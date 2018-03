Simona Halep, la un pas de FINALA la Indian Wells. Joc de totul sau nimic cu japoneza Naomi Osaka/ LIVE

Stiri pe aceeasi tema

- Daria Kasatkina s-a calificat in finala turneului de la Indian Wells. Rusoaica a invins-o in trei seturi (4-6, 6-4, 7-5) pe americanca Venus Williams (37 de ani, locul 8 WTA). Daria Kasatkina (20 de ani, locul 19 WTA) bifeaza astfel a doua ei finala din 2018. Pe prima a disputat-o in februarie, la…

- Dupa ce Simona Halep si japoneza Naomi Osaka au reusit sa se califice in penultima faza a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, au fost stabilite si celelalte doua semifinaliste. Daria Kasatkina, simpatica jucatoare de 20 de ani din Rusia, clasata pe locul 19 WTA, a obtinut o…

- Naomi Osaka nu se va putea baza pe avantajul celorlalte meciuri in disputa cu Simona Halep. Vremea se va racori la Indian Wells, iar Simona Halep va fi avantajata din acest punct de vedere, jucatoarea japoneza mizand de multe ori pe caldura sufocanta care le bloca

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Halep se desprinde la 1.120 de puncte de Wozniacki daca se califica in finala de la Indian Wells Calificarea intr-o finala…

- Japoneza [1] impresioneaza printr-un joc in forta, bazat pe servicii devastatoare (este deja pe locul 8 in topul all-time al jucatoareler care au transformat mingea intr-o racheta, lovind-o cu 201 km la ora/2016, la US Open) – deloc surprinzator, gandindu-ma la inalțimea sa (1,80 m); are un stil de…

- Venus Williams, numarul 8 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, învingând-o în doua seturi, 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro (nr.

- Simona Halep, liderul WTA a postat pe Twitter o imagine cu una dintre actrițele sale favorite, Elisabeth Shue. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. Simona Halep profita de notorietate…

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a invațat din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de facut pentru a ajunge in finala Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams – Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei ...

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, sambata, dupa ora 05.30, cu japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida aceasta este ultima a zilei de vineri (la Indian Wells), pe arena principala,titreaza News.ro. Inaintea meciului…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca sambata, in jurul orei 05:30, impotriva lui Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA), semifinalele turneului de la Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. …

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 27.Venus Williams s-a impus dupa un meci care…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Turneul de la Indian Wells. Kerber a fost nimicita de Kasatkina in mai puțin de o ora! Nemțioaca Angelique Kerber a suferit o infrangere categorica in fața rusoaicei Daria Kasatkina (0-6, 2-6), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost una dintre cele mai usturatoare corecții…

- Ce l-a suparat pe Darren Cahill. Antrenorul Simonei Halep a reacționat dur dupa ce Serena Williams și Venus Williams s-au confruntat in turul 3 la Indian Wells. Darren Cahill critica regulamentul WTA și considera ca Serena trebuia sa fie principala favorita la acest turneu, primul de la revenirea dupa…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martici, 51 WTA, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3. (Detalii aici) In semifinale, Simona Halep o va intalni pe Naomi Osaka. Japoneza de 20 de ani a produs una dintre marile surprize ale turneului și…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Numarul 1 mondial, Simona Halep, o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells. Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai duelat de trei ori, in ...

- O noua eliminare neașteptata la Indian Wells! Karolina Pliskova, nr. 5 WTA, a fost eliminata, joi, de Naomi Osaka, nr. 44 WTA, astfel ca Simona Halep se va duela din nou cu japoneza, in semifinalele turneului din California, la nici doua luni dupa ce a invins-o in optimile de finala de la Australian…

- Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. Simona Halep și Naomi Osaka s-au…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca astazi, in jurul orei 22:00, impotriva Petrei Martic (27 de ani, 51 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep a…

- Caroline Wozniacki a fost eliminata de la Indian Wells de Daria Kasatkina. O grija in minus pentru Simona Halep. Liderul mondial iși intarește poziția in clasamentul mondial, dupa ce Caroline Wozniacki a pierdut, in zorii acestei zilei, la Indian Wells, 4-6, 5-7 cu rusoaica Daria Kasatkina, dupa un…

- La Indian Wells, Simona Halep si Caroline Wozniacki poarta un duel de la distanta pentru prima pozitie in clasamentul WTA. In optimi, meciurile celor doua ajung sa fie programate in aceeasi zi. Wozniacki va juca, din nou, ca si in meciul inaugural, pe Stadium 2, in timp ce Halep, din postura…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul III al turneului dupa ce a trecut de cehoaica Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora și 15 minute de joc (Detalii aici). In turul urmator va juca impotriva Carolinei Dolehide, 19 ani, locul 165 WTA. Dupa meci, Simona a vorbit despre…

- Jucatoarele românce ajung sa se lupte înca din prima runda a turneului de la Indian Wells. Monica Niculescu și Sorana Cîrstea se lupta chiar din primul turnal turneului.Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari, dupa victorii cu americanca Ann Li si italianca…

- Organizatorii turneului de la Indian Wells au realizat un articol pe site-ul oficial al turneului in care au preconizat ca Simona Halep va ajunge minimum in semifinalele competitiei din SUA. Liderul mondial WTA a inceput anul foarte bine si a ajuns in finala de la Australian Open, iar organizatorii…

- Simona Halep s-a reintalnit in SUA cu antrenorul Darren Cahill. Cei doi nu se mai vazusera de aproximativ o luna, de la Australian Open. Cahill o va asiata pe Halep la turneele de la Indian Wells și Miami.

