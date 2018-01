Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Olaru si partenera sa, ucraineanca Olga Savciuk, au fost eliminate, vineri, turul al doilea al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.Olaru si Savciuk au fost invinse de sportivele cehe Lucie Safarova si Barbora Strycova, favoritele numarul 4, scor 6-2, 6-2, anunța News.ro.…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a reușit sa se califice în turul al treilea al primului Grand Slam din an, Australian Open.Românca a reușit sa o învinga pe Yulia Putintseva în turul doi, în trei seturi, cu scorul 1-6, 6-2, 6-3.Cu toate ca primul…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-BOUCHARD Click aici pentru a vedea Simona Halep - Eugenie Bouchard Simona Halep joaca miercuri al doilea sau meci la Autralian Open 2018, impotriva canadiencei Eugenie Bouchard. Simona vine dupa doua zile pline, marcate de incertitudini cauzate de accidentarea…

- Ce zice Eugenie Bouchard despre meciul cu Simona Halep, programat joi dimineața in turul 2 de la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2018. Jucatoarea din Canada a prefațat partida impotriva liderului WTA și explica ce așteptari are de la acest joc. „Ma bucur mult ca voi juca impotriva numarului…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca marți dimineața, de la ora 05:30, in turul la Australian Open, impotriva australiencei Destanee Aiava, locul 193 WTA. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. liveTEXT Simona Halep - Destanee Aiava Simona Halep este la primul turneu de Grand Slam…

- Marti dimineata va incepe aventura Simonei Halep la primul turneul de Grand Slam al anului, cu meciul contra australiencei de 17 ani Destanee Aiava, locul 183 WTA. Partida este programata in jurul orei 05:30 pe Rod Laver Arena, dupa intalnirea dintre Karolina Pliskova si Veronica Royg, urmata de duelul,…

- Roger Federer este modest și considera ca la varsta lui nu mai poate fi considerat un favorit la castigarea unui turneu de Mare Slem, mai ales in fata unor jucatori precum Rafael Nadal sau Novak Djokovic. Cu toate acestea,campionul elvețian a subliniat ca va face tot posibilul pentru a castiga Australian…

- Prezenta la Melbourne pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, constanteanca Simona Halep, numarul 1 mondial si principala favorita a intrecerii, a participat si la ziua dedicata copiilor, pusa in scena de organizatori, unde s a intalnit cu supereroii Spider Man Omul Paianjen ,…

- Inainte de debutul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep (1 WTA) a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca reprezentantii sai discuta cu mai multe companii pentru alegerea noului partener tehnic si ca deocamdata nu este nimic semnat. "Partea de outfit este foarte importanta…

- Mihaela Buzarnescu vs Lesia Tsurenko 6-2; 5-1 Meciul a fost intrerupt din cauza ploii, la scorul de 6-2… Prima confruntare dintre Mihaela Buzarnescu și Lesia Tsurenko are loc in semifinalele ultimului turneu dinaintea „Australian Open” (primul Grand Slam al anului 2018)… Buzarnescu a inceput noul…

- Americanca Venus Williams, finalista de anul trecut si cap de serie 5 la turneul de tenis Australian Open, va primi in primul tur replica elvetiencei Belinda Bencic, care nu a niciodata trecut de turul 2 in primul Grand Slam al anului, la Melbourne, relateaza site-ul competitiei. In absenta…

- Simona Halep si echipa sa au ajuns la Melbourne, pentru primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care se va disputa intre 15 si 28 ianuarie. "Bucuroasa ca m am intors la Melbourneldquo;, a postat numarul 1 mondial pe o retea de socializare. Pregatirea constantencei a intrat in linie dreapta.…

- Spaniolul Rafael Nadal, 31 de ani, liderul clasamentului ATP finalistul de anul trecut este gata pentru ediția din 2018 de la Australian Open, care va debuta pe 15 ianuarie. Pentru aceasta ediție, Nadal, care a caștigat turneul in 2009 pregatește o schimbare importanta pentru aceasta ediție. ...

- Intr-un sport in care e foarte greu sa atingi inațimile, o sportiva din Bihor se ambiționeaza sa urce an de an. Pe langa talent și munca, in tenis ai nevoie și de o consistenta susținere financiara pentru a putea aborda turneele care iți aduc punctele necesare. Irina Maria Bara a inceput…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Timea Bacsinszky, semifinalista editiei trecute a turneului de la Roland Garros, a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca nu va lua parte la Openul Australiei 2018, nefiind complet refacuta dupa problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele luni. …

- Fostul lider mondial Serena Williams a anuntat, vineri, ca nu va participa la turneul de Grand Slam de la Australian Open, pe care l-a castigat in 2016, din cauza faptului ca nu s-a refacut din punct de vedere fizic.

