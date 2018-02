Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu, a anuntat lotul cu care va „ataca” reprezentativa Canadei, la Cluj, in zilele de 10 si 11 februarie, intr-un meci din primul tur al Grupei Mondiale ll. Astfel, au raspuns pozitiv convocarii Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Grand Slam la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- Stere Halep a pupat-o cu foc pe Simona. Reintregirea familiei Halep, pe aeroport. Seniorul familiei, care a urmarit meciul cu Caroline Wozniacki intr-o cafenea din Constanța, considera ca fiica lui a trecut peste șocul pierderii finalei de la Melbourne. In Australia, la primul turneu de Mare Șlem al…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. „Am avut mari emotii,…

- "Jucatoarea din Romania, care va juca finala cu Wozniacki, poarta o rochie cumparata de pe un site chinezesc, deoarece și-a incheiat contractul cu fostul sponsor. Deși nu a caștigat niciodata un Grand Slam și are 27 de ani, Simona Halep este in prezent cea mai buna jucatoare de tenis din lume. Sau,…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Mesajul Alexandrei Dulgheru, dupa meciul Halep – Davis. ”Nu vreau sa fiu vreodata antrenor”. Curg vorbe din toate parțile lumii, dupa meciul epic al Simonei Halep, sportiva calificata in optimile de finala la Australian Open. Alexandra Dulgheru, colega Simonei din echipa de Fed Cup, a scris pe contul…

- Australian Open. Simona Halep - Eugenie Bouchard. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. Halep si-a asigurat…

- Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat orele de disputare ale meciurilor celor trei romance calificate in turul doi la competitiai de Mare Slem de la Antipozi. Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au acces in turul al doi.

- Simona Halep o va intalni pe Eugenie Bouchard in turul 2 de la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2018. Jucatoarea din Canada a prefațat partida impotriva liderului WTA și explica ce așteptari are de la acest joc. "Ma bucur mult ca voi juca impotriva numarului 1 mondial. Voi folosi acest meci…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, va juca in prima runda a turneului de Grand Slam de la Australian Open cu Destanee Aiava (193 WTA), reprezentanta a gazdelor, in varsta de 17 ani. In turul secund, castigatoarea din cele doua va juca impotriva invingatoarei dintre Eugenie…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Timea Bacsinszky, semifinalista editiei trecute a turneului de la Roland Garros, a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca nu va lua parte la Openul Australiei 2018, nefiind complet refacuta dupa problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele luni. …

- Cota zilei din tenis 30 decembrie 2017. Serena Williams revine pe teren! Pentru pariul zilei din tenis vom analiza meciul revenirii Serenei Williams, care se va duela azi de la ora 15:00 cu Jelena Ostapenko, in turneul demonstrativ de la Abu Dhabi. Intalnirea se anunța a fi cu siguranța una spectaculoasa,…

- Care este una dintre principalele realizari ale Clujului in 2017, potrivit lui Emil Boc Extinderea capacitații Salii Polivalente a fost o masura cheie pentru 2017, crede primarul Emil Boc. Primarul Emil Boc este de parere ca extinderea capacitații Salii Polivalente, de la 7.300 la 9.600 de locuri,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va evolua si in proba de dublu la turneul de la Shenzhen (China), care deschide sezonul pentru ea, alaturi de compatrioata sa Irina Begu,...

- Simona Halep – Karolina Pliskova (duminica, ora 13.00), finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, o va infrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), in finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship,…

- Simona Halep a racit. Jucatoarea de tenis a urmarit la TV parada de 1 decembrie, eveniment dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Numarul 1 mondial a preferat sa nu iasa din casa pentru ca starea ei de sanatate sa nu se deterioreze, mai ales ca peste câteva zile va pleca la turneul demonstrativ…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, la Gala Asociatiei Presei Sportive (APS), ca 2017 a fost de departe cel mai bun an din cariera sa de pana acum, tinand cont ca la finalul acestuia a urcat pe locul 1 in clasamentul mondial. "2017 a fost cel mai bun an pentru mine de departe. Dar in acelasi…

- Meciul dintre Romania si Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, nu o va avea printre participante si pe Eugenie Bouchard (locul 81 WTA), una dintre cele mai cunoscute jucatoare din echipa oaspete. Sportiva in varsta de 23 de ani a ales sa nu vina alaturi de colegele sale la Cluj-Napoca, preferand…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Canada, contand pentru primul tur al Grupei Mondiale II a FED CUP by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro . Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) și 75 lei (inel 3). Pe o comanda pot fi achiziționate…

- Alina Tecsor (38 de ani) traieste tenisul la prezentul continuu. Se hraneste de peste 20 de ani cu agitatia specifica sportului alb si, odata intrata in vartejul care o invaluie neincetat, isi canalizeaza toata stiinta pentru a pune umarul la progresul unui fenomen de traditie in Romania. A fost…

- Stadionul lui CFR Cluj iși va extinde capacitatea Arena din Gruia iși va mari capacitatea in viitorul apropiat. Anunțul a fost facut de managerul sportiv al ”feroviarilor”, Bogdan Mara. Planul de modernizare al stadionului prevede consolidarea peluzei, care a fost închisa din motive de securitate,…

- Razvan Itu, vicepresedinte al Federatiei Romane de Tenis, a declarat, ieri, pentru News.ro, ca intalnirea Romania - Canada, din Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei se va disputa pe suprafata rapida, la BT Arena din Cluj. "Suprafata pe care am trecut-o in chestionarul ITF este hard. Cat despre componenta…

- Drumul spre calificare trece prin Turcia. Campioana U-BT, fața in fața cu Istanbul BBSK Duel de foc pentru campioana U-BT Cluj in Fiba Europe Cup. Echipa lui Mihai Silvașan joaca in Turcia cu Istanbul BBSK, miercuri, de la ora 16:00, in etapa a patra din Grupa E. Miza jocului va fi extrem de mare,…

- România va întâlni Canada la Cluj-Napoca, în turul 1 al Grupei Mondiale II, din 10-11 februarie 2018. Meciurile se vor disputa la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, care a mai gazduit alte doua întâlniri ale echipei de Fed Cup a României,…

- Imaginile cu Simona Halep care se bucura de vacanța au fost postate pe o rețea de socializare de catre o prietena buna a sportivei. Dupa ce a reușit sa incheie anul 2017 pe locul 1 WTA, Halep se afla intr-o perioada de refacere și relaxare inainte de sezonul care va urma si care il va incepe la Shenzhen.…