, Halep a vorbit despre jucatoarea de 17 ani, pe care a intalnit-o in premiera, și a spus ca aceasta ii amintește de americanca…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al doilea de la Australian Open, însa nu fara câteva emoții.Numarul 1 monfial a învins-o pe australianca Destanee Aiava în doua seturi, cu scorul 7-6 (5), 6-1.Românca a recunoscut ca nu a început…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul II la Australian Open, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. (Detalii aici). La interviul dupa meci, Simona Halep a vorbit despre duelul cu australianca de 17 ani și despre accidentarea la glezna din setul doi.…

- Simona Halep debuteaza marți la Australian Open 2018. O va întâlni pe Destanee Aiava (Australia), într-un meci programat de la 05:30 (ora României). Meciul va fi transmis la TV de Eurosport.

- Irina Begu a caștigat partida din primul tur de la Australian Open, cu Ekaterina Makarova, scor 3-6, 6-4, 8-6. Irina Begu, locul 40 WTA, a vorbit despre victoria cu Makarova și revenirea fantastica, de la set și 4-0, dupa care a caștigat 7 game-uri consecutive. "Nu s-a legat jocul de la inceput, dar…

- In urma cu an de zile, Australian Open pleca la drum cu Kerber, Serena si Radwanska drept primele trei favorite. De atunci, multe s-au schimbat: americanca a devenit mama si a declarat forfait la editia din 2018, in timp ce nemtoaica si poloneza inca isi cauta gloria de altadata. Eliberata de presiunea…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat a doua oara turneul de categorie WTA, International Shenzhen Open, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-0, pe detinatoarea titlului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6. Acesta este al 16-lea trofeu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat turneul de la Shenzen, China, contra cehoaicei Katerina Siniakova, locul 47, scor 6-1, 2-6, 6-0, dupa un meci disputat intr-o sala. (Detalii aici) Dupa meci, la festivitatea de premiere, Simona Halep a vorbit despre planurile pe care le are pentru anul acesta, spunand…

- HALEP - SINIAKOVA LIVE în finala WTA Shenzhen. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va înfrunta pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea titlului, în finala Shenzhen China Open. Meciul este LIVE VIDEO…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala turneului de la Shenzen, China, dupa ce a trecut de Irina Begu, locul 43 WTA, scor 6-1, 6-4. (Detalii aici) Dupa meci, pe teren, Simona a vorbit despre finala de sambata, unde poate da peste Maria Sharapova sau peste Katerina Siniakova, cea care a invins-o…

- Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Shenzen dupa ce a invins-o pe Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, scor 3-6, 6-1, 6-2. (Detalii AICI) Dupa meci, la interviul acordat pe teren, Simona a vorbit despre duelul cu favorita publicului, despre tactica pe care a abordat-o și…

- Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Shenzen dupa ce a invins-o pe Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, scor 3-6, 6-1, 6-2. (Detalii AICI) Victoria Simonei și calificarea in sferturi inseamna foarte mult pentru jucatoarea noastra, care este sigura ca la Australian Open, primul…

- Simona Halep încheie anul 2017 cu dreptul, ea reușind sa câștige ultima partida din an, finala turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda).Adversara româncei a fost Karolina Pliskova, ocupanta locului 4 WTA, pe care a învins-o în doua seturi.Numarul…

- Simona Halep, locul I WTA, a declarat, duminica, dupa ce a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin, ca i s-a transmis ca de obicei invingatoarea competitiei thailandeze se impune apoi la Australian Open."Sunt fericita ca am castigat ambele partide. Cineva mi-a spus ca daca o sa castig…

- Jucatoarea de tenis din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a invins o in finala, pe Karolina Pliskova Cehia . Meciul a fost castigat de sportiva din Constanta in doua seturi, scor 6 2, 6 3.Reamintim…

- Statistica incepe in 1975, deoarece pe 3 noiembrie 1975 a fost introdus sistemul standardizat al ierarhiei WTA: Chris Evert este, asadar, prima din aceasta lista, iar numele care apare cel mai des este Steffi Graf - cu opt reusite. Cum s-ar proiecta urmatorul sezon al Simonei? Datele se…

- SIMONA HALEP ELINA SVITOLINA LIVE DIGI SPORT. Aici vezi LIVE VIDEO STREAM ONLINE SIMONA HALEP ELINA SVITOLINA DIGI SPORT. SIMONA HALEP si ELINA SVITOLINA s-au mai intalnit de patru ori, scorul fiind egal, 2-2. Simona Halep a castigat prima confrunatre cu Elina Svitolina, in 2013, insa a pierdut doua…

- "A fost un meci excelent. Cred ca a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. A fost greu, pentru ca ea m-a batut la Beijing. Dar și eu am invins-o la Toronto și m-am gandit la acest meci. Citeste si SIMONA HALEP, debut cu victorie la Turneul Campioanelor 2017Am jucat bine.…