- DIGI SPORT LIVE VIDEO Sabalenka are partide bune la Shenzhen, obtinand doua victorii destul de clare, 6-4, 6-4, cu Monica Niculescu si 6-1, 6-0, cu Danka Kovinici din Muntenegru. Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-2, pe chinezoaica Ying-Ying Duan, locul…

- Scoțianul Andy Murray, 30 de ani, a anunțat ca nu va participa la turneul de la Australian Open, primul de Grand Slam al anului. Fostul lider ATP, actual loc 16, are in continuare mari probleme medicale, fiind accidentat de mai bine de 6 luni la șold și jucand ultimul meci oficial la Wimbledon. Acesta…

- Trei jucatoare sunt in carti pentru prima pozitie in tenisul feminin in prima saptamana din 2018, care aduce automat statutul de principala favorita la Australian Open, turneu care tine cont pentru capii de serie doar de clasamentul oficial de pe data de 8 ianuarie - spre deosebire de Wimbledon…

- Simona Halep, pregatita pentru Australian Open: ”Locul 1 si un titlu de Grand Slam e tot ce-si poate dori un jucator de tenis”. Simona Halep a terminat anul 2017 in forța, reușind sa se impuna fara prea mari emoții in turneul demonstrativ din Thailanda. Acum, Simona Halep se gandește la 2018 și, in…

- Halep a invins-o pe Pliskova in finala din Thailanda Cea mai buna jucatoare a lumii a demonstrat ca se afla intr-o forma de zile mari și așteapta cu incredere startului sezonului: Simon Halep – Karolina Pliskova 6-2, 6-3. Sportiva din Constanța s-a impus fara emoții și în finala…

- Ce spune Simona Halep despre posibilitatea de a caștiga Australian Open 2018. Tradiția spune ca cel se impune in Thailanda va invinge la Melbourne. Halep, 26 de ani, 1 WTA, tocmai a caștigat turneul demonstrativ de la Hua Hin . Tradiția spune ca sportiva care se impune la turneul thailandez va caștiga…

- Ana Kournikova, in varsta de 36 de ani, si partenerul ei, cantaretul spaniol Enrique Igelsias, 42 de ani, au tinut sarcina secreta. Anna Kurnikova si Enrique Iglesias au o relatie din 2001, dar nu au confirmat niciodata ca ar fi casatoriti. Nicholas si Lucy sunt primii lor copii. Ana…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetsova, 32 de ani, locul 12 WTA, nu va participa la Australian Open, au confirmat, vineri, organizatorii primului Grand Slam din 2018, potrivit Reuters. Kuznetsova a suferit la US Open doua accidentari la mana si ...

- Romania va fi reprezentata de sase jucatoare si un jucator pe tablourile principale de simplu ale primului turneu de Grand Slam al anului 2018, Australian Open, care se va derula in perioada 15 28 ianuarie. Este vorba de liderul mondial al clasamentului feminin, constanteanca Simona Halep, de Sorana…

- La 36 de ani, Serena a nascut in septembrie si urmeaza sa revina in circuit in ianuarie. Iar Venus (37 de ani) a jucat doua finale de Grand Slam in 2017, la Australian Open si la Wimbledon.Prin comparatie, la 26 de ani, Simona Halep vorbeste deja despre finalul carierei sale! Intr-un interviu…

- La 36 de ani, Serena a nascut in septembrie si urmeaza sa revina in circuit in ianuarie. Iar Venus (37 de ani) a jucat doua finale de Grand Slam in 2017, la Australian Open si la Wimbledon.

- Fosta mare jucatoare de tenis Chris Evert a fost intrebata de reprezentantul site-ului oficial al WTA pe cine ar miza ca va caștiga in premiera un turneu de Mare Șlem in 2018. Americanca a nominalizat-o pe Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA). “O aleg pe Simona Halep, pentru ca ar fi putut sa caștige…

- Comitetul turneelor de Grand Slam a decis sa reduca numarul capilor de serie de la 32 la 16 incepand din 2019. Decizia se va aplica tablourilor feminine si masculine, pentru ca primele tururi la Wimbledon, US Open, Australian Open si Roland Garros sa devina mai atractive. Cu 32 de capi de serie, cei…

- Boris Becker a devenit, in 1985, cel mai tanar caștigator din istoria Wimbledon-ului, la 17 ani și jumatate. Acum, viata lui se invarte in jurul Londrei si pare ca nu vrea sa mai auda de tara natala."Probabil nu ma voi mai intoarce in Germania. Am pasaport german, dar nu ma simt german.…

- Comitetul turneelor de Grand Slam a decis sa reduca numarul capilor de serie de la 32 la 16 incepand din 2019, informeaza news.ro care citeaza AFP. Decizia se va aplica tablourilor feminine si masculine, pentru ca primele tururi la Wimbledon, US Open, Australian Open si Roland Garros sa devina mai atractive.

