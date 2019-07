Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va prezenta publicului din Romania trofeul cucerit sambata la Wimbledon, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, 17 iulie, incepand cu ora 19:00,...

- Simona Halep va ajunge luni, la ora 17.00, in Romania si va fi primita la Salonul Oficial al Aeroportului International Henri Coanda, unde accesul este restricționat fanilor. Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, 6-2,…

- Invinsa clar sambata de Simona Halep in finala de la Wimbledon, Serena Williams, care incerca sa egaleze recordul de victorii in turneele de Mare Slem, a parut "coplesita de asteptarile sale si publicului", comenteaza BBC. "La fel ca in finala pierduta anul trecut in fata lui Angelique…