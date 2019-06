Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre de la Roland Garros, romanca Simona Halep, o va intalni pe ucraineanca Lesia Turenko in runda a treia a turneului parizian, dupa ce aceasta a dispus vineri de sarboaica Aleksandra Krunic cu 5-7, 7-5, 11-9. Turenko (30 ani, 27 WTA) s-a impus dupa trei ore de joc efectiv, meciul fiind…

- Simona Halep (27 de ani / 3 WTA) a vorbit despre duelul din primul tur de la Roland Garros cu Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA). Ziua și ora intalnirii inca n-au fost anunțate, dar cel mai probabil meciul se va juca luni. „Va fi un meci diferit fața de cel de la Cincinnati pentru ca acum e pe zgura,…

- Simona Halep ia startul la Roland Garros 2019 din pozitia de campioana en-titre, astazi, joi, avand loc tragerea la sorți in care iși afla prima adversara. Patru romance si Marius Copilsunt pe tabloul principal.

- Simona Halep a declarat ca nu se considera favorita competitiei si crede ca lista jucatoarelor care pot castiga Roland Garros este foarte mare. Simona Halep, momente de relaxare la Paris. Cu cine apare campioana in poza "Vad toate adversarele la acelasi nivel, asa ca pentru mine este…

- Nipona Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA) exulta dupa eșecul suferit de Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) in finala de la Madrid. Daca ar fi caștigat, romanca ar fi depașit-o in fruntea clasamentului mondial. Osaka a vorbit deschis despre poziția de lider WTA intr-o conferința de presa susținuta la Roma.…

- Sportiva l-a identificat in luna mai 2018, atunci cand agresorul a fost arestat in urma unui denunț anonim. De atunci, au urmat mai multe audieri, iar peultima dintre ele a fost in luna februarie cand Petre Kvitova a absentat de la meciurile de Fed Cup dintre Romania și Cehia pentru a putea merge…

- Jucatoarea americana Taylor Townsend, locul 96 WTA, venita din calificari, a acces, joi, in turul doi al turneului Miami Open, faza in care o va intalni pe Simona Halep, relateaza News.ro.Citește și: Președintele FRF, Razvan Burleanu, s-ar mulțumi și cu un punct in urma meciului cu Suedia…

- Bianca Andreescu (60 WTA/18 ani), jucatoare care reprezinta Canada, a vorbit in termeni foarte frumoși despre Simona Halep și spune ca se considera romanca. „Simona este o jucatoare incredibila, a reușit atat de multe in cariera! Cand a caștigat Roland Garros a fost foarte emoționant, in special pentru…