- Comitetul turneelor de Grand Slam a decis sa reduca numarul capilor de serie de la 32 la 16 începând din 2019, informeaza AFP. Decizia se va aplica tablourilor feminine si masculine, pentru ca primele tururi la Wimbledon, US Open, Australian Open si Roland Garros sa devina mai…

- Decizia se va aplica tablourilor feminine și masculine, Wimbledon, US Open, Australian Open și Roland Garros, astfel incat meciurile din primele tururi sa devina si ele mai atractive. In formatul actual, cu 32 de capi de serie, cei mai buni jucatori au șanse mai mari sa treaca de primele tururi.…

- Comitetul turneelor de Grand Slam a decis sa reduca numarul capilor de serie de la 32 la 16 incepand din 2019, informeaza AFP.Decizia se va aplica tablourilor feminine si masculine, pentru ca primele tururi la Wimbledon, US Open, Australian Open si Roland Garros sa devina mai atractive.…

- Decizia se va aplica tablourilor feminine si masculine, pentru ca primele tururi la Wimbledon, US Open, Australian Open si Roland Garros sa devina mai atractive. Cu 32 de capi de serie, cei mai buni jucatori au sanse mai mari sa treaca de primele tururi. Daca formula s-ar fi aplicat din 2018, numarul…

- Boris Becker, descoperit și lansat de Ion Țiriac, a devenit, in 1985, cel mai tanar caștigator din istoria Wimbledon-ului, la 17 ani și jumatate. Fostul sportiv german vorbeste intr-un documentar ARD despre relatia cu miliardarul roman. Printre altele, a facut si o dezvaluire interesanta. Ion…

- Un calcul al jurnalistilor americanil de la "Tennismash" arata ca Simona Halep (Romania) ocupa locul 14 in clasamentul jucatorilor de tenis cu cei mai multi suporteri in mediul online! In schimb, daca ne raportam doar la circuitul WTA, Simona este a 7-a cea mai iubita jucatoare, fiind depasita doar…

- Serena Williams a revenit in sala de antrenamente la doua luni distanta dupa ce a adus pe lume primul ei copil. Americanca intentioneaza sa se intoarca in circuitul profesionist la inceputul anului viitor, pentru a-si apara titlul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

- Tenismenul Stan Wawrinka (7 ATP) si-a reluat antrenamentele dupa accidentarea suferita la genunchi. Elvetianul de 32 de ani a jucat ultima oara in iulie, la Wimbledon, unde a fost invins in turul I, de rusul Danil Medvedev. "Primul antrenament din iulie. Atat de fericit si de nerabdator", a postat…

- Fosta jucatoare de tenis Chris Evert a declarat ca ar fi socata daca Simona Halep nu va castiga un turneu de Grand Slam in 2018, informeaza Times of India.“As fi socata daca Simona nu va castiga in Grand Slam anul viitor. A avut un an foarte bun. Ar fi trebuit sa castige French Open, ar fi…

- Jurnalistii americani nu îi arata respectul cuvenit Simonei, protestând fata de modul în care este întocmit clasamentul condus de constanteanca în tenisul feminin. Pe site-ul ESPN a aparut un amplu material în care se cere schimbarea sistemului de punctaj, pentru…

- Jucatoarea de tenis Martina Hingis, liderul ierarhiei mondiale de dublu si cvintupla campioana de Grand Slam la simplu, se va retrage din activitate la finalul Turneului Campioanelor de la Singapore. In varsta de 37 de ani, elvetianca si-a mai anuntat retragerea din tenis de doua ori, in…

- Elvețianca Martina Hingis, vedeta circuitului profesionist feminin de tenis in anii ’90, a decis sa se retraga la finalul ediției din acest an a Turneului Campioanelor, la care participa in proba de dublu, alaturi de partenera sa, taiwaneza Yung-Jan Chan, anunța cotidianul sportiv Marca, citat de Agerpres.…

- Dupa un an in care Karolina Pliskova și Simona Halep au ajuns pe primul in clasamentul WTA, fara sa caștige un turneu de Grand Slam, legendara Chris Evert propune o schimbare in sistemul de punctaj. Fosta jucatoare din Statele Unite considera ca sportivele care se impun la turneele majore (Australian…