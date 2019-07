Stiri pe aceeasi tema

- Constanta o sarbatoreste, sambata, 20 iulie, pe Simona Halep, castigatoare cu putin timp in urma a prestigiosului turneu de la Wimbledon. Marea campioana si a adaugat, astfel, in palmares al doilea trofeu de Mare Slem, dupa cel de la Roland Garros, de anul trecut, si este un model, atat sportiv, cat…

- Primaria Constanta a anuntat programul evenimentului organizat sambata, in orasul de la tarmul marii, in cadrul caruia Simona Halep va prezenta constantenilor si turistilor trofeul cucerit la...

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) iși continua turul de forța prin țara dupa caștigarea titlului de la Wimbledon. Dupa evenimentul fastuos petrecut zilele trecute pe Arena Naționala, Simona Halep iși va prezenta azi trofeul și la Constanța, orașul ei natal. Campioana de la Wimbledon va defila la bordul…

- Primaria Constanta a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca Simona Halep isi va prezenta trofeul de la Wimbledon in fata constantenilor si a turistilor. Ceremonia va debuta la ora 17.00, la Sala Sporturilor, acolo unde Simona Halep isi va prezenta trofeul de la Wimbledon la bordul unui autobuz…

- Simona Halep vine maine la Constanta, orasul sau natal, pentru a prezenta fanilor trofeul cucerit anul acesta la Wimbledon. La ora 17:00 campioana de la All England Club va ajunge la Sala Sporturilor din Constanta, acolo unde va prezenta trofeul la bordul unui autobuz etajat pe traseul Bd.Tomis – Termele…

- Aproape 20.000 de suporteri romani au venit, miercuri seara, pe Arena Naționala, pentru a participa la ceremonia in cadrul careia Simona Halep iși prezinta trofeul de la Wimbledon. Pe stadion sunt prezenți, printre alții, Ion Țiriac, Daniel Dobre, Gabriela Szabo, Mihai Leu, Elisabeta Lipa, Gica Hagi și…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) este noua campioana de la Wimbledon, dupa ce a caștigat categoric finala cu Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Azi, la o zi dupa ce a caștigat al doilea turneu de Grand Slam din cariera, Simona Halep a revenit la complexul de la „All England Club". Jucatoarea…

- In ciuda faptului ca Simona Halep (27 de ani) a coborat pe locul 8 WTA, Darren Cahill are incredere totala in fosta sa eleva. Australianul este convins ca jucaoarea din Constanta se poate impune la Wimbledon, desi sezonul pe iarba nu este preferatul ei.