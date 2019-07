Stiri pe aceeasi tema

- Campioana de la Wimbledon s-a intors in orașul natal și a fost sarbatoare mare la Constanța! Simona Halep le-a prezentat oamenilor trofeul caștigat in premiera de o romanca la turneul londonez.

- Constanta o sarbatoreste, sambata, 20 iulie, pe Simona Halep, castigatoare cu putin timp in urma a prestigiosului turneu de la Wimbledon. Marea campioana si a adaugat, astfel, in palmares al doilea trofeu de Mare Slem, dupa cel de la Roland Garros, de anul trecut, si este un model, atat sportiv, cat…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) e cotata cu a treia șansa la ultimul turneu de Mare Șlem al anului, cel de la US Open. Simona Halep pornește cu a treia șansa la caștigarea US Open in viziunea bookmakerilor. Campioana de la Wimbledon are o cota de 8,50. Mai bine stau doar americanca Serena Williams (37…

- Simona Halep a prezentat fanilor din Romania, miercuri seara, pe Arena Naționala, trofeul cucerit la Wimbledon. La festivitate, campioana de la All England Club a anunțat ca, dupa ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, va merge in țara, pentru a incuraja cat mai mulți copii sa joace tenis.Constanțeanca…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 4 in clasamentul WTA, a prezentat trofeul castigat la turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Slem din cariera dupa Roland Garros, miercuri seara, in cadrul unei ceremonii organizate pe Arena Nationala din Capitala la care au participat aproximativ 20.000…

- La evenimentul care a avut loc la Arena Naționala din Capitala, Simona Halep a vorbit despre planurile pe care le are. Sportiva iși dorește ca foarte mulți copii sa se indrepte catre tenis și sa devina campioni. Simona Halep și-a prezentat trofeul caștigat la turneul de la Wimbledon in fața fanilor…

- Simona Halep, 27 de ani, traiește cel mai mare triumf al carierei. Succesul de la Wimbledon, al doilea Mare Șlem din palmaresul sportivei din Constanța, il depașește ca intensitate pe cel realizat in 2018 la Roland Garros. Simona Halep a realizat azi, inaintea finalei masculine dintre Roger Federer…

- Invinsa clar sambata de Simona Halep in finala de la Wimbledon, Serena Williams, care incerca sa egaleze recordul de victorii in turneele de Mare Slem, a parut "coplesita de asteptarile sale si...