- Ucraineanca Elina Svitolina, nr. 4 mondial, o va intalni in semifinalele turneului de tenis WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 de dolari, pe germanca Angelique Kerber, nr. 9 mondial, informeaza Agerpres. Joi, in sferturile de finala al turneului de la Dubai, Svitolina a invins-o in doua…

- Simona Halep (26 de ani) se pregateste sa revina pe primul loc in ierarhia mondiala, dar vestile privind starea ei de sanatate nu sunt cele mai bune. Vlad Predescu, unul dintre doctorii care a tratat-o pe Simona, a dezvaluit ca accidentarea suferita de constanteanca la Australian Open, care a recidivat…

- Cu banii câstigati la Australian Open, Halep a intrat în Top 10 all-time, depasind suma de 22,5 milioane de dolari. La Melbourne, Simona Halep a încasat 1,6 milioane de dolari. Per total, românca a urcat spectaculos în clasamentul celor mai bogate tenismene din…

- Simona "Halep invinge si convinge", a titrat publicatia sportface.it, dupa sucesul romancei in fata japonezei Naomi Osaka, in optimile de finala ale Australian Open."Toate meritele sunt ale favoritei principale: Halep a ratat putin si a profitat de o zi alfel decat pozitiva a adversarei pentru…

- Simona Halep iși continua parcursul fara greșeala la Australian Open. Numarul unu WTA s-a calificat fara emoții in sferturile de finala ale competiției de la Melbourne, dupa ce a invins-o in doua seturi pe japoneza cu radacini haitiene, Naomi Osaka, scor 6-3, 6-2.

- Simona Halep este liderul clasamentului mondial WTA, dar conduce și într-o alta ierarhie în primul Mare Șlem al anului, la Australian Open. Simona Halep, care s-a calificat luni în sferturile de finala ale competiției, a trecut de Naomi Osaka din Japonia în doar 80…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. La conferința de presa de dupa meci, Simona Halep a dezvaluit ca a avut mari probleme in noaptea de dinaintea meciului și ca nu s-a putut odihni din cauza durerilor. Liderul…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. Simona Halep a jucat extrem de bine, a lovit excelent, mingile trimise de ea au fost excelent plasate și Osaka nu a avut replica in multe momente. In setul doi, la 4-2, Simona…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Melbourne, reușind astfel sa-și egaleze cea mai buna performanța la Australian Open. Deși accidentata la glezna și epuizata dupa o prima saptamana in care a stat ore bune pe teren, liderul mondial a invins-o lejer pe Naomi Osaka.In…

- Simona Halep a caștigat lejer in fața japonezei Naomi Osaka, in ciuda accidentarii de la glezna, care inca o chinuie pe romanca. Liderul mondial s-a calificat in sferturile turneului de la Melbourne, dupa o victorie in doua seturi, scor 6-3, 6-2."A fost un meci excelent, am jucat bine cel…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, azi, la Melbourne, dupa ce a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2.Simona a inceput atenta meciul. In primele game-uri, Osaka a avut patru…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka (20 de ani), poziția a 72-a in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 08:00, in optimile de finala ale turneului Australian Open. Deși este mai slab cotata decat campioana noastra, jucatoarea din Asia este cunoscuta pentru agresivitatea…

- UPDATE Japoneza a inceput mai bine partida și a caștigat primul set pe serviciul sau.Simona Halep, locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, joaca in optimi la Australian Open 2018. Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai intalnit de doua ori. Prima intalnire a fost in turul…

- Simona Halep va juca in "optimile" de la Australian Open cu Naomi Osaka (20 de ani/72 WTA), luni dimineața nu inainte de ora 8:00, insa nu mulți știu și partea nevazuta a tinerei jucatoare. Japoneza spune ca ar un umor foarte bine dezvoltat pe care nu multa lume il ințelege. "Trebuie sa recunosc ca…

- Organizatorii de la Australian Open au anuntat programul zilei de luni, meciul dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (71 WTA) urmand sa fie ultimul meci al zilei (n.r. al patrulea) de pe "Margaret Court Arena".

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Lupta pentru menținerea in fruntea clasamentului WTA este insa…

- WTA a ales Halep – Davis meciul turneului de la Australian Open. Pe contul de Facebook, cei care raspund de circuitul feminin au decis ca disputa din turul 3 de la Melbourne din romanca și sportiva din SUA intrunește toate condițiile: spectacol, suspans, drama. Simona Halep, 26 de ani și locul 1 WTA,…

- Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open, dupa 48 de game-uri, 3 mingi de meci salvate si trei sanse ratate de a inchide o partida ce a durat trei ore si 44 de minute. Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, s-a calificat, sambata dimineata, in optimile de…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat entuziasmat de victoria Simonei Halep la Australian Open, dupa aproape patru ore de joc. „Opriți asta! E inuman!”, nu m-aș fi putut abține sa strig daca eram pe Rod Laver Arena, cu toate ca vedeam mai mult decât meciul de tenis…

- SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. În turul al treilea la Melbourne, Halep o va înfrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA). Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a…